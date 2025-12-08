Trei construcții de pe Faleza Dunării Galați vor fi demolate. Precizările autorităților locale

Mai multe restaurante de pe Faleza Dunării din Galați urmează să fie desființate în perioada următoare, potrivit Primăriei municipiului Galați. Schimbările vor apărea pe Faleza Inferioară, în dreptul Elicei, după cum se arată în clauzele din contractele de închiriere realizate între proprietarii construcțiilor și municipalitate. Concret, se precizează că imobilele trebuie demolate necondiționat în momentul declanșării procesului de restructurare urbană.

Trei construcții, pe cale să fie demolate. Clauzele din contract

În cursul zilei de luni, 8 decembrie, angajații Primăriei au ajuns pe Faleza Inferioară pentru a pune în aplicare dispozițiile de desființare, însă proprietarii construcțiilor au sunat la poliție. Intervenția a fost temporar oprită, însă reprezentanții municipalității au venit ulterior cu precizări privind această decizie.

„Se vor desființa trei construcții provizorii de pe Faleza Inferioară, în dreptul Elicei. Construcțiile au fost edificate pe terenul proprietate a municipiului Galați în baza unor autorizații de construire provizorii. Conform autorizațiilor de construire, acestea sunt valabile pe durata contractului de închiriere, iar în cazul restructurării urbane terenul trebuie eliberat necondiționat, având în vedere și Planul Urbanistic Zonal aprobat de Consiliul Local Galați. Proprietarii construcțiilor au avut contract de închiriere a terenului proprietate a municipiului Galați, iar contractele au fost reziliate la finalul lunii octombrie, proprietarii fiind notificați ca în termen de 15 zile să elibereze terenul, conform clauzelor contractuale”, se arată într-un comunicat de presă al municipiului Galați.

Astfel, cele trei construcții vor fi dărâmate ca urmare a deciziei respective.

„Întrucât aceștia nu s-au conformat notificării, au fost emise dispoziții de desființare pe cale administrativă, potrivit prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. S-au transmis dispoziții de desființare pe cale administrativă, prin urmare au fost înaintate și notificări către cei trei proprietari, cu termen de punere în aplicare de 5 zile. Documentele au fost transmise atât prin poștă, cât și prin afișare la punctul de lucru și sediul social al societăților, iar termenul final pentru desființare a fost 2 decembrie 2025. Întrucât proprietarii construcțiilor nu s-au conformat nici de această dată, Primăria municipiului Galați va desființa construcțiile cu resurse proprii, urmând ca proprietarii să suporte costurile lucrărilor de desființare”, au mai transmis reprezentanții gălățeni.

Faleza Dunării din Galați, cea mai lungă faleză de pe fluviul Dunărea, va intra într-un proces de modernizare după decenii în care cel mai mare obiectiv al municipiului nu a beneficiat de intervenții majore.

