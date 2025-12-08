Bogdan Ivan anunță ce urmează în București, după rezultatul alegerilor locale: Au ales direcția

După alegerile locale din București, Bogdan Ivan, ministrul Energiei și membru PSD, a transmis un mesaj privind respectul pentru votul cetățenilor și necesitatea colaborării între administrația centrală și autoritățile locale.

Ministrul reafirmă importanța proiectelor esențiale pentru infrastructura energetică și termoficare, dar și rolul exemplului administrativ al primarului Sectorului 4.

Bucureștenii au ales un nou primar general

”Democrația înseamnă să respecți votul oamenilor, iar astăzi bucureștenii au ales direcția în care vor să meargă capitala. Deși eu cred ca Daniel Băluța ar fi fost cel mai potrivit să conducă Bucureștiul, oamenii au ales un alt primar.

PSD a fost votat în 12 UAT-uri din 14 (un Consiliu Județean, un oraş şi 10 comune)”, a transmis Bogdan Ivan, ministrul Energiei, într-o postare pe Facebook.

PSD domină alegerile locale în județul Buzău

Partidul Social Democrat a obținut victorii în 12 unități administrativ-teritoriale din 14, inclusiv la Consiliu Județean Buzău, acolo unde fostul premier Marcel Ciolacu s-a impus cu un scor uriaș.

”Îl felicit pe Presedintele Marcel Ciolacu pentru victoria așteptată la președinția Consiliului Județean Buzău! Sunt sigur că Marcel Ciolacu va face performanță, așa cum a reușit și ca prim-ministru!”, a mai transmis Bogdan Ivan.

Daniel Băluță, un reper pentru administrația bucureșteană

Totodată, Bogdan Ivan a evidențiat activitatea administrativă a lui Daniel Băluță, primar al Sectorului 4 și președinte al PSD București.

”Îi transmit toată aprecierea mea lui Daniel Băluță, în calitate de prieten, de primar al Sectorului 4 și de președinte al PSD București. A demonstrat ce înseamnă administrația făcută cu rezultate, iar munca lui rămâne un reper important pentru bucureșteni.

Colaborarea rămâne deschisă și fermă. Voi lucra și cu noul primar general pentru proiectele care țin de infrastructura energetică și de termoficare, astfel încât oamenii să aibă apă caldă și căldură la prețuri accesibile”, a mai transmis Bogdan Ivan, care a subliniat și că ”România are nevoie de soluții, nu de rivalități politice. Sper ca toți actorii politici relevanți să înțeleagă asta și să lase în plan secund scenariile pentru alegerile din 2028 și 2029 și să se concentreze pe nevoile oamenilor!”.