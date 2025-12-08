€ 5.0919
Politica

DCNews Politica Rezultate finale alegeri locale 2025: Răsturnare de situație în Dobromir, Constanța. Iusein Visel, de la PSD, noul primar
Data publicării: 03:16 08 Dec 2025

Rezultate finale alegeri locale 2025: Răsturnare de situație în Dobromir, Constanța. Iusein Visel, de la PSD, noul primar
Autor: Roxana Neagu

iusein visel Iusein Visel, noul primar din Dobromir/ foto Telegraf online
 

S-a votat în 7 decembrie 2025 pentru funcția de primar al comunei Dobromir, din Constanța, unde câștigătorul este Iusein Visel, de la PSD.

Visel Iusein a câștigat alegerile locale pentru Primăria Dobromir, din Constanța. A obținut 65,13% din voturi. A fost urmat de Paul Niculcea, de la PNL, cu 33,36% din voturi, următorii trei candidați obținând sub 1%. 

În Dobromir au avut loc alegeri după ce edilul a murit. De altfel, în ambele localități din Constanța în care au avut loc alegeri locale în 7 decembrie 2025, primarii care au ocupat, anterior, scaunul, au murit. 

Conform presei locale, inițial, candidatul Paul Niculcea, de la PNL, se afla pe primul loc, la Dobromir, după numărătoarea paralelă, Iusein Visel, de la PSD, a răsturnat scorul și și-a adjudecat, în final, victoria. 

”Încă din prima zi a campaniei electorale, echipa PSD Constanța a fost alături de Daniel Mantea, candidat pentru funcția de primar în Lumina, și de Visel Iusein, candidat pentru funcția de primar în Dobromir.

Rezultatele confirmă seriozitatea de care au dat dovadă cei doi candidați, precum și responsabilitatea asumată de toți social-democrații constănțeni.

Daniel Mantea și Visel Iusein au venit în fața cetățenilor cu cele mai bune soluții pentru localitățile în care trăiesc de-o viață. Au fost în dialog continuu cu oamenii, le-au ascultat păsurile, dar și așteptările pe care le au de la viitorul primar.

Au câștigat aceste alegeri și am convingerea că vor face tot ce au promis – și mai mult decât atât – pentru cetățenii din comunitățile pe care le vor reprezenta, de acum, din funcția de primar.

Felicitări, Daniel Mantea! Felicitări, Visel Iusein!

Mulțumiri tuturor membrilor Organizației PSD Constanța care s-au implicat zi de zi în campanie, punând umărul la victoria noastră în Lumina și Dobromir!” a transmis Felix Stroe, după rezultatul votului. 

alegeri locale 2025

alegeri locale 2025
rezultat final alegeri 2025
