MAE confirmă decesul unui român surprins de valul oceanic în Tenerife. Ce se știe despre cel de-al doilea rănit

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirmă că un turist român și-a pierdut viața, iar un altul este în continuare în evaluare medicală, după ce un val puternic a lovit zona de coastă din Tenerife. Incidentul s-a produs sâmbătă, 7 decembrie, în condiții de agitație extremă a oceanului, care au surprins mai multe persoane aflate pe mal. Potrivit MAE, autoritățile spaniole au informat partea română despre situație, iar Consulatul General al României la Madrid a activat procedurile de sprijin.

VEZI ȘI: Val devastator în Tenerife! Scene de groază pe coastă: Un român, printre decese. Altul e rănit

Precizările MAE

"Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Madrid, a fost notificat la data de 7 decembrie 2025 cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife, în urma căruia au fost afectate mai multe persoane, două dintre acestea fiind cetăţeni români.

În urma demersurilor întreprinse de reprezentanţii Consulatului General al României la Madrid, autorităţile spaniole au confirmat decesul unuia dintre cetăţenii români afectaţi.

Deocamdată nu se știe în ce stare e cea de-a doua victimă

Reprezentanţii oficiului consular român menţin legătura cu autorităţile spaniole pentru confirmarea stării celei de-a doua victime de cetăţenie română.

Consulatul General al României la Madrid este în legătură permanentă atât cu autorităţile spaniole, cât şi cu familiile victimelor, fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competenţelor.

Asistență consulară pentru români

MAE amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale CG la Madrid: +34 685.440.149; +34 685.440.159; +34 685.440.166; +34 917.344.004, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziție telefonul de urgență al oficiului consular: +34 669.362.202", a transmis MAE.