€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Politica Alegeri Alexandru Iorga, (PSD), este noul primar al orașului Găești.
Data actualizării: 09:05 08 Dec 2025 | Data publicării: 09:05 08 Dec 2025

Alexandru Iorga, (PSD), este noul primar al orașului Găești.
Autor: Crişan Andreescu

gaesti Foto: Facebook Corneliu Ștefan
 

Rezultatul de de duminică este mai mult decât o victorie - este confirmarea unei promisiuni pentru comunitate: aceea de a pune orașul și oamenii săi pe primul loc, a declarat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

"Această schimbare vine cu responsabilitate, cu așteptări mari și cu certitudinea că, de acum înainte, lucrurile vor fi făcute bine, în mod corect și transparent.

Îi suntem alături și vom lucra zi de zi pentru găeșteni. Administrația locală condusă de Alexandru Iorga va transforma ideile în proiecte, iar proiectele în rezultate vizibile. Vom face echipă cu oamenii pentru un oraș care oferă șanse reale tuturor.

Felicitări, Alexandru! Știu că vei reuși să refaci Găeștiul!", a declarat Corneliu Ștefan, după numărarea voturlor în urma alegerilor locale  din Găești.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Alexandru Iorga, (PSD), este noul primar al orașului Găești.
Publicat acum 13 minute
Copil, devenit primar în comuna bihoreană Remetea. A fost votat de 76% dintre alegători
Publicat acum 20 minute
Andreea Bălan își pregătește nunta din timp. Cum arată invitațiile elegante
Publicat acum 26 minute
Cine îl înlocuiește pe Marcel Ciolacu după victoria de la CJ Buzău. A propus evaluarea psihologică a candidaţilor la alegeri
Publicat acum 36 minute
Rebeliune împotriva Ursulei von der Leyen: Strategia care pune pe jar țări precum Cehia, Irlanda, Slovacia sau Suedia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 34 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 8 ore si 12 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 13 ore si 9 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
Publicat pe 06 Dec 2025
Elon Musk spune că Uniunea Europeană trebuie "eradicată". De la ce a pornit furia miliardarului
Publicat acum 11 ore si 17 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close