€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 22:58 09 Noi 2025

Vacanță cu final tragic în Tenerife. Trei oameni au murit, iar alți 15 au fost răniți
Autor: Doinița Manic

vacanta tanerife Puerto cruz, Tenerife. Foto: Pixabay
 

Trei persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite, în Tenerife.

Trei persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite după ce valuri puternice au lovit populara insulă de vacanță spaniolă Tenerife.

O femeie a murit după ce a fost trasă în ocean lângă stațiunea Puerto de la Cruz, iar un bărbat a murit la Santa Cruz de Tenerife. Un al treilea bărbat a fost găsit mort în ocean, lângă o plajă din Granadilla, scrie BBC.

Serviciile de urgență au cerut publicului să stea departe de căile de coastă și să evite să facă poze sau videoclipuri cu marea agitată, pe măsură ce vremea turbulentă continuă. Salvatorii au spus că au evacuat cu elicopterul un bărbat care a căzut în apă la La Guancha, în nordul insulei, însă acesta a fost declarat decedat ulterior la spital.

Ei au mai precizat că un alt bărbat a murit după ce a fost găsit plutind lângă o plajă de la El Cabezo, în sud, iar salvamarii și personalul medical nu au reușit să-l resusciteze.

La Puerto de la Cruz, o stațiune de vacanță din nordul Tenerife, o femeie a murit din cauza unui atac de cord, iar alte 10 persoane au fost luate de valuri. Trei dintre acestea au fost grav rănite și transportate la spital.

Un chelner a sărit în ajutorul celor luați de valuri

Un chelner local, care s-a prezentat doar ca Pedro, a declarat agenției Reuters că a sărit în apă încercând să salveze oamenii luați de valuri.

„De îndată ce am văzut un bărbat făcând semn spre mine, mi-am dat jos hainele, am sărit în apă și am reușit să prind trei dintre ei și să-i salvez. Nu am putut salva femeia pentru care a murit în acel moment”, a spus el.

Martorul ocular Carlos a spus că i-a avertizat pe cei care făceau poze să se îndepărteze de valuri, dar „nu au dat atenție”.

Insulele Canare, sub alertă

Oficialii spun că Insulele Canare, arhipelagul spaniol din care face parte Tenerife, sunt în alertă din cauza pericolelor de coastă.

Ei au avertizat că condițiile mării se vor înrăutăți, cu valuri de doi până la patru metri, iar turiștii și localnicii trebuie să manifeste „prudență extremă”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tenerife
insulele canare
valuri mari
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 28 minute
Un șofer care coborâse din mașină, accidentat mortal pe DEX 12
Publicat acum 56 minute
Loto 6/49: S-a câștigat marele premiu. Biletul norocos a costat doar 12 lei
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Horoscop 10 - 16 noiembrie: Șoc pentru o zodie. ”Veți profita din plin”
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Vacanță cu final tragic în Tenerife. Trei oameni au murit, iar alți 15 au fost răniți
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Prognoza meteo actualizată. Vremea până-n 17 noiembrie. Vești bune de la meteorologi
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Noi 2025
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat pe 07 Noi 2025
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
Publicat pe 07 Noi 2025
Congres PSD: De ce lipsește, cu adevărat, Viorica Dăncilă. ”A făcut imposibilă participarea mea”
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close