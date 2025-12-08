Ceas din colecția regizorului Francis Ford Coppola, vândut la o licitație din New York

Un cumpărător anonim a licitat telefonic și a cumpărat prototipul F.P. Journe FFC contra sumei de 10,8 milioane de dolari.

Este cel mai mare preț obținut la licitație de un ceas de mână fabricat de producătorul elvețian F.P. Journe, a precizat casa de licitații Phillips. Este, totodată, și un record mondial pentru un ceas fabricat de un producător independent. Valoarea estimată a ceasului era de 1 milion de dolari.

Regizorul peliculei The Godfather, în vârstă de 86 de ani, a primit acest ceas din platină în 2021 de la ceasornicarul François-Paul Journe.

Francis Ford Coppola, regizor recompensat cu Oscar cunoscut și pentru realizarea filmului Apocalypse Now, a oferit șapte ceasuri de lux din colecția sa privată pentru a fi vândute în cadrul acestei licitații care a durat două zile.

Potrivit unui interviu acordat New York Times, Coppola a invocat constrângerile financiare drept motivul pentru vânzarea obiectelor de colecție.

Coppola a investit peste 100 de milioane de dolari în proiectul său din 2024 Megalopolis, însă filmul a fost un eșec, iar încasările au acoperit doar o fracțiune din costurile de producție. (AGERPRES)