Alexandru Iorga, (PSD), este noul primar al orașului Găești.

"Această schimbare vine cu responsabilitate, cu așteptări mari și cu certitudinea că, de acum înainte, lucrurile vor fi făcute bine, în mod corect și transparent.

Îi suntem alături și vom lucra zi de zi pentru găeșteni. Administrația locală condusă de Alexandru Iorga va transforma ideile în proiecte, iar proiectele în rezultate vizibile. Vom face echipă cu oamenii pentru un oraș care oferă șanse reale tuturor.

Felicitări, Alexandru! Știu că vei reuși să refaci Găeștiul!", a declarat Corneliu Ștefan, după numărarea voturlor în urma alegerilor locale din Găești.