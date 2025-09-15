Otopeni, rușinea Europei? Pasageri blocați, europarlamentar revoltat: Bătaie de joc! / video

Tot mai mulți pasageri reclamă condițiile de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni, cel mai mare aeroport al României.

Nemulțumirile vizează întârzieri repetate, lipsa autobuzelor care să transporte pasagerii la și de la aeronave, dar și deficitul de personal la manipularea bagajelor.

Un pasager care se pregătea să plece spre Bruxelles a declarat pentru DC News:



„Am din nou întârziere de zbor pentru că nu sunt suficiente autobuze. Altădată nu erau oameni să descarce bagajele. Situația se repetă des. Cred că au prea mulți directori și prea puțini angajați acolo unde chiar este nevoie”.

Nemulțumirile sunt împărtășite și de alți pasageri, care spun că infrastructura și organizarea nu sunt la nivelul unui aeroport european:



„Este greu de crezut că vorbim despre un aeroport internațional dintr-o capitală europeană. Condițiile sunt mai bune chiar și în Grecia, unde toată lumea spune că e haos”, ne-a spus un alt călător.

UPDATE: Europarlamentarul Georgiana Teodorescu (AUR) s-a aflat printre pasagerii afectați. A făcut mai multe declarații pentru DC News.

„Bună dimineața! Sunt pe Aeroportul Otopeni. Trebuia să fim îmbarcați de 20 de minute și să plecăm. Din păcate, ni se spune că nu se știe exact când plecăm, pentru că nu sunt autobuze disponibile care să transporte oamenii de la terminal până la avion.

Este bătaie de joc ceea ce face Compania Națională Aeroporturi. Nu este prima dată când pățesc acest lucru. În ultimele luni am pățit frecvent. Cineva trebuie să răspundă pentru acest lucru. Sunt oameni care riscă să piardă zboruri de legătură, sunt oameni care trebuie să ajungă la destinație.

Pentru toată bătaia asta de joc trebuie să fie cineva tras la răspundere. Nu se mai poate. Oamenii plătesc bilete de avion - și nu sunt ieftine - și nu reușesc să ajungă la timp. Sunt cozi în aeroport. Nu este doar zborul meu cel care întârzie. Vreau să văd și eu pe cineva din conducerea Companiei Naționale Aeroporturi că explică această situație și apoi că demisionează“, a spus europarlamentara Georgiana Teodorescu pentru DC News.

Reclamațiile vin pe fondul nemulțumirilor tot mai frecvente privind calitatea serviciilor de la Otopeni, deși aeroportul ar trebui să fie principala poartă aeriană a României.

