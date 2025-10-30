€ 5.0856
Data publicării: 17:48 30 Oct 2025

BREAKING NEWS Lovitură în instanță pentru Călin Georgescu. Scandal uriaș în fața Tribunalului. Reacția Jandarmeriei, acuzată că bate femei
Autor: Roxana Neagu

calin-georgescu_18035600 FOTO: Agerpres
 

Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a aflat decizia instanței în ceea ce-l privește.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, arată Agerpres. 

Decizia a fost luată, joi, de Tribunalul Bucureşti, instanţă care i-a respins lui Călin Georgescu o contestaţie la o altă hotărâre prin care a fost menţinută măsura controlului judiciar.

Busculadă între susținătorii lui Călin Georgescu și jandarmi

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale a fost aşteptat de câteva sute de persoane în faţa tribunalului, iar, la un moment dat, după ce acesta a părăsit locaţia, s-a produs o busculadă între un grup violent de susţinători şi jandarmi.

Forţele de ordine au extras din mulţime un bărbat şi l-au băgat într-o dubă, în apărarea individului sărind mai multe persoane, printre care şi o femeie însărcinată, dar şi un alt bărbat, acesta din urmă îmbrâncindu-se cu jandarmii.

Reacție la "Jandarmeria a început să bată femeile"

Ulterior, în spaţiul public au apărut mai multe imagini însoţite de mesaje de tipul "Jandarmeria a început să bată femeile", despre care forţele de ordine spun că sunt false.

"Încă de la început, facem precizarea că, în niciun moment, jandarmii nu au agresat femeia însărcinată. Intervenţia lor a avut ca scop protejarea acesteia, încercând să o ţină la distanţă de zona agitată, pentru a evita escaladarea. De asemenea, i-au recomandat acesteia să rămână într-o zonă sigură, departe de grupul violent, pentru a evita orice risc. Menţionăm că, pe timpul desfăşurării adunării publice organizate în proximitatea Tribunalului Bucureşti, jandarmii au acţionat pentru extragerea unui bărbat care a manifestat un comportament recalcitrant, nu a respectat indicaţiile forţelor de ordine pe toată durata desfăşurării adunării publice şi, în final, a refuzat să ofere datele de identificare la solicitarea jandarmilor. Deşi echipele de dialog au intervenit pentru detensionarea situaţiei, o parte dintre participanţi au continuat să manifeste atitudini agresive, iar un alt bărbat a îmbrâncit jandarmii, în încercarea de a-i împiedica să aplice măsurile specifice împotriva primei persoane. Ca urmare a acestor acţiuni, s-a impus intervenţia forţelor de ordine şi a fost condusă la secţia de poliţie şi a doua persoană", a transmis Jandarmeria. 

