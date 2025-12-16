€ 5.0920
DCNews Stiri Emmanuel Macron denunță o știre falsă despre o presupusă lovitură de stat
Data publicării: 20:01 16 Dec 2025

Emmanuel Macron denunță o știre falsă despre o presupusă lovitură de stat
Autor: Dana Mihai

macron umilit de trump Emmanuel Macron - Foto: Agerpres
 

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a criticat marți răspândirea unei știri false pe Facebook care susținea că ar fi fost înlăturat de la putere printr-o lovitură de stat militară.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a deplâns marţi că nu a reuşit să obţină retragerea unei ştiri false de pe Facebook care pretinde că a fost înlăturat de la putere în urma unei lovituri de stat militare, ştire care l-a alarmat pe unul dintre omologii săi africani şi a dat-o ca exemplu pentru a ilustra excesele reţelelor de socializare, transmite AFP.

"Duminică, unul dintre colegii mei africani mi-a trimis un mesaj. Dragă preşedinte, ce se întâmplă la voi ? Sunt foarte îngrijorat!", a povestit preşedintele francez în timpul unei discuţii la Marsilia cu cititori ai cotidianului regional La Provence despre reglementarea reţelelor de socializare.

Contul fals care a stârnit confuzie

"Vedem un jurnalist lângă Palatul Elysee care spune că a avut loc o lovitură de stat în Franţa, că un colonel a preluat puterea, etc.", a continuat Macron, citând din mesajul pe care i l-a transmis preşedintele african la care a făcut referire, fără a-l preciza.

"Ei bine, asta ne-a făcut să râdem", dar acea postare a strâns "12 milioane de vizualizări", a mai afirmat preşedintele francez. El a menţionat de asemenea că a cerut echipei sale să contacteze reţeaua de socializare Facebook pentru a retrage ştirea falsă.

Citește și: Brigitte Macron prezintă scuze activistelor feministe pe care le-a jignit. Cum și-a motivat gestul

Platforma Pharos, un portal al Ministerului de Interne francez unde sunt raportate conţinuturile ilegale pe internet, a contactat apoi Facebook, dar răspunsul a fost descurajant, şi anume că respectiva postare "nu încalcă termenii şi condiţiile noastre de utilizare", prin urmare a refuzat eliminarea ei, a adăugat Macron, înainte de a susţine în mod ironic faptul că nici măcar preşedintele unei ţări precum Franţa nu are putere în faţa acestor platforme.

Contextul relației tensionate dintre UE și Meta

Comisia Europeană a amendat în aprilie Meta (compania care deţine Facebook şi Instagram) cu 200 de milioane de euro pentru încălcarea unei reguli europene referitoare la utilizarea datelor personale.

Anterior, directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a afirmat că "numărul legilor care instituţionalizează cenzura (în UE) nu încetează să crească şi prin urmare este dificil să se construiască acolo ceva inovator", declaraţie criticată de Bruxelles, care a avertizat că va continua să monitorizeze respectarea de către Meta a regulilor stabilite în UE.

emmanuel macron
facebook
lovitura de stat
