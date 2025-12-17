Adopțiile de animale, între responsabilitate și abuz: cum încearcă OLX să curețe piața online

OLX este, în prezent, platforma cu cel mai mare număr de anunțuri active de adopție de animale de companie din România, cu peste 1.500 de astfel de anunțuri publicate lunar. Reprezentanții companiei afirmă că această activitate reprezintă, în egală măsură, o onoare și o responsabilitate, în contextul în care adopția animalelor rămâne una dintre cele mai eficiente soluții pentru reducerea abandonului.

Potrivit OLX, platforma susține activ eforturile organizațiilor care promovează adopțiile și își propune ca, pe termen lung, să dezvolte, împreună cu acestea, cea mai mare rețea online sigură de adopții din România. În paralel, compania încurajează toate persoanele interesate de achiziționarea unui animal de companie să se informeze temeinic înainte de a lua o decizie, să solicite documentele legale necesare și, mai ales, să ia în considerare adopția ca opțiune prioritară, subliniind impactul pozitiv real pe care această alegere îl are asupra societății.

Politica OLX privind anunțurile de vânzare a animalelor



În ultimii ani, OLX a revizuit termenii și condițiile platformei pentru categoria „Animale de companie”, ținând cont de legislația în vigoare și de consultările realizate cu organizații de protecție a animalelor, precum TAC, ASPA, Robi, Kola Kariola și platforma Totul pentru Animale. În urma acestui proces, au fost implementate o serie de măsuri menite să încurajeze comercializarea responsabilă a animalelor.

Printre aceste măsuri se numără interzicerea totală a anunțurilor de montă și reproducere, obligativitatea prezentării documentelor legale – respectiv carnetul de sănătate și certificatul de origine (pedigree) sau certificatul de tipicitate –, precum și limitarea numărului de anunțuri gratuite la un singur anunț la fiecare 30 de zile pentru categoria „Câini și Pisici”. De asemenea, sunt interzise anunțurile care promovează rase de câini considerate periculoase sau metișii acestora.

În același timp, OLX a creat o secțiune special dedicată adopțiilor, în cadrul căreia oferă gratuit pachete de promovare pentru organizațiile neguvernamentale și pentru persoanele care se ocupă în mod constant de salvarea animalelor abandonate. ONG-urile active în acest domeniu pot solicita în continuare aceste pachete gratuite de promovare prin intermediul adresei de e-mail [email protected].

Platforma dispune, totodată, de un sistem dedicat de moderare și de un responsabil desemnat pentru verificarea anunțurilor de comercializare a animalelor. Conținutul publicat este monitorizat constant, iar anunțurile care nu respectă regulile stabilite sunt eliminate prompt. Potrivit datelor furnizate de companie, în cursul anului 2025, OLX a blocat peste 23.000 de anunțuri care încălcau prevederile legale în domeniul protecției animalelor.

Pe lângă măsurile de control, OLX a derulat și campanii de informare adresate utilizatorilor, axate pe documentația necesară în cazul achiziției de animale de companie. Aceste campanii au urmărit să încurajeze verificarea atentă a informațiilor din anunțuri înainte de orice tranzacție.

Reprezentanții platformei precizează că rolul de facilitator al comerțului responsabil este tratat cu maximă seriozitate și că utilizatorii sunt încurajați să raporteze orice comportament suspect. Anunțurile care nu respectă legislația sau termenii platformei sunt eliminate, iar utilizatorii pot fi sancționați, inclusiv prin restricționarea accesului la cont.

În același timp, OLX afirmă că menține o colaborare constantă cu ONG-uri, autorități și experți din domeniu, cu scopul de a dezvolta soluții de prevenție și de a crește nivelul de informare al publicului cu privire la riscurile asociate achizițiilor neautorizate de animale.