Avertizare privind apa care este livrată, acum, prahovenilor din localităţile afectate de problemele de la Paltinu

Prefectura Prahova anunţă că a început reluarea alimentării cu apă în localităţile afectate de problema de la barajul Paltinu, însă autorităţile avertizează că apa care ajunge acum la populaţie trebuie folosită strict pentru toalete.

Instituția Prefectului Prahova și Consiliul Județean Prahova transmite că la aproximativ 12 ore de la introducerea apei în sistem, rețeaua se stabilizează. Localitățile alimentate până în acest moment: Câmpina, Breaza, Băicoi, Cornu, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Florești, Vărbilău, Telega (parțial). Urmează: Adunați și Aluniș. Se lucrează la remedierea unor avarii apărute la Câmpina și Bobolia (Poiana Câmpina).

"Aşa cum am anunțat și ieri, apa cu restricții - ce trebuie folosită doar pentru igienizarea toaletelor - va ajunge treptat în toate locuințele. Reamintim că este strict interzisă utilizarea apei din rețea pentru: consum, gătit, igiena corpului sau dinților, spălarea alimentelor", avertizează Prefectura Prahova.