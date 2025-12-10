Când va fi finalizat cel mai modern spital regional din țară. Alexandru Rogobete, anunțul zilei

Spitalul Regional din Craiova va fi cel mai modern şi performant spital din România, va funcţiona în cea mai mare clădire construită în ţară după 1990 şi va fi dat în folosinţă la finalul anului 2027, a anunţat, miercuri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a vizitat şantierul de lucrări, împreună cu primarul oraşului, Lia Olguţa Vasilescu, şi preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile.

"Este prima dată când vizitez şantierul celui mai mare spital regional dintre toate cele trei. Acesta este cel mai mare şi o menţiune importantă: este cea mai mare clădire care se construieşte după anii '90 în România şi este impresionant ce am văzut. Lucrările au început în această vară, accelerează, lucrările merg într-un ritm alert şi acest lucru se vede. Sigur că la Ministerul Sănătăţii observăm şi ritmul plăţilor, care creşte în mod accelerat, şi asta ne dă un semnal bun, şi anume că lucrările se vor finaliza cel mai probabil la finalul anului 2027. Din discuţiile pe care le-am avut cu constructorul, se lucrează inclusiv noaptea şi este lăudabil acest lucru", a spus Robogete.

CITEȘTE ȘI - Noul spital „Marius Nasta” din București aproape gata

Spitalul regional de la Craiova, cel mai modern din România

El a precizat că spitalul va avea o structură de diagnostic aşa cum nu există în nicio altă unitate medicală din România: RMN 7 Tesla, cinci angiografe şi patru CT-uri.

"Sigur această unitate sanitară va deveni un model, o emblemă, aş putea spune, din sistemul de sănătate pentru întreaga Românie, dar şi pentru întreaga Europă Centrală şi de Est, pentru că ar fi şi va fi cel mai mare spital construit în ultimii ani din toată regiunea. Echipamentele medicale sunt şi ele licitate şi contractate şi discutăm despre trei RMN-uri, dintre care unul 7 Tesla şi va fi singurul RMN 7 Tesla din România instalat în acest spital, cinci angiografe, patru CT-uri. Deci discutăm despre o infrastructură de diagnostic de înaltă performanţă crescută, aşa cum nu avem în niciun spital. Eu cred că, la finalul anului 2027, când spitalul va fi dat în folosinţă, Spitalul Regional din Craiova va fi cel mai performant spital din România", a subliniat ministrul Sănătăţii.

Rogobete le-a mulţumit autorităţilor locale care coordonează acest proiect, precizând că, fără implicarea acestora, lucrurile nu s-ar fi întâmplat atât de rapid.

CITEȘTE ȘI - Primul RMN mobil din România: Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași aduce tehnologia direct la pacienți

Spitalul Clinic Județean Craiova va fi desființat

În ceea ce priveşte personalul medical care va efectua serviciile în această unitate sanitară, acesta va fi relocat din alte unităţi sanitare din Craiova, în special de la Spital Clinic Judeţean Craiova care va fi desfiinţat, iar activitatea se va reloca cu totul.

"Personalul va fi relocat. Şi aici vorbim în special de Spitalul Judeţean şi cel mai probabil că o parte din personalul medical pentru completare va fi din alte unităţi sanitare din Craiova şi sigur că Universitatea de Medicină din Craiova va asigura pentru următoarea perioadă resursa umană şi va pregăti resursa umană pentru ca serviciile medicale din spitalul regional să poată fi realizate la condiţii şi standard înalte. La Spitalul Judeţean, activitatea se va reloca cu totul. În legătura cu clădirea Spitalului Judeţean, nu am luat încă o decizie. Va fi o decizie pe care o vom lua la masă cu toţii, împreună cu autorităţile locale, cu doamna primar, cu rectorul, cu preşedintele Consiliului Judeţean şi vom vedea ce se poate organiza în clădirea veche, dar, la fel cum se întâmplă şi în alte oraşe unde se construiesc corpuri noi de clădire pentru unităţile sanitare, în vechile corpuri, acolo unde, sigur, infrastructura o permite, putem reorganiza, reabilita şi înfiinţa centre de paliaţie, de exemplu, de recuperare, ambulatorii de specialitate sau alte servicii medicale care nu necesită o infrastructură medicală atât de complexă", a afirmat ministrul.

Procentual, lucrările la Spitalul Regional Craiova sunt la 5-6%, a punctat el.

"Din discuţiile avute cu constructorii, undeva în martie-aprilie vom fi la etajul unu, cea mai grea etapă pentru construcţia oricărui spital. Şi acum o spun cu lejeritate, pentru că, aşa cum bine ştiţi, avem în România 22 de şantiere de spitale noi, cea mai grea etapă este până când se ajunge la etajul unu, pentru că subsolul minus unu, minus doi, subsolul, care de multe ori cuprinde şi partea tehnică, camerele tehnice, echipamentele funcţionale, gazele medicale, aerul comprimat şi sigur că lista poate continua, încălzirea şi aşa mai departe, după care lucrările accelerează şi ritmul se vede mult mai rapid. În prezent se lucrează la parter", a conchis Alexandru Rogobete.