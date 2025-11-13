€ 5.0846
|
$ 4.3948
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0846
|
$ 4.3948
 
DCNews Sanatate Dan Buettner, expert în longevitate: „Micul dejun al persoanelor care trăiesc cel mai mult nu include așa ceva”
Data actualizării: 09:40 13 Noi 2025 | Data publicării: 09:37 13 Noi 2025

Dan Buettner, expert în longevitate: „Micul dejun al persoanelor care trăiesc cel mai mult nu include așa ceva”
Autor: Anca Murgoci

mic dejun mancare pexels-ikisik-2084706 sursa foto: pexels-ikisik- / mâncare pentru micul dejun
 

Există anumite locuri în lume în care oamenii sunt mai longevivi, numite „zone albastre”.

Aceste zone albastre au, de obicei, caracteristici comune, studiate de experți în longevitate precum Dan Buettner, care analizează toate detaliile pentru a găsi modalități prin care toată lumea să poată avea o viață mai lungă (și mai sănătoasă) urmând aceste recomandări.

Alimentația este unul dintre cei mai importanți factori pentru o viață lungă

Sunt mulți factori analizați și luați în considerare atunci când se caută elementele care ne pot ajuta să avem o viață mai lungă, însă alimentația este unul dintre cei mai importanți și poate face o mare diferență. Vorbim despre alimentația în general, dar micul dejun, în special, este un aspect pe care expertul a dorit să îl evidențieze pe rețelele sale de socializare, unde își împărtășește mare parte dintre analize și rezultate cu urmăritorii săi.

„Renunță la cerealele cu zahăr și la baconul gras”, explică Buettner despre secretul care face ca micul dejun să contribuie la obiectivul nostru de a trăi mai mult.

„În Zonele Albastre ale lumii, unde oamenii chiar trăiesc până la 100 de ani, micul dejun este savuros, simplu și bogat în fibre. Gândește-te la fasole cu orez, pâine prăjită cu avocado sau chiar la o supă minestrone”.


Un tip de alimentație pe care acesta îl compară cu opțiunile obișnuite ale americanilor, care asociază micul dejun cu ouă și bacon sau cu cereale ce conțin o cantitate mare de zahăr.

„Micul dejun al persoanelor care trăiesc cel mai mult nu include cereale cu zahăr sau bacon”, explică expertul în longevitate, originar din Minnesota.

„Începe-ți ziua cu alimente pe bază de plante, nu cu produse procesate, și vei obține energie așa cum o fac oamenii care trăiesc 100 de ani”, a mai zis el.

De-a lungul timpului, experții în longevitate au evidențiat anumite alimente pe care le putem include în micul dejun dacă dorim să ne îngrijim sănătatea și să adăugăm ani vieții noastre. Printre acestea se numără cereale precum ovăzul, fructele oleaginoase (nucile, migdalele), iaurtul, fructele și legumele proaspete, pâinea integrală sau băuturi precum ceaiul verde.

Ce au în comun aceste „zone albastre”


Așa-numitele zone albastre, locuri din lume unde oamenii trăiesc semnificativ mai mult și mai sănătos, împărtășesc câteva caracteristici:

Alimentație preponderent vegetală, bazată pe legume, fructe, leguminoase, cereale integrale și foarte puțină carne.


Mișcare zilnică naturală, nu neapărat sport intens, ci activități constante precum mersul pe jos, grădinăritul sau treburile casnice.


Relații sociale puternice, sentiment de comunitate și sprijin reciproc.


Scop clar în viață care oferă motivație și echilibru emoțional.


Odihnă și reducerea stresului, prin obiceiuri zilnice precum rugăciunea, meditația sau siesta.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Amalia Năstase a descoperit la analize că avea o „bombă chimică” în corp. Dacă ai fost la dentist în trecut, ar trebui să te verifici 


Toate aceste elemente, combinate, par să explice de ce în locuri precum Okinawa (Japonia), Sardinia (Italia), Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Grecia) sau Loma Linda (California) oamenii depășesc frecvent vârsta de 90–100 de ani menținându-se activi și sănătoși.

Fiecare zonă considerată „albastră” este diferită, însă există câteva elemente comune care pot ajuta la înțelegerea motivului pentru care aceste locuri au o speranță de viață mai mare, iar locuitorii lor se bucură de o sănătate mai bună.


„Nu este vorba despre a-ți schimba comportamentul cu forța”, a explicat Buettner la un moment dat. „Asta funcționează o vreme, dar aproape întotdeauna eșuează pe termen lung. Ceea ce contează cu adevărat este să transformi contextul în care trăiești, astfel încât fiecare decizie sănătoasă să se întâmple aproape fără să o gândești”, a mai zis el.

Natura are un rol esențial

În aceste regiuni, natura are un rol esențial, iar locuitorii obișnuiesc să meargă pe jos în mod regulat; alimentația este simplă, iar valorile comunitare sunt încă vii. De asemenea, se remarcă importanța unui sistem de sănătate publică solid și accesul la vaccinuri. Totuși, alimentația rămâne un pilon central — în majoritatea acestor locuri, se acordă prioritate alimentelor de origine vegetală.

„Dacă vrei să trăiești mai mult, redu aportul de proteine și adaugă mai multă fibră, și vei vedea cum ajungi la 100 de ani”, a mai zis Buettner.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Academicianul Ionescu-Târgoviște, 88 de ani. Ce recomanda oamenilor să mănânce pentru o viață sănătoasă 

VEZI ȘI VIDEO DESPRE SUBIECTE LEGATE DE ALIMENTAȚIE:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

longevitate
alimentatie
dieta
mic dejun
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Vrei să mergi în SUA? Trebuie să urci mai întâi pe cântar, conform noilor reguli impuse de Trump
Publicat acum 7 minute
Toate benzinăriile Lukoil din Bulgaria funcționează normal, anunță compania
Publicat acum 20 minute
Avertismentul lui Marco Rubio către Moscova, după acțiunile Rusiei în Europa de Est, printre care și România
Publicat acum 29 minute
Coiful de la Coțofenești e la Iași, doar că... e din ciocolată
Publicat acum 48 minute
Militarii ucraineni, forțați să se retragă din 5 sate din regiunea Zaporojie. Presiunea Rusiei crește vertiginos
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat acum 20 ore si 44 minute
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat acum 23 ore si 33 minute
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close