Primăria Mihai Eminescu, din Botoșani, de la tată, la mamă, la fiică: Andreea-Cristina Alecu Gireadă, noul primar

Rezultate finale alegeri locale 2025: Andreea-Cristina Alecu Gireadă, noul primar al comunei Mihai Eminescu din Botoșani, are nu mai puțin de 15 terenuri în localitate, conform unei declarații de avere din 2021. Din 2019, deține într-un sat al comunei și o casă de locuit care se întinde pe nu mai puțin de 327 de metri pătrați. În rest, Andreea-Cristina Alecu Gireadă, în declarația de avere citată, nu avea de declarat niciun cont în bancă, nicio datorie, nimic, doar veniturile ei - aprox 45.000 lei/an și ale soțului, 48.000, precum și bani din arendă, 15.000 lei.

Rezultate finale alegeri locale 2025: În 7 decembrie, Andreea-Cristina Alecu Gireadă a obținut 1.330 de voturi, respectiv a fost aleasă primar al comunei Mihai Eminescu, din partea PSD, cu 41,54% din voturi.

Rezultate finale alegeri locale 2025 Primăria Mihai Eminescu, Botoșani

Ionuț Cristian Sigartău, de la PNL, a obținut 25,70% din voturi, plasându-se pe al doilea loc, urmat de un candidat POT: Vasile Cornel Zmău, cu 12,59% din voturi.

AUR s-a plasat pe locul 5, cu 5,97% din voturi, după un candidat independent- Ioan Purice - cu 10,46%.

Andreea-Cristina Alecu Gireadă continuă tradiția familiei

Timp de 20 de ani, comuna Mihai Eminescu, din județul Botoșani, a fost condusă de aceeași familie. În 7 decembrie 2025, la alegerile locale pentru Mihai Eminescu, fiica fostului primar preia conducerea administrației locale, ducând mai departe dominația familiei.

Primăria, pasată către soție, cât timp fostul primar a fost deputat PNL

Verginel Gireadă, fostul primar, și-a dat demisia în octombrie, în contextul unei anchete DNA pentru luare de mită. El a condus Primăria în mai multe mandate între 2004 și 2012, revenind în funcție după alegerile din 2020. Între 2012 și 2016, cât Verginel Gireadă a fost deputat PNL de Botoșani, funcția de primar a fost ocupată de soția sa, Aneta Gireadă.

În 2020, Verginel Gireadă a revenit la Primărie din partea PNL, iar în 2024 a trecut la PSD, obținând un nou mandat înainte de demisie, notează presa locală. Acum, după demisie, el își transmite ”simpatia” către fiică.

”Sunt profund recunoscătoare pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și vă mulțumesc din suflet. Am format o echipă unită și puternică împreună cu locuitorii comunei și am demonstrat că ne dorim același lucru- continuarea dezvoltării comunei Mihai Eminescu! Îi apreciez pe toți alegătorii- pe fiecare dintre cei care au ieșit la vot! Vă garantez că voi fi un primar deschis la dialog și aproape de toți locuitorii comunei! Vă mulțumesc!” a transmis noul edil din Mihai Eminescu, Andreea-Cristina Alecu Gireadă.