Rezultate finale alegeri locale 2025 Remetea, Bihor: PSD bate PNL cu 76%. Ionel Stelian Copil, primar cu 1200 de voturi

În Remetea, Bihor, la alegerile locale pentru funcția de primar, au existat numai doi candidați, unul de la PSD, celălalt de la PNL. Puțin peste 1200 de voturi l-au făcut, în 7 decembrie, pe Ionel Stelian Copil primar. Este unul din cele 11 motive de laudă ale PSD, în urma alegerilor locale din 7 decembrie.

Rezultate finale alegeri locale 2025 Remetea, Bihor

Ionel Stelian Copil, PSD: 76,08%, 1218 voturi

Dan Petru, PNL: 23,92%, 383 de voturi

Cine este Stelian Copil, noul primar din Remetea

Ionel Stelian Copil este profesor de matematică, director de școală din 2002. El a fost viceprimar al comunei în perioada 2016-2020, ales ca primar în mandatul 2020-2024. Până la alegerile din 7 decembrie, a ocupat interimar funcția de primar al localității Remetea.

În acest context, în campania electorală, el a intrat cu o listă de peste 20 de proiecte începute, despre care a motivat că trebuie continuate și finalizate.

În Remetea, erau așteptați la vot, în cele cinci secții de votare, peste 2300 de locuitori. Contracandidatul de la PNL, Dan Petru, este antreprenor local, de profesie inginer zootehnist.

Locul de primar era vacant după ce fostul edil, din partea PSD, Adrian Ștefănică, a ajuns la închisoare, condamnat definitiv la 2 ani și 4 luni. El a participat la o partidă ilegală de vânătoare, unde un pădurar a fost împușcat mortal.

