€ 5.0911
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0911
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Rapperul Wiz Khalifa, care a fumat marijuana la Beach, Please!, condamnat la închisoare cu executare în România
Data actualizării: 18:23 18 Dec 2025 | Data publicării: 17:38 18 Dec 2025

Rapperul Wiz Khalifa, care a fumat marijuana la Beach, Please!, condamnat la închisoare cu executare în România
Autor: Anca Murgoci

ce-spune-wiz-khalifa-despre-romania-dupa-ce-jandarmii-nostri-l-au-saltat-pentru-ca-a-fumat-marijuana-pe-scena-de-la-beach-please-3312698.webp Wiz Khalifa
 

Rapperul Wiz Khalifa, care a fumat marijuana la Beach, Please!, a fost condamnat la închisoare în România.

Curtea de Apel Constanța a anulat decizia dată în primă instanță prin care rapperul american Thomaz Cameron Jiribril scăpa cu amendă penală. 

S-a dispus condamnarea lui Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare cu executare, potrivit deciziei publicate pe portalul justiției. Decizia este definitivă.

„În baza art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 raportat la art. 396 alin. 1, 2 şi 10 CPP, condamnă pe inculpatul THOMAZ CAMERON JIBRIL, …. la pedeapsa închisorii de 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. În baza art. 60 CP, dispune executarea pedepsei de 9 luni închisoare în regim de detenţie”, este decizia pronunțată astăzi de magistrații din Constanța.

Rapperul fusese condamnat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3.600 de lei

În primă instanță, la Tribunalul Constanța, rapperul a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3.600 de lei. Această decizie a fost desființată astăzi de Curtea de Apel Constanța care a stabilit o condamnare de 9 luni de închisoare cu executare.

Rapperul Wiz Khalifa a fost arestat după Beach, Please!

Rapperul Wiz Khalifa a fost arestat după show-ul de la „Beach, Please!” din Costinești pentru că a fumat marijuana pe scenă. Artistul a fumat un joint în fața fanilor, deși în România consumul de marijuana este interzis prin lege. Ulterior, el a venit cu o reacție pe rețelele sociale.

După incident, Wiz Khalifa a zis că s-a distrat de minune la noi în țară și că nu a vrut să dea dovadă de lipsă de respect față de România. Acesta a spus că va reveni la noi în țară curând, dar deja fără joint.

La acel moment, potrivit autorităților, Wiz Khalifa avea la el 18 grame de canabis, pe lângă jointul consumat în fața publicului. El a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru deţinere, fără drept, de droguri de risc.

VEZI ȘI: Beach, Please! 2025. Psihologul Mihai Copăceanu îl trage de mânecă pe Selly: "Nu măsurăm succesul unui festival cu numărul de decese"! 

actualizare...

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Wiz Khalifa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Forțele ucrainene, în situație „critică“ în Donbas, anunță Valeri Gherasimov
Publicat acum 22 minute
De ce eșuează dietele. Dr. Doru Negru (SANADOR) enumeră cele mai frecvente greșeli
Publicat acum 34 minute
Vasile Dîncu avertizează că democrația europeană este vulnerabilă în fața algoritmilor online
Publicat acum 58 minute
Rapperul Wiz Khalifa, care a fumat marijuana la Beach, Please!, condamnat la închisoare cu executare în România
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Proteste la Bruxelles! Fermierii români sunt și mai vulnerabili decât cei din Vestul Europei!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 30 minute
Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 17 Dec 2025
Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
Publicat pe 16 Dec 2025
Nebunie în justiție. „Eroina” Raluca Moroșanu, pusă sub semnul incompatibilității
Publicat acum 19 ore si 48 minute
Acuzații fără precedent în sistemul judiciar: Șefa Curții de Apel București a primit o vizită surpriză în birou
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close