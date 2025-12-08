€ 5.0899
|
$ 4.3664
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0899
|
$ 4.3664
 
DCNews Stiri Nicușor Dan a reacționat după alegerile locale parțiale. Ce i-a transmis lui Ciprian Ciucu
Data actualizării: 14:52 08 Dec 2025 | Data publicării: 14:46 08 Dec 2025

BREAKING NEWS Nicușor Dan a reacționat după alegerile locale parțiale. Ce i-a transmis lui Ciprian Ciucu
Autor: Dana Mihai

Discursul susținut în cadrul recepției de la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Naționale Nicușor Dan
 

Nicușor Dan a venit cu un mesaj către Ciprian Ciucu.

Nicușor Dan a felicitat aleșii locali validați la scrutinul de ieri și a transmis că bucureștenii și-au exprimat clar voința prin vot, subliniind că noul primar Ciprian Ciucu trebuie sprijinit cu instrumentele necesare pentru a conduce eficient Capitala.

Mesaj de susținere pentru Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului

"Felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de ieri al cetățenilor. E regula de bază a democrației: cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile și le exprimă prin vot.

Felicitări și succes lui Ciprian Ciucu. Un oraș complex, restanțe deja istorice și o relație complexă cu celelalte autorități ale statului. Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul.

Este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuția taxelor și impozitelor bucureștenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, și toate autorizațiile la Primarul General, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism.

Citește și: Ciucu, primele urgențe în mandat: Concursuri pentru managerii de spitale și teatre. Interimar la aproape toate instituțiile Primăriei

A fost un exercițiu democratic pe care partidele din coaliție l-au dus cu responsabilitate. Mize importante urmează: bugetul pentru 2026, ultimele 8 luni din PNRR, concretizarea programului SAFE, admiterea la OCDE. Sunt sigur de responsabilitate în continuare", a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
ciprian ciucu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Noi reguli pentru migrație, din 2026. Țările care nu găzduiesc refugiați vor plăti o contribuție financiară
Publicat acum 23 minute
Nicușor Dan a reacționat după alegerile locale parțiale. Ce i-a transmis lui Ciprian Ciucu
Publicat acum 26 minute
Tatuajele pot prezenta riscuri majore pentru sănătate pe termen lung, sugerează un studiu
Publicat acum 40 minute
Cina ideală pentru serile de iarnă: Simplă și rapidă, din doar 5 ingrediente
Publicat acum 49 minute
Semnal de la vârful Senatului pentru coaliția de guvernare. Ce s-ar putea întâmpla la moțiune
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 36 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 14 ore si 14 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 17 ore si 19 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat acum 19 ore si 11 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
Publicat pe 07 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 8-14 decembrie 2025
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close