€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Bogdan Ivan anunță ce urmează în București, după rezultatul alegerilor locale: Au ales direcția
Data publicării: 01:44 08 Dec 2025

Bogdan Ivan anunță ce urmează în București, după rezultatul alegerilor locale: Au ales direcția
Autor: Monika Baciu

Bogdan Ivan Democrația înseamnă să respecți votul oamenilor Bogdan Ivan: Democrația înseamnă să respecți votul oamenilor - FOTO: Agerpres
 

Bogdan Ivan (PSD) anunță ce urmează pentru București după alegeri. Care sunt cele mai mari probleme ale bucureștenilor care necesită atenție.

După alegerile locale din București, Bogdan Ivan, ministrul Energiei și membru PSD, a transmis un mesaj privind respectul pentru votul cetățenilor și necesitatea colaborării între administrația centrală și autoritățile locale.

Ministrul reafirmă importanța proiectelor esențiale pentru infrastructura energetică și termoficare, dar și rolul exemplului administrativ al primarului Sectorului 4.

Bucureștenii au ales un nou primar general

”Democrația înseamnă să respecți votul oamenilor, iar astăzi bucureștenii au ales direcția în care vor să meargă capitala. Deși eu cred ca Daniel Băluța ar fi fost cel mai potrivit să conducă Bucureștiul, oamenii au ales un alt primar.

PSD a fost votat în 12 UAT-uri din 14 (un Consiliu Județean, un oraş şi 10 comune)”, a transmis Bogdan Ivan, ministrul Energiei, într-o postare pe Facebook.

PSD domină alegerile locale în județul Buzău

Partidul Social Democrat a obținut victorii în 12 unități administrativ-teritoriale din 14, inclusiv la Consiliu Județean Buzău, acolo unde fostul premier Marcel Ciolacu s-a impus cu un scor uriaș. 

”Îl felicit pe Presedintele Marcel Ciolacu pentru victoria așteptată la președinția Consiliului Județean Buzău! Sunt sigur că Marcel Ciolacu va face performanță, așa cum a reușit și ca prim-ministru!”, a mai transmis Bogdan Ivan.

Daniel Băluță, un reper pentru administrația bucureșteană

Totodată, Bogdan Ivan a evidențiat activitatea administrativă a lui Daniel Băluță, primar al Sectorului 4 și președinte al PSD București.

”Îi transmit toată aprecierea mea lui Daniel Băluță, în calitate de prieten, de primar al Sectorului 4 și de președinte al PSD București. A demonstrat ce înseamnă administrația făcută cu rezultate, iar munca lui rămâne un reper important pentru bucureșteni.

Colaborarea rămâne deschisă și fermă. Voi lucra și cu noul primar general pentru  proiectele care țin de infrastructura energetică și de termoficare, astfel încât oamenii să aibă apă caldă și căldură la prețuri accesibile”, a mai transmis Bogdan Ivan, care a subliniat și că ”România are nevoie de soluții, nu de rivalități politice. Sper ca toți actorii politici relevanți să înțeleagă asta și să lase în plan secund scenariile pentru alegerile din 2028 și 2029 și să se concentreze pe nevoile oamenilor!”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alegeri locale bucuresti 2025
bogdan ivan
Daniel Băluță
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Primăria Mihai Eminescu, din Botoșani, de la tată, la mamă, la fiică: Andreea-Cristina Alecu Gireadă, noul primar
Publicat acum 7 minute
Rezultate alegeri locale 2025 Șieu, Maramureș. Ioana Rus (PSD), primar cu puțin peste 600 de voturi
Publicat acum 24 minute
Rezultate alegeri locale 2025 Vânători, Iași. Lupu Bogdan-Constantin, nepotul fostului primar, a câștigat detașat Primăria
Publicat acum 33 minute
Bogdan Ivan anunță ce urmează în București, după rezultatul alegerilor locale: Au ales direcția
Publicat acum 43 minute
Rezultate finale alegeri locale 2025 Remetea, Bihor: PSD bate PNL cu 76%. Ionel Stelian Copil, primar cu 1200 de voturi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 44 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 6 ore si 19 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
Publicat pe 06 Dec 2025
Elon Musk spune că Uniunea Europeană trebuie "eradicată". De la ce a pornit furia miliardarului
Publicat pe 06 Dec 2025
Ursula von der Leyen, mesaj pentru România de la Bruxelles: Valorile noastre sunt puse la încercare în România
Publicat acum 5 ore si 16 minute
Vot istoric: Autostrada care l-a dus pe Ciolacu direct la CJ Buzău
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close