Nicușor Dan a reacționat după alegerile locale parțiale. Ce i-a transmis lui Ciprian Ciucu

Nicușor Dan a felicitat aleșii locali validați la scrutinul de ieri și a transmis că bucureștenii și-au exprimat clar voința prin vot, subliniind că noul primar Ciprian Ciucu trebuie sprijinit cu instrumentele necesare pentru a conduce eficient Capitala.

Mesaj de susținere pentru Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului

"Felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de ieri al cetățenilor. E regula de bază a democrației: cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile și le exprimă prin vot.

Felicitări și succes lui Ciprian Ciucu. Un oraș complex, restanțe deja istorice și o relație complexă cu celelalte autorități ale statului. Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul.

Este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuția taxelor și impozitelor bucureștenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, și toate autorizațiile la Primarul General, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism.

A fost un exercițiu democratic pe care partidele din coaliție l-au dus cu responsabilitate. Mize importante urmează: bugetul pentru 2026, ultimele 8 luni din PNRR, concretizarea programului SAFE, admiterea la OCDE. Sunt sigur de responsabilitate în continuare", a scris Nicușor Dan, pe Facebook.