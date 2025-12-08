Verdict crucial pentru Călin Georgescu, în 9 decembrie

Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară, iar procesul a atras atenția publicului ca urmare a acuzațiilor grave aduse împotriva lui.

Călin Georgescu, cunoscut pentru activitatea sa publică, este acuzat de promovare a unor idei extremiste. Acest caz a fost inițiat de Parchetul General, ca urmare a unei investigații care a indicat posibile legături cu ideologii interzise prin lege.

Acuzațiile aduse lui Călin Georgescu



Instanța a primit dosarul lui Călin Georgescu cu acuzații de propagandă fascistă și legionară, care contravin legislației române. Acuzațiile includ glorificarea persoanelor condamnate pentru crime de război, ce pot incita la violență și discriminare.

Acuzațiile sunt grave și arată o problemă foarte de sensibilă în contextul actual, unde extremismul și intoleranța sunt condamnate pe plan internațional.

Pe data de 30 octombrie 2025, judecătorii au hotărât menținerea măsurii controlului judiciar pentru Călin Georgescu, care a fost dispusă anterior în dosar.

Ce pedepse riscă Călin Georgescu

Procesul a început cu menținerea măsurii de control judiciar pentru Călin Georgescu, o decizie ce sugerează gravitatea acuzațiilor. Judecătorii vor evalua dovezile prezentate și vor decide asupra cererilor formulate de apărare.

Verdictul este așteptat să fie pronunțat pe data de 9 decembrie 2025. Acest lucru va avea un impact semnificativ asupra viitorului lui Călin Georgescu. În mod normal, pedeapsa de bază pentru astfel de infracțiuni este între 3 luni şi 3 ani de închisoare.

Însă Călin Georgescu este acuzat că, pe data de 16 iunie 2020, în septembrie 2020, pe data de 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și pe 16 mai 2025, a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

Procurorii susțin că faptele au fost comise în formă continuată

Pentru că procurorii susţin că faptele au fost comise în formă continuată (mai multe acte materiale), limita maximă a pedepsei se poate mări și există estimări că pedeapsa ar putea ajunge la aproximativ 5 ani de închisoare. În plus, faţă de închisoare, condamnarea ar putea include şi interzicerea unor drepturi, conform prevederilor legale.

Decizia în procesul lui Călin Georgescu poate fi considerată un semnal clar care va da o direcție, nu doar privind soarta lui Călin Georgescu, ci și în cadrul legal privind extremismul în România.

Vezi și - Călin Georgescu, trimis în judecată pentru promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război