CCR discută sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților

Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) s-au reunit, miercuri, începând cu ora 10:00, pentru a discuta sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind reforma pensiilor magistraților.

Pe proiectul legii pensionării magistraților, Guvernul României și-a asumat răspunderea în Parlament.

Proiectul prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare a procurorilor și judecătorilor de la 48 la 65 de ani, cu câte un an pentru fiecare generație de magistrați.

De asemenea, potrivit proiectului, cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate. Se instituie și condiţia vechimii în muncă de cel puţin 35 de ani,

Proiectul se va aplica şi personalului auxiliar din instanţe şi parchete, angajaţilor de la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi magistraţilor asistenţi şi personalului de specialitate juridică de la Curtea Constituţională.