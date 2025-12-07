€ 5.0919
Data actualizării: 13:16 07 Dec 2025 | Data publicării: 13:16 07 Dec 2025

Alegeri locale parțiale 2025: Prezența la vot în comuna Vânători din Iași și comuna Mihai Eminescu din Botoșani
Autor: Andrei Itu

vot alegeri locale Secție de votare. Sursa foto: Agerpres
 

În comuna Vânători din Iași și comuna Mihai Eminescu din Botoșani se votează pentru funcția de primar la Alegeri locale parțiale 2025.

Peste 24% dintre electorii comunei Vânători, Iași, s-au prezentat la urne duminică, până la ora 12:00, la alegerile parţiale pentru funcţia de primar, potrivit datelor centralizate de Autoritatea Electorală Permanentă.

În cele cinci secţii de votare s-au prezentat 884 votanţi, dintre cei 3.563 electori înscrişi pe listele permanente. Dintre cei care au votat, 872 sunt înscrişi pe listele permanente, 12 pe listele suplimentare, rata de participare fiind 24,81%.

Pentru acest scrutin au fost pregătite 3.920 de buletine de vot şi 25 de ştampile pentru procesul de votare.

Cine candidează pentru funcția de primar în comuna Vânători, Iași

La funcţia de primar al comunei Vânători candidează Bogdan Constantin Lupu (PSD), Vasile Asoltanei (PNL), Maria Neder (AUR) şi Dumitru Gheorghică (POT).

În această comună sunt organizate alegeri după ce fostul primar Constantin Lupu a murit la vârsta de 67 de ani, în urma unui atac de cord suferit la sfârşitul lunii septembrie. El a fost primar al comunei Vânători timp de 17 ani.

Alegeri Locale Parţiale 2025. Botoşani: Prezenţă la vot de 13,39%, la ora 11:30, în comuna Mihai Eminescu

Mai puţin de 14% dintre alegători şi-au exprimat duminică, până la ora 11:30, dreptul de vot la alegerile locale parţiale pentru funcţia de primar al comunei Mihai Eminescu, potrivit datelor centralizate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Din totalul celor 7.383 alegători înscrişi în listele electorale permanente, au votat, până la ora 11:30, un număr de 990 de persoane, ceea ce reprezintă 13,39% din total.

În comuna Mihai Eminescu au fost constituite şapte secţii de votare, dintre care două în localitatea Cătămărăşti Deal şi câte una în Ipoteşti, Cerviceşti, Cucorăni, Stânceşti şi Cătămărăşti Vale.

Cine s-a înscris pentru funcția de primar al comunei Mihai Eminescu, Botoșani

Pentru funcţia de primar al comunei Mihai Eminescu s-au înscris şapte candidaţi, dintre care şase reprezintă partide politice, iar unul este independent.

Cei şapte candidaţi sunt Andreea-Cristina Alecu-Gireadă (Partidul Social Democrat), Ionuţ Cristian Sigartău (Partidul Naţional Liberal), Florin-Daniel Buhă (Alianţa pentru Unirea Românilor), Vasile Onofrei (Partidul S.O.S. România), Vasile Zmău (Partidul Oamenilor Tineri), Iulian Toşcuţă (Uniunea Salvaţi România) şi Ioan Purice (candidat independent).

Unul dintre candidaţi, respectiv Iulian Toşcuţă (Uniunea Salvaţi România) a depus o declaraţie de renunţare la candidatură, însă aceasta a fost respinsă ca urmare a faptului că documentul a fost depus ulterior datei limită la care au rămas definitive candidaturile, notează Agerpres.

Alegeri locale partiale 2025
prezenta la vot
vanatori
iasi
botosani
