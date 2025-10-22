Trei alimente pe care să le consumi zilnic pentru a-ți proteja inima

Primul este cafeaua, pe care o consideră benefică în cantități moderate, atât timp cât nu afectează somnul. Al doilea este uleiul de măsline care, potrivit studiilor, reduce riscul de boli cardiovasculare. De asemenea, medicul a vorbit despre importanța proteinelor de înaltă calitate, fie ele de origine vegetală sau animală.

„Trei lucruri pe care încerc să le consum în fiecare zi pentru că știu că au grijă de inima mea.

Primul: cafea. Sunt sigur că, dacă mă urmăriți pe acest profil, știți că sunt un fan al cafelei în toate formele ei. În plus, datele sunt extrem de solide: Consumul obișnuit de cafea, în special între 3 și 5 cești pe zi și atunci când nu afectează calitatea și durata somnului, pare să fie sănătos pentru inimă.

Al doilea: ulei de măsline, foarte sănătos. Studiile arată o asociere clară între consumul de ulei de măsline, în special crud, și scăderea mortalității cardiovasculare. Personal, îmi place să-l folosesc ca alternativă excelentă pentru a condimenta mâncarea sau pentru dressing-uri de salate.

Al treilea: proteine de înaltă calitate. Fie ele vegetale sau animale, proteinele bune ne mențin sătui, reduc apetitul pe parcursul zilei, ne ajută să câștigăm masă musculară și ne permit să rămânem mobili, independenți și capabili. Iar asta este important, pentru că mai multă mobilitate înseamnă o sănătate cardiovasculară mai bună", a spus dr. Diego Araiza într-un videoclip postat pe contul de TikTok.

Alimentele pe care trebuie să le eviți pentru a-ți proteja inima

Sănătatea inimii este unul dintre cele mai importante aspecte ale bunăstării generale, iar alimentația are un rol vital în menținerea ei. Ca să poți preveni bolile de inimă și să reduci riscul de complicații, este important să fii atent la ce mănânci în fiecare zi.

Potrivit specialiștilor, este necesar să eviți anumite alimente care pot afecta funcționarea normală a inimii și pot duce la apariția aterosclerozei sau a hipertensiunii. Printre ele se numără alimentele cu un conținut mare de grăsimi trans, cum sunt produsele de patiserie, snacks-urile procesate și margarina. Astfel de grăsimi cresc nivelul de colesterol „rău” (LDL) și îl scad pe cel „bun” (HDL), fapt care favorizează depunerea plăcilor de aterom în vasele de sânge.

Alimentele care conțin cantități mari de sare reprezintă un alt factor de risc pentru hipertensiune. De asemenea, excesul de alimente procesate, conserve, mezeluri sau sosuri gata preparate poate favoriza creșterea tensiunii arteriale.

Un alt inamic al sănătății cardiovasculare este zahărul. Consumul frecvent de băuturi care conțin mult zahăr și consumul de dulciuri procesate poate duce la creștere în greutate, rezistență la insulină și inflamație cronică, toate acestea fiind factori care influențează în mod negativ inima.

De asemenea, alimentele care conțin multe grăsimi saturate, cum sunt carnea roșie grasă, untul și brânzeturile grase, ar trebui să fie consumate cu moderație. Ele pot duce la creșterea colesterolului și la rigidizarea arterelor, ceea ce crește riscul de infarct sau accident vascular cerebral.