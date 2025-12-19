Meniul perfect pentru masa de Crăciun. Evită cozile pentru cumpărăturile de ultim moment

Așadar, ce ne dorim pentru masa de Crăciun? Alimente care să bifeze câteva caracteristici simple: prospețime, să fie în mare parte românești, tradiționale, pe scurt: alimente cu gust, cu gustul de altădată, Și dacă vrem să impresionăm rudele, parcă ar merge și ceva din bucătăria internațională , nu?

Dar haideți să vedem ce găsim la Carrefour în această perioadă! O multitudine de produse potrivite pentru mesele festive, multe fiind mărci proprii: Carrefour Extra, Carrefour Sensation, Carrefour Original, Drag de România, dar și o varietate de produse La Piața Carrefour, Filiera Calității, Carrefour BIO sau internaționale, precum Reflets de France sau Terre d’Italia..

Vă propunem un meniu de masă festivă

Începem, desigur, cu aperitivele! În acest an, vă propunem un strop de savoare și rafinament în farfurii! Foietajele și aperitivele calde aduc o notă elegantă mesei de sărbători.

Puteți alege mini aperitive cu jambon, foietaj somon cu pere Carrefour Extra, mix mini foietaj aperitiv Carrefour Extra, tartă cu somon și praz Carrefour Classic, inele de ceapă pane Carrefour Sensation, crochete de cartofi Carrefour Extra, sau spirale cu unt Drag de România. Toate pot fi însoțite pe platou de legume proaspete: ceapă roșie și albă, ceapă verde - un produs românesc disponibil pe rafturile Carrefour tot anul, castraveți, roșii românești, de la cooperativa Grădina Noastră din Căpușu Mare, ardei kapia sau ardei gras.

După aperitive, avem vedeta zilei: friptura nelipsită din meniul de Crăciun. Friptura rumenită la cuptor cu coajă crocantă și carne suculentă este o vedetă pe masa de Crăciun. Pentru o friptură perfectă se recomandă rulada din piept de porc condimentată Carrefour Extra, practică și ușor de preparat, ceafa de mangaliță Carrefour Original, sau cotletul de mangaliță Carrefour Original. Pentru varietatea cărnurilor se poate opta pentru vrăbioara de vită gătită lent Carrefour Extra. Și curcanul este o variantă foarte bună și de efect pentru mese cu mai mulți oaspeți.

Garnitura poate consta în salată verde românească, care se găsește mereu pe rafturile Carrefour, provenind de la producători locali, combinată cu verdețuri precum ridichi și ceapă verde, crudități care aduc un plus de prospețime și echilibrează farfuria.

Și… după vedeta zilei, ce urmează? Desertul rege. Probabil deja vă gândiți la cozonac. Și pe bună dreptate! Nu toți o avem pe bunica, dar putem aduce gustul de altădată, care să ne amintească de Crăciunul acasă la bunica cu cozonacul românesc Drag de România.

Pentru preparate internaționale, puteți opta pentru Panettone Classico, Panettone cu cremă de fistic TDI, Pandoro sau Pandoro cu ciocolată Carrefour Extra. Dar dacă nu sunteți fan cozonac, avem există produse pentru un Crăciun pe gustul tuturor: merișoare în ciocolată Carrefour Extra, stafide în ciocolată Carrefour Extra, ciocolată praline albe Esprit de Fête sau macarons Carrefour Extra.

După o masă bogată cu cei dragi, ce poate fi mai bun decât un cadou pe măsură: mini aperitive, mini cârnați Noisette sau mini cârnăciori cu nuci, aperitiv franțuzesc surpriză sau un Calendar de advent cu ciocolată cu lapte Carrefour Extra. Sună delicios, nu?

Iar dacă munciți până în Ajunul Crăciunului și nu are cine să vă facă cumpărăturile, nu aveți de ce să vă îngrijorați! Puteți să vă odihniți, să dormiți sau pur și simplu să vă uitați la un film de Crăciun!

Produsele pot fi comandate online pe carrefour.ro sau în magazinele Carrefour, cu livrare prin BRINGO, Glovo, Wolt, Bolt Food și Trendyol.

Găsiți și mai multe idei de meniuri pe gustul tuturor în catalogul festiv Carrefour România: răsfoiți-l online și inspirați-vă pentru mese delicioase de Sărbători!