€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Sanatate Virusul sincițial respirator: cum ajută vaccinarea mamei în sarcină?
Data publicării: 13:09 06 Dec 2025

EXCLUSIV Virusul sincițial respirator: cum ajută vaccinarea mamei în sarcină?
Autor: Giorgi Ichim

vaccinare-sarcina-virus-sincitial-respirator vaccin sarcina - Foto: Freepik @EyeEm
 

Vaccinarea mamei în sarcină oferă anticorpi bebelușului și protecție împotriva virusului sincițial respirator, reducând riscul formelor severe.

În cazul virusului sincițial respirator, prevenția începe înainte de nașterea copilului. 

Prevenția împotriva virusului sincițial respirator, unul dintre principalii responsabili pentru bronșiolite și pneumonii la sugari, începe încă din burtica mamei. Cercetările din ultimii ani au deschis o nouă cale de protecție pentru cei mici: vaccinarea mamei în timpul sarcinii. Această imunizare nu acționează doar asupra viitoarei mame, ci permite transferul de anticorpi prin placentă către făt, oferind nou-născutului un scut de apărare încă din primele clipe de viață.

Despre eficiența și beneficiile acestei intervenții ne-a vorbit prof. univ. dr. Radu Vlădăreanu, medic primar Obstetrică-Ginecologie, care subliniază rolul esențial al vaccinării în perioada optimă a sarcinii, pentru ca micuțul să fie protejat la naștere în fața virusului sincițial respirator (VSR). Potrivit specialistului, această imunizare timpurie poate reduce semnificativ riscul de forme severe de boală, oferind o șansă reală la o evoluție mult mai ușoară în cazul infectării.

"Mama dezvoltă în urma vaccinării împotriva VSR anticorpi care se transmit fătului prin placentă și acesta îi are la naștere. Condiția este ca această vaccinare să se facă înainte de a se naște copilul, cu cel puțin 4 săptămâni, undeva în intervalul 26 - 34 - 36 de săptămâni de sarcină. Atunci e bine să se facă acest vaccin, ca să aibă timp să se dezvolte acești anticorpi, să treacă prin placentă și să ajungă la făt și apoi nou-născutul să îi aibă. 

În momentul când va intra în contact cu virusul sincițial, sugarul are deja anticorpi și este protejat. Protecția nu este 100% pentru bolile severe, dar este într-un procent remarcabil, de aproape 80% și atunci beneficiul este incomparabil", a declarat prof. univ. dr. Radu Vlădăreanu Medic primar Obstetrică - Ginecologie, în cadrul conferinței DC Media Group ”HEALTH FORUM: Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții”.

Mama transferă imunitate bebelușului

"Avem multe gravide care au urmat acest sfat și au făcut acest vaccin. El nu este deocamdată compensat, dar sunt gravide care își permit să îl achiziționeaze. Au avut experiența ca sugarul să facă boala și au făcut o formă ușoară. Au stat o zi în spital pentru monitorizare, față de cei din salon care nu au făcut și au stat săptămâni și cu respirație îngrozitor de dificilă, o boală urâtă", a conchis prof. univ. dr. Radu Vlădăreanu Medic primar Obstetrică - Ginecologie. 

Vezi întreaga dezbatere aici:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vaccinare
vaccin
vaccin sarcina
virus sincitial respirator
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Viteza mare a internetului din România, exemplu despre cum inovarea poate dezvolta societatea
Publicat acum 17 minute
Un şofer băut din Botoşani a lovit un tânăr pe bicicletă şi apoi a încercat să ascundă maşina
Publicat acum 50 minute
Nicolas Sarkozy a spus totul despre perioada petrecută în închisoare
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Virusul sincițial respirator: cum ajută vaccinarea mamei în sarcină?
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Netflix plăteşte 72 de miliarde de dolari pentru studiourile Warnes Bros Discovery şi HBO Max
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 6 minute
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 04 Dec 2025
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat pe 04 Dec 2025
Ultima Lună Plină din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii afectate
Publicat pe 04 Dec 2025
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
Publicat pe 04 Dec 2025
Diana Buzoianu, premiată, în timp ce criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Elena Cristian "a rămas mută" în direct la TV
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close