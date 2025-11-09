Vacanță cu final tragic în Tenerife. Trei oameni au murit, iar alți 15 au fost răniți

Trei persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite după ce valuri puternice au lovit populara insulă de vacanță spaniolă Tenerife.

O femeie a murit după ce a fost trasă în ocean lângă stațiunea Puerto de la Cruz, iar un bărbat a murit la Santa Cruz de Tenerife. Un al treilea bărbat a fost găsit mort în ocean, lângă o plajă din Granadilla, scrie BBC.

Serviciile de urgență au cerut publicului să stea departe de căile de coastă și să evite să facă poze sau videoclipuri cu marea agitată, pe măsură ce vremea turbulentă continuă. Salvatorii au spus că au evacuat cu elicopterul un bărbat care a căzut în apă la La Guancha, în nordul insulei, însă acesta a fost declarat decedat ulterior la spital.

Ei au mai precizat că un alt bărbat a murit după ce a fost găsit plutind lângă o plajă de la El Cabezo, în sud, iar salvamarii și personalul medical nu au reușit să-l resusciteze.

La Puerto de la Cruz, o stațiune de vacanță din nordul Tenerife, o femeie a murit din cauza unui atac de cord, iar alte 10 persoane au fost luate de valuri. Trei dintre acestea au fost grav rănite și transportate la spital.

Un chelner a sărit în ajutorul celor luați de valuri

Un chelner local, care s-a prezentat doar ca Pedro, a declarat agenției Reuters că a sărit în apă încercând să salveze oamenii luați de valuri.

„De îndată ce am văzut un bărbat făcând semn spre mine, mi-am dat jos hainele, am sărit în apă și am reușit să prind trei dintre ei și să-i salvez. Nu am putut salva femeia pentru care a murit în acel moment”, a spus el.

Martorul ocular Carlos a spus că i-a avertizat pe cei care făceau poze să se îndepărteze de valuri, dar „nu au dat atenție”.

Insulele Canare, sub alertă

Oficialii spun că Insulele Canare, arhipelagul spaniol din care face parte Tenerife, sunt în alertă din cauza pericolelor de coastă.

Ei au avertizat că condițiile mării se vor înrăutăți, cu valuri de doi până la patru metri, iar turiștii și localnicii trebuie să manifeste „prudență extremă”.