Virusul sincițial respirator: cum ajută vaccinarea mamei în sarcină?

În cazul virusului sincițial respirator, prevenția începe înainte de nașterea copilului.

Prevenția împotriva virusului sincițial respirator, unul dintre principalii responsabili pentru bronșiolite și pneumonii la sugari, începe încă din burtica mamei. Cercetările din ultimii ani au deschis o nouă cale de protecție pentru cei mici: vaccinarea mamei în timpul sarcinii. Această imunizare nu acționează doar asupra viitoarei mame, ci permite transferul de anticorpi prin placentă către făt, oferind nou-născutului un scut de apărare încă din primele clipe de viață.

Despre eficiența și beneficiile acestei intervenții ne-a vorbit prof. univ. dr. Radu Vlădăreanu, medic primar Obstetrică-Ginecologie, care subliniază rolul esențial al vaccinării în perioada optimă a sarcinii, pentru ca micuțul să fie protejat la naștere în fața virusului sincițial respirator (VSR). Potrivit specialistului, această imunizare timpurie poate reduce semnificativ riscul de forme severe de boală, oferind o șansă reală la o evoluție mult mai ușoară în cazul infectării.

"Mama dezvoltă în urma vaccinării împotriva VSR anticorpi care se transmit fătului prin placentă și acesta îi are la naștere. Condiția este ca această vaccinare să se facă înainte de a se naște copilul, cu cel puțin 4 săptămâni, undeva în intervalul 26 - 34 - 36 de săptămâni de sarcină. Atunci e bine să se facă acest vaccin, ca să aibă timp să se dezvolte acești anticorpi, să treacă prin placentă și să ajungă la făt și apoi nou-născutul să îi aibă.

În momentul când va intra în contact cu virusul sincițial, sugarul are deja anticorpi și este protejat. Protecția nu este 100% pentru bolile severe, dar este într-un procent remarcabil, de aproape 80% și atunci beneficiul este incomparabil", a declarat prof. univ. dr. Radu Vlădăreanu Medic primar Obstetrică - Ginecologie, în cadrul conferinței DC Media Group ”HEALTH FORUM: Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții”.

Mama transferă imunitate bebelușului

"Avem multe gravide care au urmat acest sfat și au făcut acest vaccin. El nu este deocamdată compensat, dar sunt gravide care își permit să îl achiziționeaze. Au avut experiența ca sugarul să facă boala și au făcut o formă ușoară. Au stat o zi în spital pentru monitorizare, față de cei din salon care nu au făcut și au stat săptămâni și cu respirație îngrozitor de dificilă, o boală urâtă", a conchis prof. univ. dr. Radu Vlădăreanu Medic primar Obstetrică - Ginecologie.

