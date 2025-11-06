Mărturia unui român din Zanzibar, din ziua în care mii de protestatari ar fi fost uciși

Stare de asediu și Internet oprit, în timpul protestelor

Principalul partid de opoziție din Tanzania a acuzat miercuri poliția că a eliminat cadavrele a sute de demonstranți uciși în timpul represiunii electorale care a urmat unor alegeri disputate, câștigate de președinta actuală Samia Suluhu Hassan. Proteste au izbucnit în această națiune est-africană în timpul și după votul de miercurea trecută, manifestanții exprimându-și indignarea față de excluderea principalilor rivali ai lui Hassan. Autoritățile au impus o stare de asediu și o întrerupere a Internetului, arată CNN.

Partidul de opoziție vorbește despre 2.000 de morți

Partidul de Opoziție Chadema a precizat, pentru CNN, că sunt 2.000 de morți și a acuzat poliția că a eliminat sute de cadavre necunoscute într-o locație nedivulgată. ”Pe măsură ce zilele trec, stabilim și descoperim că tot mai mulți oameni au murit în diferite regiuni”, a declarat Brenda Rupia, directoarea de comunicare a Chadema. Până în prezent, ”avem 2.000 de persoane (decedate) documentate”, inclusiv peste 100 din Chadema, a spus ea.

CNN nu a putut verifica numărul morților, iar un purtător de cuvânt al Guvernului nu a răspuns când a fost întrebat despre reacția la proteste. Guvernul a respins anterior numărul opoziției, ca fiind ”exagerat”.

Situația este dramatică în Tanzania și, deși la nivel social mult inferior, afectează inclusiv românii.

Contextul politic din Tanzania este unul străin majorității românilor. Acesta este poate de interes doar celor care aleg să meargă în vacanță în Zanzibar și - după cum vedem din comentarii/ reacții de pe grupurile de profil, nici măcar lor. Majoritatea nu știu ce se întâmplă, după cum arată reacțiile: ”Eu am fost de 4 ori in Zanzibar, dar știam unele mici chestii…”, ”Eu am fost anul trecut. Mă întorc iar. Africa rămâne Africa, însă dacă te informezi în prealabil (și asta e valabil pt orice sejur oriunde) nu ar trebui să ai parte de mari surprize”, ”Ați fost în Africa, la ce condiții vă așteptați să beneficiați?”.

”Atenție pentru cei care urmează să călătorească în Zanzibar. Nu știu cât de sigur mai este”

Astfel de reacții arată că, de fapt, românii nu au nicio informație despre ce se întâmplă în Tanzania. Ele vin ca urmare a mărturiei unui român, din ziua alegerilor:

”Atenție pentru cei care urmează să călătorească în Zanzibar. Nu știu cât de sigur mai este. Trebuia să revenim în țară pe data de 30.10.2025 și am fost ținuți în aeroport pe jos fără apă, fără mâncare 16 ore. Aveam zbor la ora 8 și nu am primit nici o informare despre ce se întâmplă, am reușit să decolam abia la ora 23:45 spre Dubai. Nu au cum să imprime biletele de avion pentru că au pene de curent, nimeni nu voia să ne spună nimic, ne-au ținut pe jos în aeroport. Internetul pe data de 29 și 30.10.2025 nu a mers. A început să meargă cu dificultate pe 30 după ora 14 .

În Zanzibar se oprește curentul de 2 - 3 ori pe zi și până își revine merg pe generator însă nu funcționează AC pe generator.

Internetul nici cu cartelă de la ei nu merge. Este ceva oribil. Peisajele sunt superbe, însă pe partea de servicii lasă de dorit indiferent de numărul de stele. Cei de la flydubai lasă de dorit pentru că nu discuta cu clienții. Prețurile sunt altele decât cele pentru localnici. Turiștii au prețuri mult mai mari. Bagajele noastre au fost pierdute pentru că nu le au înregistrat în sistem manual.

La controlul de securitate, ești descălțat și când au văzut că biletul era o bucată de carton mi-a fost aruncat în față și nu ne lăsau să trecem mai departe. Bilet emis de flydubai și de oamenii aeroportului. S-au adresat foarte nepoliticos și în batjocură. În unele hoteluri când plouă, se inundă camerele. A fost ceva groaznic întoarcerea în România” a scris un turist în Zanzibar pe un grup de Facebook, care a avut ghinionul să se întoarcă în țară a doua zi după alegerile din Tanzania.

Tot mai mulți turiști nu știu care va fi situația lor, în legătură cu plecarea spre Zanzibar din 9 noiembrie. Unii spun că au fost amânați pentru 13 noiembrie, alții afirmă că nu au primit nicio informare.