Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat

Este cunoscut că Zanzibar este destinația preferată de români în sezonul rece, în special din noiembrie până de Revelion, dar și după, în primele luni ale anului. Acum, veștile din Zanzibar nu sunt tocmai bune. Dacă pentru români, este o destinație de vis și de relaxare, pentru oamenii din afara resorturilor, viața nu este atât de frumoasă și de simplă. Pe continent, în Tanzania, au fost zile de proteste. Sute de oameni au murit.

”Pentru că sunt ceva îngrijorări legate de situația din Zanzibar, aș putea face câteva precizări legate de situația de pe insulă din acest moment:

- nu există și nu au existat nici un fel de proteste sau tensiuni sociale

- internetul funcționează intermitent, de miercuri până acum a funcționat câteva ore pe zi

- zborurile au avut ceva întârzieri miercuri și joi, dar de ieri au sosit normal

- funcționează o parte mică a ATM-urilor de pe insulă, iar băncile sunt închise

- GSM-ul funcționează normal, poate fi apelat oricine are roaming

- toate activitățile și excursiile de pe insula se desfășoară normal

În concluzie, sunt ceva tensiuni și probleme, însă pe continent, pe insulă nu a existat nici o problemă, și în afară de limitarea internetului nu a fost nimic deosebit. La noi în resorturi oamenii învață să se bucure de vacanță fără să stea pe telefon, Zanzibarul este o experiență în sine, și cu această ocazie este o experiență puțin mai specială.

Pentru că sunt ceva îngrijorări, repet, nu există nici o problema socială pe insulă, nu sunt proteste, nu sunt tensiuni” scrie Mihai Ioniță, proprietarul Jambo Resort by Mambo Hotels, pe Facebook.

Ce s-a întâmplat pe continent, în Tanzania

Sute de oameni au fost uciși în Tanzania în timpul a trei zile de proteste care au urmat alegerilor generale de miercuri, a anunțat principalul partid de opoziție din țară, conform BBC.

Numărul deceselor nu este exact, iar închiderea Internetului la nivel național face dificilă verificarea cifrelor.

În timp ce un purtător de cuvânt al partidului de opoziție Chadema a declarat agenției de știri AFP că „aproximativ 700” de persoane au fost ucise în ciocniri cu forțele de securitate, o sursă diplomatică din Tanzania a declarat pentru BBC că există dovezi credibile că cel puțin 500 de persoane au murit.

Guvernul a încercat să minimizeze amploarea violențelor - iar autoritățile au prelungit starea de asediu în încercarea de a înăbuși tulburările.

Protestatari tineri au ieșit pe străzile orașelor din Tanzania pentru a denunța alegerile ca fiind nedrepte. Aceștia acuză guvernul că subminează democrația prin suprimarea principalilor lideri ai opoziției - unul este în închisoare, iar altul a fost exclus din motive tehnice - sporind astfel șansele președintelui Samia Suluhu Hassan de a câștiga cu partidul său de guvernământ, Chama Cha Mapinduzi (CCM).