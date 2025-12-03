€ 5.0910
Sanatate

Metoda care scade colesterolul rău cu 50%. Dr. Monica Trofin-Bănescu (SANADOR): Asta spun studiile! / Video
Data publicării: 12:35 03 Dec 2025

EXCLUSIV Metoda care scade colesterolul rău cu 50%. Dr. Monica Trofin-Bănescu (SANADOR): Asta spun studiile! / Video
Autor: Andrei Itu

colesterol_41302400 Sursa foto: https://www.freepik.com, @rawpixel.com
 

Există mai multe tratamente împotriva dislipidemiei, boală caracterizată prin prezența colesterolului rău în sânge.

Dr. Monica Trofin-Bănescu, șef secție Cardiologie și USTACC, Spitalul Clinic SANADOR, a vorbit la DC News și DC Medical, despre cum se poate trata dislipidemia, o afecțiune caracterizată prin niveluri anormale de lipide (grăsimi) în sânge, cum ar fi colesterolul și trigliceridele. 

Ce include tratamentul împotriva dislipidemiei

"Cu privire la pacienții la care se face screening intenționat al profilului lipidic, pentru a decela și pentru a preveni afecțiunile sale pe termen lung, atunci se pune în discuție stilul de viață sănătos, controalele regulate la medic și controalele repetate ale profilului lipidic, în funcție de prezența comorbidităților și de inițierea unui tratament.

Tratamentul dislipidemiei, în mod tradițional, sunt statinele de care știe toată lumea. Sunt acele medicamente, care scad colesterolul rău din sânge, prin inhibarea unei enzime hepatice. Există un management al tratamentului cu dislipidemia. De obicei, se face prin medicul de familie, testarea transaminazelor regulate și ajustarea tratamentului", a spus dr. Monica Trofin-Bănescu. 

Medicamente noi pentru tratamentul contra dislipidemiei

"Există și medicamente mai noi de tratament al dislipidemiei. Sunt două clase diferite, una este intrată recent la noi în țară. Este foarte eficientă în a scădea colesterolul. Studiile spun că scade colesterolul rău cu 50%. Este o formă injectabilă, care se administrează lunar subcutanat.

Deci, noi avem metode terapeutice de a controla profilul lipidic alterat, de a aduce colesterolul la valori normale. Dar este o procedură, ca să zic așa, după ce s-au epuizat măsurile de nutriție și de control al stilului de viață sănătos", a declarat Dr. Monica Trofin-Bănescu, la DC News.

Vezi emisiunea integrală aici:

Vezi și - Trei alimente pe care să le consumi zilnic pentru a-ți proteja inima

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sanador
Monica Trofin-Banescu
dislipidemie
colesterol rau
