€ 5.0897
|
$ 4.3711
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3711
 
DCNews Stiri CCR discută sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților
Data publicării: 11:07 10 Dec 2025

CCR discută sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților
Autor: Ioan-Radu Gava

ccr-contestatie-simion_29958600 Curtea Constituțională a României dezbate contestația AUR la legea privind taxele și impozitele locale din 1 ianuarie 2026. Foto: Agerpres
 

Curtea Constituțională a României discută, miercuri, sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților.

Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) s-au reunit, miercuri, începând cu ora 10:00, pentru a discuta sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind reforma pensiilor magistraților.

Pe proiectul legii pensionării magistraților, Guvernul României și-a asumat răspunderea în Parlament.

Proiectul prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare a procurorilor și judecătorilor de la 48 la 65 de ani, cu câte un an pentru fiecare generație de magistrați.

De asemenea, potrivit proiectului, cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate. Se instituie și condiţia vechimii în muncă de cel puţin 35 de ani,

Proiectul se va aplica şi personalului auxiliar din instanţe şi parchete, angajaţilor de la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi magistraţilor asistenţi şi personalului de specialitate juridică de la Curtea Constituţională.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pensii magistrati
decizie ccr pensii magistrati
ccr
iccj
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Victorie pentru Ilie Bolojan. CCR a decis că taxele pot fi majorate de la 1 ianuarie 2026
Publicat acum 24 minute
CCR discută sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților
Publicat acum 26 minute
Vrei să vizitezi SUA? Trump vrea să te oblige să furnizezi tot istoricul tău de pe Internet din ultimii 5 ani
Publicat acum 33 minute
Când va fi finalizat cel mai modern spital regional din țară. Alexandru Rogobete, anunțul zilei
Publicat acum 46 minute
O zi cu emoții, lacrimi și reușită: Povestea din culisele unui eveniment dedicat persoanelor cu dizabilități
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat pe 08 Dec 2025
Ministrul care ia fața USR, indiferent de soarta Guvernului. Câștigătorul neașteptat din Executiv
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close