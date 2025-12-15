Mircea Badea, remarcă tare despre justiția „capturată”. De asemenea, a sesizat și o apariție-surpriză

Mircea Badea a remarcat că au început să apară oameni din epoca Băsescu-Kovesi pentru a salva... „justiția capturată”. Realizatorul TV a făcut referire și la Augustin Lazăr, fostul procuror general al României în perioada 2016-2019, un personaj controversat din epoca Kovesi.

Fost procuror general al României, Augustin Lazăr este unul dintre numeroșii pensionari speciali ai sistemului

„Cine credeți că a ieșit acum să susțină eliberarea justiției? Augustin Lazăr... Nu există ceva mai tare. Nu lipsește nimeni din epoca Băsescu-Kovesi, toți din epoca protocoalelor SRI de pe vremea lui Băsescu au revenit. Toți acum vor să salveze justiția capturată. Nu există nimic mai amuzant. Augustin Lazăr era cel mai mare susținător al protocoalelor cu SRI. Pentru el, SRI era foarte bun în materie de penal și ce bun era președintele care l-a pus în funcție și anume Klaus Iohannis”, a zis Mircea Badea.

Anularea alegerilor și justiția „capturată”

În altă ordine de idei, Mircea Badea a remarcat că magistrații erau aplaudați când „ne-au salvat de ruși”, iar acum brusc... justiția este capturată. El a vrut să arate dubla măsură a #rezist.

„Justiția, în această formă de azi, ne-a salvat de ruși și de lovitura de stat. Acum înțeleg că justiția care ne-a salvat de ruși și de lovitura de stat nu mai este bună pentru că este capturată. Când ne-a salvat de ruși, justiția nu era capturată? Întreb și eu: Când ne-a salvat de ruși, legionari și de lovitura de stat, nu era capturată? S-a capturat între timp... probabil”, a mai zis, ironic, Mircea Badea.

