Un bărbat care şi-a fotografiat buletinul de vot a fost sancţionat de poliție în comuna Lumina

Un bărbat depistat că şi-a fotografiat duminică buletinul de vot la o secţie din localitatea Lumina a fost sancţionat contravenţional de poliţişti, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Conform purtătorului de cuvânt al IPJ Constanţa, Andreea Ambroze, poliţiştii au fost sesizaţi că la secţia de votare nr. 479 din comuna Lumina, o persoană şi-ar fi fotografiat buletinul de vot.

"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind dispuse măsurile legale care se impun conform legii 115/2015", a declarat Ambroze.

Cinci candidaţi concurează, duminică, la alegerile locale parţiale din localitatea Lumina, la cele şapte secţii de votare amenajate de autorităţii fiind aşteptaţi 10.348 alegători cu drept de vot.

În judeţul Constanţa, sunt alegeri parţiale şi în comuna Dobromir, unde s-au deschis şase secţii de votare la care sunt aşteptaţi în total aproximativ 2.600 de alegători.

Alegerile locale parţiale la Lumina şi Dobromir se desfăşoară după ce foştii primarii PSD, respectiv PNL, ai acestor localităţi au murit în acest an, atribuţiile acestora fiind exercitate temporar de viceprimari, conform Agerpres.

