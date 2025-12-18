Rapperul Wiz Khalifa, care a fumat marijuana la Beach, Please!, condamnat la închisoare cu executare în România

Curtea de Apel Constanța a anulat decizia dată în primă instanță prin care rapperul american Thomaz Cameron Jiribril scăpa cu amendă penală.

S-a dispus condamnarea lui Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare cu executare, potrivit deciziei publicate pe portalul justiției. Decizia este definitivă.

„În baza art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 raportat la art. 396 alin. 1, 2 şi 10 CPP, condamnă pe inculpatul THOMAZ CAMERON JIBRIL, …. la pedeapsa închisorii de 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. În baza art. 60 CP, dispune executarea pedepsei de 9 luni închisoare în regim de detenţie”, este decizia pronunțată astăzi de magistrații din Constanța.

Rapperul fusese condamnat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3.600 de lei

În primă instanță, la Tribunalul Constanța, rapperul a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3.600 de lei. Această decizie a fost desființată astăzi de Curtea de Apel Constanța care a stabilit o condamnare de 9 luni de închisoare cu executare.

Rapperul Wiz Khalifa a fost arestat după Beach, Please!

Rapperul Wiz Khalifa a fost arestat după show-ul de la „Beach, Please!” din Costinești pentru că a fumat marijuana pe scenă. Artistul a fumat un joint în fața fanilor, deși în România consumul de marijuana este interzis prin lege. Ulterior, el a venit cu o reacție pe rețelele sociale.

După incident, Wiz Khalifa a zis că s-a distrat de minune la noi în țară și că nu a vrut să dea dovadă de lipsă de respect față de România. Acesta a spus că va reveni la noi în țară curând, dar deja fără joint.

La acel moment, potrivit autorităților, Wiz Khalifa avea la el 18 grame de canabis, pe lângă jointul consumat în fața publicului. El a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru deţinere, fără drept, de droguri de risc.

