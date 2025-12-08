Modificări majore la transportul public din zona Aeroportului Otopeni, începând de luni

Începând de luni, 8 decembrie 2025, ora 9:00, accesul rutier către terminalul „Plecări”, precum şi ieşirea din zona „Sosiri” a Aeroportului Otopeni vor fi restricţionate total. Decizia vine ca urmare a intensificării lucrărilor la staţia de metrou de pe Magistrala 6, parte a proiectului de infrastructură care va conecta aeroportul cu reţeaua feroviară urbană.

Potrivit unui comunicat transmis de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI), constructorul a început pregătirea zonei pentru lucrările structurale majore, motiv pentru care fluxurile de circulaţie vor fi deviate pe trasee temporare.

Transportul public, deviat pe o arteră provizorie

Odată cu restricţionarea circulaţiei pe bretelele actuale, traseele autobuzelor care deservesc aeroportul vor suferi modificări. Liniile 100 şi 442, utilizate frecvent de pasageri şi angajaţi ai aeroportului, vor circula în ambele sensuri pe o arteră nou amenajată în proximitatea terminalului. Aceasta a fost realizată prin dezafectarea unor locuri de parcare şi va fi marcată cu balize direcţionale pentru ghidarea şoferilor şi a mijloacelor de transport public.

„Transportul public din incinta aeroportului va fi reorganizat pe o arteră nouă, amenajată de constructor”, se arată în comunicatul TPBI, care precizează că măsura este temporară, dar necesară pentru continuarea proiectului de infrastructură.

Staţiile autobuzelor, mutate mai aproape de clădire

Un alt element important pentru pasageri este relocarea staţiilor transportului public. Astfel, staţiile aferente terminalului „Plecări” vor fi mutate pe prima bandă de circulaţie situată în imediata apropiere a clădirii aeroportului.

Reprezentanţii TPBI transmit că marcajele şi indicatoarele vor fi actualizate, iar personalul din aeroport va oferi sprijin în primele zile de la implementarea schimbărilor.

Impactul asupra pasagerilor şi aşteptări pe termen lung

Deşi măsurile vor genera disconfort temporar, autorităţile susţin că reorganizarea este esenţială pentru construirea staţiei de metrou care va facilita accesul rapid între centrul Capitalei şi aeroportul Otopeni. Lucrările la Magistrala 6 fac parte dintr-un proiect strategic de mobilitate urbană, menit să reducă traficul auto şi timpul de deplasare pentru pasageri şi turişti.

TPBI recomandă călătorilor să îşi planifice traseele din timp, să urmărească actualizările privind programul liniilor de transport şi să ia în calcul timpi suplimentari pentru accesul în terminale, pe durata restricţiilor.