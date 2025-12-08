€ 5.0899
Ionel Ganea îi aduce un omagiu fiului său de 2 ani mort în accident, la șase luni de tragedie
Data publicării: 19:17 08 Dec 2025

Ionel Ganea îi aduce un omagiu fiului său de 2 ani mort în accident, la șase luni de la tragedie
Autor: Iulia Horovei

ionel ganea fiu Fostul fotbalist Ionel Ganea alături de regretatul său fiu. Sursa foto: @gabrielsoanca, Instagram
 

Fostul fotbalist Ionel Ganea îi aduce un tribut regretatului său fiu, decedat într-un accident rutier în urmă cu jumătate de an.

La șase luni de la tragica pierdere a fiului său într-un accident rutier, fostul fotbalist Ionel Ganea își trăiește durerea departe de ochii publicului. Totuși, în semn de comemorare, fostul internațional a decis să organizeze, la Făgăraș, primul turneu Memorial „Ioan Alexandru Ganea”, potrivit monitorulexpres.

Evenimentul va reuni patru echipe de old-boys: Nitramonia Făgăraș, Chimia Victoria, FC Brașov și echipa națională a României. „Vom organiza prima ediție a Memorialului Ioan Alexandru Ganea. Te vom iubi mereu, îngeraș!”, a transmis Ionel Ganea, sprijinit de familie și apropiați.

Invitați speciali la eveniment

Printre invitații speciali se numără foști mari fotbaliști precum Dănuț Lupu, Dumitru Stîngaciu, Iosif Rotariu, Ciprian Marica, Eugen Trică, Miodrag Belodedici, Marian Ivan, Mugurel Buga și Daniel Chiriță.

Turneul va avea loc vineri, 12 decembrie, la Sala de Sport a Colegiului Național „Radu Negru” din Făgăraș.

Fiul lui Ionel Ganea, decedat într-un accident rutier

Fiul lui Ionel Ganea, în vârstă de doi ani, a murit în luna iunie a acestui an, la aproape o lună de când a fost grav rănit în accidentul produs de tatăl său. Băiețelul s-a aflat în mașină, însă nu a fost asigurat așa cum prevede legea.

În urma accidentului, copilul a suferit un traumatism cranian sever și a fost transportat în stare gravă la un spital din Târgu Mureș și operat de urgență, dar corpul său nu a mai rezistat.

Accidentul în urma căruia băiatul cel mic al fostului fotbalist a fost implicat s-a petrecut între localitatea Hurez din comuna Beclean, Brașov și orașul Făgăraș. Mașina condusă de Ionel Ganea a intrat în spatele unei alte mașini. Singura victimă a fost copilul, care se afla pe scaunul din dreapta, neasigurat.

Fostul fotbalist mai are doi copii, pe Ioana și George.

Comentarii

