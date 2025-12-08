€ 5.0899
|
$ 4.3664
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0899
|
$ 4.3664
 
DCNews Stiri MAE confirmă decesul unui român surprins de valul oceanic în Tenerife. Ce se știe despre cel de-al doilea rănit
Data actualizării: 16:40 08 Dec 2025 | Data publicării: 16:37 08 Dec 2025

MAE confirmă decesul unui român surprins de valul oceanic în Tenerife. Ce se știe despre cel de-al doilea rănit
Autor: Doinița Manic

val tenerife roman mort Val mare Tenerife. Foto: Pixabay
 

Ministerul Afacerilor Externe confirmă decesul unui român surprins de valul oceanic în Tenerife.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirmă că un turist român și-a pierdut viața, iar un altul este în continuare în evaluare medicală, după ce un val puternic a lovit zona de coastă din Tenerife. Incidentul s-a produs sâmbătă, 7 decembrie, în condiții de agitație extremă a oceanului, care au surprins mai multe persoane aflate pe mal. Potrivit MAE, autoritățile spaniole au informat partea română despre situație, iar Consulatul General al României la Madrid a activat procedurile de sprijin.

VEZI ȘI: Val devastator în Tenerife! Scene de groază pe coastă: Un român, printre decese. Altul e rănit

Precizările MAE

"Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Madrid, a fost notificat la data de 7 decembrie 2025 cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife, în urma căruia au fost afectate mai multe persoane, două dintre acestea fiind cetăţeni români.

În urma demersurilor întreprinse de reprezentanţii Consulatului General al României la Madrid, autorităţile spaniole au confirmat decesul unuia dintre cetăţenii români afectaţi.

Deocamdată nu se știe în ce stare e cea de-a doua victimă

Reprezentanţii oficiului consular român menţin legătura cu autorităţile spaniole pentru confirmarea stării celei de-a doua victime de cetăţenie română.

Consulatul General al României la Madrid este în legătură permanentă atât cu autorităţile spaniole, cât şi cu familiile victimelor, fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competenţelor.

Asistență consulară pentru români

MAE amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale CG la Madrid: +34 685.440.149; +34 685.440.159; +34 685.440.166; +34 917.344.004, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziție telefonul de urgență al oficiului consular: +34 669.362.202", a transmis MAE.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mae
tenerife
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Zelenski, întâlnire cu Macron, Starmer și Merz la Londra. Discuții despre planul de pace
Publicat acum 22 minute
MAE confirmă decesul unui român surprins de valul oceanic în Tenerife. Ce se știe despre cel de-al doilea rănit
Publicat acum 32 minute
Robert Cazanciuc: Pentru mine, Constituția este busola după care îmi ghidez activitatea publică
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Cel mai urmărit post de știri în ziua alegerilor din 7 decembrie 2025
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Brioșele care cuceresc TikTok-ul: rețeta virală de Crăciun care îți transformă masa de sărbători
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Dec 2025
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 16 ore si 4 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 19 ore si 9 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat acum 5 ore si 18 minute
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat acum 21 ore si 1 minut
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close