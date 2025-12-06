€ 5.0919
DCNews Stiri Avertizare privind apa care este livrată, acum, prahovenilor din localităţile afectate de problemele de la Paltinu
Data actualizării: 16:39 06 Dec 2025 | Data publicării: 16:33 06 Dec 2025

Avertizare privind apa care este livrată, acum, prahovenilor din localităţile afectate de problemele de la Paltinu
Autor: Mihai Ciobanu

scapa--usor--de-mirosul-neplacut-din-chiuveta--4-moduri-dovedite_66451300 Sursa - pixabay.com
 

A reînceput furnizarea apei în localităţile prahovene afectate de situaţia de la Paltinu.

Prefectura Prahova anunţă că a început reluarea alimentării cu apă în localităţile afectate de problema de la barajul Paltinu, însă autorităţile avertizează că apa care ajunge acum la populaţie trebuie folosită strict pentru toalete.

Citiţi şi: Colegiul Medicilor cere soluții urgente. Lipsa apei afectează actul medical în Prahova

Instituția Prefectului Prahova și Consiliul Județean Prahova transmite că la aproximativ 12 ore de la introducerea apei în sistem, rețeaua se stabilizează. Localitățile alimentate până în acest moment: Câmpina, Breaza, Băicoi, Cornu, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Florești, Vărbilău, Telega (parțial). Urmează: Adunați și Aluniș. Se lucrează la remedierea unor avarii apărute la Câmpina și Bobolia (Poiana Câmpina).

"Aşa cum am anunțat și ieri, apa cu restricții - ce trebuie folosită doar pentru igienizarea toaletelor - va ajunge treptat în toate locuințele. Reamintim că este strict interzisă utilizarea apei din rețea pentru: consum, gătit, igiena corpului sau dinților, spălarea alimentelor", avertizează Prefectura Prahova.

Urmăriți DCNews și pe Google News

apa
prahova
paltinu
Comentarii

