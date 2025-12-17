€ 5.0923
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Adopțiile de animale, între responsabilitate și abuz: cum încearcă OLX să curețe piața online
Data publicării: 15:30 17 Dec 2025

Adopțiile de animale, între responsabilitate și abuz: cum încearcă OLX să curețe piața online
Autor: D.C.

adoptii animale Imagine cu un câine și o pisică. Foto: Pixabay
 

Află în articol cum încearcă OLX să curețe piața online, în contextul adopțiilor și vânzărilor de animale.

OLX este, în prezent, platforma cu cel mai mare număr de anunțuri active de adopție de animale de companie din România, cu peste 1.500 de astfel de anunțuri publicate lunar. Reprezentanții companiei afirmă că această activitate reprezintă, în egală măsură, o onoare și o responsabilitate, în contextul în care adopția animalelor rămâne una dintre cele mai eficiente soluții pentru reducerea abandonului.

Potrivit OLX, platforma susține activ eforturile organizațiilor care promovează adopțiile și își propune ca, pe termen lung, să dezvolte, împreună cu acestea, cea mai mare rețea online sigură de adopții din România. În paralel, compania încurajează toate persoanele interesate de achiziționarea unui animal de companie să se informeze temeinic înainte de a lua o decizie, să solicite documentele legale necesare și, mai ales, să ia în considerare adopția ca opțiune prioritară, subliniind impactul pozitiv real pe care această alegere îl are asupra societății.

Politica OLX privind anunțurile de vânzare a animalelor


În ultimii ani, OLX a revizuit termenii și condițiile platformei pentru categoria „Animale de companie”, ținând cont de legislația în vigoare și de consultările realizate cu organizații de protecție a animalelor, precum TAC, ASPA, Robi, Kola Kariola și platforma Totul pentru Animale. În urma acestui proces, au fost implementate o serie de măsuri menite să încurajeze comercializarea responsabilă a animalelor.

Printre aceste măsuri se numără interzicerea totală a anunțurilor de montă și reproducere, obligativitatea prezentării documentelor legale – respectiv carnetul de sănătate și certificatul de origine (pedigree) sau certificatul de tipicitate –, precum și limitarea numărului de anunțuri gratuite la un singur anunț la fiecare 30 de zile pentru categoria „Câini și Pisici”. De asemenea, sunt interzise anunțurile care promovează rase de câini considerate periculoase sau metișii acestora.

În același timp, OLX a creat o secțiune special dedicată adopțiilor, în cadrul căreia oferă gratuit pachete de promovare pentru organizațiile neguvernamentale și pentru persoanele care se ocupă în mod constant de salvarea animalelor abandonate. ONG-urile active în acest domeniu pot solicita în continuare aceste pachete gratuite de promovare prin intermediul adresei de e-mail [email protected].

Adopțiile de animale, între responsabilitate și abuz: cum încearcă OLX să curețe piața online

Platforma dispune, totodată, de un sistem dedicat de moderare și de un responsabil desemnat pentru verificarea anunțurilor de comercializare a animalelor. Conținutul publicat este monitorizat constant, iar anunțurile care nu respectă regulile stabilite sunt eliminate prompt. Potrivit datelor furnizate de companie, în cursul anului 2025, OLX a blocat peste 23.000 de anunțuri care încălcau prevederile legale în domeniul protecției animalelor.

Pe lângă măsurile de control, OLX a derulat și campanii de informare adresate utilizatorilor, axate pe documentația necesară în cazul achiziției de animale de companie. Aceste campanii au urmărit să încurajeze verificarea atentă a informațiilor din anunțuri înainte de orice tranzacție.

Reprezentanții platformei precizează că rolul de facilitator al comerțului responsabil este tratat cu maximă seriozitate și că utilizatorii sunt încurajați să raporteze orice comportament suspect. Anunțurile care nu respectă legislația sau termenii platformei sunt eliminate, iar utilizatorii pot fi sancționați, inclusiv prin restricționarea accesului la cont.

În același timp, OLX afirmă că menține o colaborare constantă cu ONG-uri, autorități și experți din domeniu, cu scopul de a dezvolta soluții de prevenție și de a crește nivelul de informare al publicului cu privire la riscurile asociate achizițiilor neautorizate de animale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

olx
adoptii animale
vanzare animale
caini
pisici
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Cine vrea să știe dacă Ilie Bolojan e căsătorit și de ce
Publicat acum 11 minute
Fundația Tinmar — „Educație pentru viitor”: 413 burse pentru elevii din Sectorul 3, București
Publicat acum 21 minute
Coadă kilometrică în Capitală pentru burgeri gratis
Publicat acum 30 minute
Fermierii protestează la Strasbourg: Europarlamentar austriac, declarații din mijlocul manifestaţiei
Publicat acum 49 minute
Carrefour România, în plină expansiune: Trece de 200 de magazine Express și mizează pe proximitate
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
Publicat pe 15 Dec 2025
Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close