€ 5.0897
|
$ 4.3711
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3711
 
DCNews Sanatate Când va fi finalizat cel mai modern spital regional din țară. Alexandru Rogobete, anunțul zilei
Data actualizării: 10:59 10 Dec 2025 | Data publicării: 10:58 10 Dec 2025

Când va fi finalizat cel mai modern spital regional din țară. Alexandru Rogobete, anunțul zilei
Autor: Ioan-Radu Gava

ministrul-rogobete_04565600 Foto Dana Mihai - DC News
 

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit despre cel mai modern spital regional din țară, care va fi finalizat, la Craiova, în 2027.

Spitalul Regional din Craiova va fi cel mai modern şi performant spital din România, va funcţiona în cea mai mare clădire construită în ţară după 1990 şi va fi dat în folosinţă la finalul anului 2027, a anunţat, miercuri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a vizitat şantierul de lucrări, împreună cu primarul oraşului, Lia Olguţa Vasilescu, şi preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile.

"Este prima dată când vizitez şantierul celui mai mare spital regional dintre toate cele trei. Acesta este cel mai mare şi o menţiune importantă: este cea mai mare clădire care se construieşte după anii '90 în România şi este impresionant ce am văzut. Lucrările au început în această vară, accelerează, lucrările merg într-un ritm alert şi acest lucru se vede. Sigur că la Ministerul Sănătăţii observăm şi ritmul plăţilor, care creşte în mod accelerat, şi asta ne dă un semnal bun, şi anume că lucrările se vor finaliza cel mai probabil la finalul anului 2027. Din discuţiile pe care le-am avut cu constructorul, se lucrează inclusiv noaptea şi este lăudabil acest lucru", a spus Robogete.

CITEȘTE ȘI                -              Noul spital „Marius Nasta” din București aproape gata

Spitalul regional de la Craiova, cel mai modern din România

El a precizat că spitalul va avea o structură de diagnostic aşa cum nu există în nicio altă unitate medicală din România: RMN 7 Tesla, cinci angiografe şi patru CT-uri.

"Sigur această unitate sanitară va deveni un model, o emblemă, aş putea spune, din sistemul de sănătate pentru întreaga Românie, dar şi pentru întreaga Europă Centrală şi de Est, pentru că ar fi şi va fi cel mai mare spital construit în ultimii ani din toată regiunea. Echipamentele medicale sunt şi ele licitate şi contractate şi discutăm despre trei RMN-uri, dintre care unul 7 Tesla şi va fi singurul RMN 7 Tesla din România instalat în acest spital, cinci angiografe, patru CT-uri. Deci discutăm despre o infrastructură de diagnostic de înaltă performanţă crescută, aşa cum nu avem în niciun spital. Eu cred că, la finalul anului 2027, când spitalul va fi dat în folosinţă, Spitalul Regional din Craiova va fi cel mai performant spital din România", a subliniat ministrul Sănătăţii.

Rogobete le-a mulţumit autorităţilor locale care coordonează acest proiect, precizând că, fără implicarea acestora, lucrurile nu s-ar fi întâmplat atât de rapid.

CITEȘTE ȘI                 -                Primul RMN mobil din România: Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași aduce tehnologia direct la pacienți

Spitalul Clinic Județean Craiova va fi desființat

În ceea ce priveşte personalul medical care va efectua serviciile în această unitate sanitară, acesta va fi relocat din alte unităţi sanitare din Craiova, în special de la Spital Clinic Judeţean Craiova care va fi desfiinţat, iar activitatea se va reloca cu totul.

"Personalul va fi relocat. Şi aici vorbim în special de Spitalul Judeţean şi cel mai probabil că o parte din personalul medical pentru completare va fi din alte unităţi sanitare din Craiova şi sigur că Universitatea de Medicină din Craiova va asigura pentru următoarea perioadă resursa umană şi va pregăti resursa umană pentru ca serviciile medicale din spitalul regional să poată fi realizate la condiţii şi standard înalte. La Spitalul Judeţean, activitatea se va reloca cu totul. În legătura cu clădirea Spitalului Judeţean, nu am luat încă o decizie. Va fi o decizie pe care o vom lua la masă cu toţii, împreună cu autorităţile locale, cu doamna primar, cu rectorul, cu preşedintele Consiliului Judeţean şi vom vedea ce se poate organiza în clădirea veche, dar, la fel cum se întâmplă şi în alte oraşe unde se construiesc corpuri noi de clădire pentru unităţile sanitare, în vechile corpuri, acolo unde, sigur, infrastructura o permite, putem reorganiza, reabilita şi înfiinţa centre de paliaţie, de exemplu, de recuperare, ambulatorii de specialitate sau alte servicii medicale care nu necesită o infrastructură medicală atât de complexă", a afirmat ministrul.

Procentual, lucrările la Spitalul Regional Craiova sunt la 5-6%, a punctat el.

"Din discuţiile avute cu constructorii, undeva în martie-aprilie vom fi la etajul unu, cea mai grea etapă pentru construcţia oricărui spital. Şi acum o spun cu lejeritate, pentru că, aşa cum bine ştiţi, avem în România 22 de şantiere de spitale noi, cea mai grea etapă este până când se ajunge la etajul unu, pentru că subsolul minus unu, minus doi, subsolul, care de multe ori cuprinde şi partea tehnică, camerele tehnice, echipamentele funcţionale, gazele medicale, aerul comprimat şi sigur că lista poate continua, încălzirea şi aşa mai departe, după care lucrările accelerează şi ritmul se vede mult mai rapid. În prezent se lucrează la parter", a conchis Alexandru Rogobete.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rogobete
spital regional
spital regional craiova
ministerul sanatatii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Victorie pentru Ilie Bolojan. CCR a decis că taxele pot fi majorate de la 1 ianuarie 2026
Publicat acum 24 minute
CCR discută sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților
Publicat acum 26 minute
Vrei să vizitezi SUA? Trump vrea să te oblige să furnizezi tot istoricul tău de pe Internet din ultimii 5 ani
Publicat acum 33 minute
Când va fi finalizat cel mai modern spital regional din țară. Alexandru Rogobete, anunțul zilei
Publicat acum 46 minute
O zi cu emoții, lacrimi și reușită: Povestea din culisele unui eveniment dedicat persoanelor cu dizabilități
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat pe 08 Dec 2025
Ministrul care ia fața USR, indiferent de soarta Guvernului. Câștigătorul neașteptat din Executiv
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close