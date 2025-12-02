Colegiul Farmaciștilor: Vaccinarea în farmacii e sigură și accesibilă

Colegiul Farmaciștilor din România, alături de organizațiile profesionale reprezentative, reacționează la recentele declarații publice privind posibilitatea ca vaccinarea să fie realizată exclusiv în cabinetele medicilor. Reprezentanții profesiei afirmă că această abordare nu reflectă realitatea sistemului de sănătate, legislația în vigoare și nici tendințele europene, atrăgând atenția că România are încă mult de recuperat în atingerea ratelor optime de vaccinare.

Potrivit organizației, creșterea ratelor de vaccinare la nivel național este rezultatul eforturilor tuturor profesioniștilor din sănătate. Totuși, țintele asumate pentru protejarea populației de bolile transmisibile sunt încă departe de a fi atinse, iar accesul rapid și sigur la vaccinare este esențial. Limitarea vaccinării doar la cabinetele medicilor ar reprezenta, în opinia lor, „un pas înapoi”, reducând accesibilitatea pentru pacienți.

Vaccinarea în farmacie, sigură și accesibilă

În prezent, cadrul legal permite vaccinarea antigripală în farmacii, în cadrul programului pilot funcțional din 2023. Colegiul Farmaciștilor subliniază că rezultatele acestui program demonstrează că vaccinarea în farmacii este sigură și accesibilă, iar pasul firesc este permanentizarea acesteia și extinderea serviciului și către alte vaccinuri, nu eliminarea lui. Organizația solicită, totodată, decontarea serviciului de vaccinare antigripală realizat de farmaciști, în aceleași condiții acordate celorlalți profesioniști implicați.

Farmaciștii sunt profesioniști reglementați, licențiați și instruiți suplimentar pentru activitatea de vaccinare, iar numeroase farmacii funcționează deja ca centre de vaccinare. Ignorarea acestui fapt riscă, potrivit Colegiului, să inducă în eroare publicul și să minimizeze contribuția unui segment esențial al sistemului de sănătate.

Farmacistul, profesionist orientat spre sănătatea publică

Organizația reamintește că dezvoltarea serviciilor farmaceutice, inclusiv vaccinarea în farmacii, se află în linia directivelor strategice europene și naționale. În ultimii ani, colaborarea dintre medici și farmaciști s-a dovedit eficientă, iar restrângerea acesteia ar afecta acoperirea vaccinală.

La nivel internațional, farmacistul trece printr-o transformare semnificativă, devenind un profesionist orientat spre sănătate publică.

Colegiul Farmaciștilor atrage atenția că adoptarea unei politici de vaccinare exclusiv în cabinetele medicale ar reprezenta „un regres major” pentru România în ceea ce privește accesul populației la prevenție și imunizare.

În final, organizația subliniază că medicii și farmaciștii sunt resurse complementare, nu concurente, iar colaborarea lor este cheia creșterii acoperirii vaccinale și a protejării sănătății publice. Colegiul Farmaciștilor din România își exprimă disponibilitatea pentru dialog instituțional în vederea consolidării sistemului național de vaccinare.