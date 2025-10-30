Tren de mare viteză Lisabona-Madrid. Călătoria va dura doar trei ore

Este vorba despre un acord încheiat între guvernele celor două ţări şi Comisia Europeană, a transmis joi Ministerul portughez al Infrastructurii, transmite AFP.

Cât va fi durata unei călătorii între Lisabona și Madrid până în 2034

Durata unei călătorii cu trenul între cele două capitale, Lisabona și Madrid, va fi de cinci ore în anul 2030, pentru ca până în 2034 să fie redusă la aproximativ trei ore graţie unei linii de mare viteză prevede proiectul, conform unui comunicat de presă al guvernului portughez.

"Acest proiect este mai mult decât o simplă conexiune feroviară; reprezintă un pas către viitorul mobilităţii durabile şi al coeziunii europene", a evidențiat ministrul portughez al Infrastructurii, Miguel Pinto Luz.

În prezent, nu există trenuri directe între Lisabona și Madrid. Cele două capitale sunt conectate prin aproximativ patruzeci de zboruri zilnice, cu o durată medie de o oră.

Strategie de a oferi călătorilor o alternativă mai competitivă și ecologică

Ministerul portughez al Infrastructurii a precizat că proiectul se înscrie într-o strategie menită să ofere călătorilor o alternativă mai competitivă și o opțiune mai ecologică, în concordanță cu obiectivele climatice ale Uniunii Europene.

De asemenea, Spania și Portugalia s-au angajat să studieze, până în anul 2027, costurile şi beneficiile trecerii de la ecartamentul feroviar iberic la standardul european. În acest moment, căile ferate spaniole şi portugheze folosesc un ecartament diferit de standardul european.

"Dacă avizul este favorabil, cele două ţări vor prezenta un plan coordonat" pentru o migrare la ecartamentul standard, conform comunicatului.

"Parcurgerea a peste 600 de kilometri de la Lisabona la Madrid în doar trei ore este un exemplu remarcabil al conexiunilor feroviare de mare viteză pe care ne propunem să le realizăm în întreaga Europă. Astfel de legături fac din călătoria cu trenul o alternativă cu adevărat atractivă şi sustenabilă pentru călătoriile între oraşe", a zis comisarul pentru transport durabil şi turism, Apostolos Tzitzikostas.

Efort mai amplu de accelerare a implementării proiectelor transfrontaliere

Decizia de astăzi se înscrie într-un demers mai amplu de accelerare a implementării proiectelor transfrontaliere, în conformitate cu Regulamentul revizuit privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Aceasta consolidează angajamentul Uniunii Europene față de un sistem de transport fluid, durabil și sigur.

Totodată, reprezintă un pas esențial în realizarea viziunii UE de a conecta statele europene prin rețele feroviare de mare viteză. La începutul lunii noiembrie, Comisia va prezenta planul său pentru dezvoltarea unei astfel de rețele la nivel european, conform Agerpres.

