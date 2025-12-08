€ 5.0899
Stiri

Cutremur cu magnitudine 7,6 în Japonia: Alertă de tsunami și pene de curent
Data actualizării: 18:34 08 Dec 2025 | Data publicării: 18:32 08 Dec 2025

Cutremur cu magnitudine 7,6 în Japonia: Alertă de tsunami și pene de curent
Autor: Iulia Horovei

cutremur seism Cutremur puternic în Japonia. Foto: Inquam, de Octav Ganea
 

Un seism cu magnitudinea preliminară 7,6 a lovit luni nord-estul Japoniei, declanșând alerta de tsunami și întreruperi de curent în mai multe zone.

Un seism cu magnitudinea preliminară 7,6 a lovit luni nord-estul Japoniei, declanșând avertizări de tsunami, transmit agențiile Xinhua și Reuters.

Tsunami de 20 până la 50 de centimetri au fost înregistrate în zonele situate de-a lungul coastelor Pacificului, a anunțat Agenția Japoneză de Meteorologie (JMA).

Fotografie realizată cu un telefon mobil arată informațiile despre cutremur afișate pe un ecran în Tokyo, Japonia, (deja) 9 decembrie 2025

Seismul s-a produs la ora locală 23:15 (14:15 GMT), la o adâncime de 50 de kilometri și la 80 de kilometri în largul coastelor prefecturii Aomori.

Cutremurul a avut magnitudinea 6 pe scara seismică niponă cu 7 niveluri în zonele cele mai afectate, cum ar fi prefectura Aomori, a indicat JMA.

Avertizare de tsunami după cutremur

Agenția de meteorologie a emis o avertizare de tsunami pentru zonele costiere din prefecturile Hokkaido, Aomori și Iwate, fiind așteptate valuri de până la trei metri.

Tsunami de 40 de centimetri au fost observate în largul prefecturilor Aomori și Hokkaido, a declarat JMA.

O avertizare de tsunami a fost emisă, de asemenea, pentru prefecturile Miyagi și Fukushima în urma cutremurului puternic, potrivit JMA.

Compania de căi ferate East Japan Railway a suspendat unele servicii în zona cea mai afectată, care a fost, de asemenea, lovită de cutremurul masiv cu magnitudinea 9 din martie 2011.

Fără probleme la centralele nucleare după cutremur

Nu au fost raportate probleme la centralele nucleare din regiune, administrate de Tohoku Electric Power și Hokkaido Electric Power, au declarat furnizorii de utilități. Tohoku Electric a precizat, însă, că mii de persoane au rămas fără curent.

Japonia este una dintre țările cele mai predispuse la cutremure, un seism având loc cel puțin la fiecare cinci minute.

Situată pe „Cercul de Foc al Pacificului”, Japonia înregistrează aproximativ 20% din cutremurele cu magnitudinea 6 sau mai puternice produse la nivel mondial, scrie Agerpres.

Citește și: Tokyo, sub amenințare: Un cutremur major ar putea provoca 18.000 de victime și pierderi uriașe

Citește și: Tokyo, sub amenințare: Un cutremur major ar putea provoca 18.000 de victime și pierderi uriașe

cutremur
seism
japonia
cutremur japonia
