Stiri

Masajul și relaxarea: secretul unui scalp sănătos și efect anti-age pentru bărbați
Data actualizării: 11:04 08 Dec 2025 | Data publicării: 11:03 08 Dec 2025

EXCLUSIV Masajul și relaxarea: secretul unui scalp sănătos și efect anti-age pentru bărbați
Autor: Alexandra Curtache

Masaj scalp bărbat Foto: Unsplash
 

În cabinetele de cosmetică avansată pentru bărbați, masajul scalpului și al feței nu este doar un gest de relaxare, ci un adevărat tratament anti-age cu beneficii vizibile pe piele și pe starea psihică.

Specialistul Amalia Nicoleta Dediu explică, într-un dialog cu Mirela Vescan la Mi-Th Influencer, cum rutina zilnică de masaj al scalpului, combinată cu produse coreene specializate, poate preveni ridurile, stimulează circulația și conferă un tonus facial ridicat, transformând experiența cosmetică într-un ritual de wellness complet.

„În momentul în care masezi scalpul, automat tonifici și ții fața în loc”

Amalia Dediu subliniază că efectele masajului nu se limitează la relaxare:

„În momentul în care tu masezi scalpul, practic ajuți toată fața, pentru că avem ten de aici până aici. Dacă masezi scalpul, automat tonifici și ții și fața în loc, să nu se ducă în jos. Gravitația acționează asupra noastră în fiecare secundă”.

Ea explică că stimularea circulației prin masaj nu doar că relaxează clientul, ci activează procese naturale ale pielii, prevenind lăsarea mușchilor și apariția ridurilor.

Produsul coreean: aliatul masajului și al prevenției

Amalia recomandă folosirea unui spray sau loțiune coreeană special concepută pentru scalp, care combină masajul cu ingrediente active ce hrănesc și fortifică pielea:

„Eu iau un spray cu pompă și se pulverizează pe scalp. Trebuie masat puțin, fricționat. Asta este rezultatul vizibil. Practic vorbim despre body, mind, spirit în scalp. Se vede efectul după o lună și jumătate”.

Această abordare demonstrează că masajul combinat cu produse adecvate nu este doar plăcere, ci prevenție activă. Efectul nu se vede doar pe scalp, ci și la nivelul întregii fețe, tonificând mușchiul sprâncenos și zonele adiacente.

Masajul, relaxare și psihic echilibrat

Masajul scalpului nu aduce doar beneficii estetice. Amalia punctează importanța impactului psihic:

„Prin masajul pe care el și l-a făcut, s-a și relaxat. Mai apoi a fost acea stimulare pentru circulație. Logic că s-a întâmplat totul și arată”.

Relaxarea asociată stimulării circulației favorizează reducerea tensiunii și crește confortul mental. Astfel, bărbatul nu doar că previne ridurile, ci se simte mai bine în pielea lui, iar efectele se văd și în atitudinea zilnică.

Ritual zilnic simplu și eficient

Amalia subliniază că pentru efecte maxime masajul trebuie combinat cu o rutină simplă, dar constantă:

„I-am oferit posibilitatea să folosească o loțiune coreeană și să maseze scalpul seara. Este vizibil efectul și funcționează. Vorbim despre un proces, nu doar un produs antirid”.

Ea explică că masajul stimulativ este un element de prevenție anti-age mai eficient decât aplicarea izolată a produselor cosmetice. În plus, bărbații încep să înțeleagă că îngrijirea pielii nu este un moft, ci un gest de responsabilitate față de propriul corp.

De la relaxare la încredere în sine

Pe lângă beneficiile estetice și fiziologice, Amalia accentuează transformarea psihologică:

„Starea lui psihică a fost una bună. Masajul a ajutat nu doar pielea, ci și starea de bine, pentru că omul se simte relaxat. Este un proces care funcționează indirect”.

Această abordare transformă experiența cosmetică masculină într-un ritual complet de wellness: prevenție, relaxare și îngrijire estetică.

Scalp și față: un duo inseparabil

În opinia Amaliei, stimularea scalpului are efect direct asupra feței, prevenind lăsarea pielii și apariția ridurilor:

„Fruntea se tonifică, mușchiul sprâncenos se ridică, restul feței urmează. Totul este interconectat. Masajul scalpului activează circulația și susține tonusul facial”.

Practic, un tratament complet implică nu doar produse și masaj punctual, ci un program de rutină zilnică care combină acțiunea mecanică cu cea chimică, pentru rezultate vizibile pe termen lung.

Masajul scalpului, combinat cu produse coreene de calitate, devine un pilon central în prevenția ridurilor și menținerea sănătății pielii masculine. Este un gest simplu, accesibil și eficient, care oferă nu doar rezultate estetice, ci și relaxare și echilibru psihic.  

scalp
Comentarii

