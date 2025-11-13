Dan Buettner, expert în longevitate: „Micul dejun al persoanelor care trăiesc cel mai mult nu include așa ceva”

Aceste zone albastre au, de obicei, caracteristici comune, studiate de experți în longevitate precum Dan Buettner, care analizează toate detaliile pentru a găsi modalități prin care toată lumea să poată avea o viață mai lungă (și mai sănătoasă) urmând aceste recomandări.

Alimentația este unul dintre cei mai importanți factori pentru o viață lungă

Sunt mulți factori analizați și luați în considerare atunci când se caută elementele care ne pot ajuta să avem o viață mai lungă, însă alimentația este unul dintre cei mai importanți și poate face o mare diferență. Vorbim despre alimentația în general, dar micul dejun, în special, este un aspect pe care expertul a dorit să îl evidențieze pe rețelele sale de socializare, unde își împărtășește mare parte dintre analize și rezultate cu urmăritorii săi.

„Renunță la cerealele cu zahăr și la baconul gras”, explică Buettner despre secretul care face ca micul dejun să contribuie la obiectivul nostru de a trăi mai mult.

„În Zonele Albastre ale lumii, unde oamenii chiar trăiesc până la 100 de ani, micul dejun este savuros, simplu și bogat în fibre. Gândește-te la fasole cu orez, pâine prăjită cu avocado sau chiar la o supă minestrone”.



Un tip de alimentație pe care acesta îl compară cu opțiunile obișnuite ale americanilor, care asociază micul dejun cu ouă și bacon sau cu cereale ce conțin o cantitate mare de zahăr.

„Micul dejun al persoanelor care trăiesc cel mai mult nu include cereale cu zahăr sau bacon”, explică expertul în longevitate, originar din Minnesota.

„Începe-ți ziua cu alimente pe bază de plante, nu cu produse procesate, și vei obține energie așa cum o fac oamenii care trăiesc 100 de ani”, a mai zis el.

De-a lungul timpului, experții în longevitate au evidențiat anumite alimente pe care le putem include în micul dejun dacă dorim să ne îngrijim sănătatea și să adăugăm ani vieții noastre. Printre acestea se numără cereale precum ovăzul, fructele oleaginoase (nucile, migdalele), iaurtul, fructele și legumele proaspete, pâinea integrală sau băuturi precum ceaiul verde.

Ce au în comun aceste „zone albastre”



Așa-numitele zone albastre, locuri din lume unde oamenii trăiesc semnificativ mai mult și mai sănătos, împărtășesc câteva caracteristici:

Alimentație preponderent vegetală, bazată pe legume, fructe, leguminoase, cereale integrale și foarte puțină carne.



Mișcare zilnică naturală, nu neapărat sport intens, ci activități constante precum mersul pe jos, grădinăritul sau treburile casnice.



Relații sociale puternice, sentiment de comunitate și sprijin reciproc.



Scop clar în viață care oferă motivație și echilibru emoțional.



Odihnă și reducerea stresului, prin obiceiuri zilnice precum rugăciunea, meditația sau siesta.

Toate aceste elemente, combinate, par să explice de ce în locuri precum Okinawa (Japonia), Sardinia (Italia), Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Grecia) sau Loma Linda (California) oamenii depășesc frecvent vârsta de 90–100 de ani menținându-se activi și sănătoși.

Fiecare zonă considerată „albastră” este diferită, însă există câteva elemente comune care pot ajuta la înțelegerea motivului pentru care aceste locuri au o speranță de viață mai mare, iar locuitorii lor se bucură de o sănătate mai bună.



„Nu este vorba despre a-ți schimba comportamentul cu forța”, a explicat Buettner la un moment dat. „Asta funcționează o vreme, dar aproape întotdeauna eșuează pe termen lung. Ceea ce contează cu adevărat este să transformi contextul în care trăiești, astfel încât fiecare decizie sănătoasă să se întâmple aproape fără să o gândești”, a mai zis el.

Natura are un rol esențial

În aceste regiuni, natura are un rol esențial, iar locuitorii obișnuiesc să meargă pe jos în mod regulat; alimentația este simplă, iar valorile comunitare sunt încă vii. De asemenea, se remarcă importanța unui sistem de sănătate publică solid și accesul la vaccinuri. Totuși, alimentația rămâne un pilon central — în majoritatea acestor locuri, se acordă prioritate alimentelor de origine vegetală.

„Dacă vrei să trăiești mai mult, redu aportul de proteine și adaugă mai multă fibră, și vei vedea cum ajungi la 100 de ani”, a mai zis Buettner.

