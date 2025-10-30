€ 5.0856
Data actualizării: 21:18 30 Oct 2025 | Data publicării: 21:15 30 Oct 2025

EXCLUSIV Cum se simte când ai burnout. Explicațiile medicului psihiatru Adela Ciobanu, după moartea Ștefaniei Szabo
Autor: Roxana Neagu

A murit dr. Ștefania Manolescu A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo)
 

Burnout-ul are centrală oboseala. Sindromul a revenit în atenția publică după moartea unui medic tânăr, de doar 37 de ani, în timpul unei gărzi.

Medicul primar psihiatru Adela Magdalena Ciobanu a explicat ce înseamnă burnout-ul, ce simte o persoană când se instalează acest sindrom. Pentru că, așa cum explică medicul, vorbim despre un sindrom, nu un diagnostic. ”În acest moment, nu este inclus în cadrul diagnosticelor” subliniază dr. Adela Ciobanu, adăugând că ”este definit printr-un sentiment de oboseală, tot acest sindrom are centrală simptomatologia de oboseală, interes scăzut și un sentiment de frustrare și scădere a performanțelor la locul de muncă”.

Citește și: EXCLUSIV Burnout-ul ucide? Explicația psihologului Radu Leca. Cine poate salva viața unei persoane epuizate 

De fapt, explică medicul psihiatru, burnout-ul este legat de activitatea profesională. Sunt mai multe categorii, însă burnout-ul clasic vine ca urmare a unei suprasolicitări la locul de muncă, punctează dr. Adela Magdalena Ciobanu, ca urmare a unei încărcări cu foarte multe sarcini. 

Recent, un medic tânăr, de doar 37 de ani, a murit la locul de muncă, în timpul unei gărzi. Subiectul de burnout a revenit în atenția publică, în acest context. Este vorba despre chirurgul Ștefania Manolescu (Szabo), din Buzău. 

Vezi mai mult în video: 

