€ 5.0893
|
$ 4.3849
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0893
|
$ 4.3849
 
DCNews Sanatate Colegiul Farmaciștilor: Vaccinarea în farmacii e sigură și accesibilă
Data publicării: 13:31 02 Dec 2025

Colegiul Farmaciștilor: Vaccinarea în farmacii e sigură și accesibilă
Autor: D.C.

vaccin hpv Sursa: Pexels
 

Colegiul Farmaciștilor din România susține vaccinarea în farmacii, procedură sigură și accesibilă pentru public. Vaccinarea în farmacie este autorizată în 54 de țări, dintre care 25 în Europa.

Colegiul Farmaciștilor din România, alături de organizațiile profesionale reprezentative, reacționează la recentele declarații publice privind posibilitatea ca vaccinarea să fie realizată exclusiv în cabinetele medicilor. Reprezentanții profesiei afirmă că această abordare nu reflectă realitatea sistemului de sănătate, legislația în vigoare și nici tendințele europene, atrăgând atenția că România are încă mult de recuperat în atingerea ratelor optime de vaccinare.

Potrivit organizației, creșterea ratelor de vaccinare la nivel național este rezultatul eforturilor tuturor profesioniștilor din sănătate. Totuși, țintele asumate pentru protejarea populației de bolile transmisibile sunt încă departe de a fi atinse, iar accesul rapid și sigur la vaccinare este esențial. Limitarea vaccinării doar la cabinetele medicilor ar reprezenta, în opinia lor, „un pas înapoi”, reducând accesibilitatea pentru pacienți.

Vaccinarea în farmacie, sigură și accesibilă

În prezent, cadrul legal permite vaccinarea antigripală în farmacii, în cadrul programului pilot funcțional din 2023. Colegiul Farmaciștilor subliniază că rezultatele acestui program demonstrează că vaccinarea în farmacii este sigură și accesibilă, iar pasul firesc este permanentizarea acesteia și extinderea serviciului și către alte vaccinuri, nu eliminarea lui. Organizația solicită, totodată, decontarea serviciului de vaccinare antigripală realizat de farmaciști, în aceleași condiții acordate celorlalți profesioniști implicați.

Farmaciștii sunt profesioniști reglementați, licențiați și instruiți suplimentar pentru activitatea de vaccinare, iar numeroase farmacii funcționează deja ca centre de vaccinare. Ignorarea acestui fapt riscă, potrivit Colegiului, să inducă în eroare publicul și să minimizeze contribuția unui segment esențial al sistemului de sănătate.

Farmacistul, profesionist orientat spre sănătatea publică

Organizația reamintește că dezvoltarea serviciilor farmaceutice, inclusiv vaccinarea în farmacii, se află în linia directivelor strategice europene și naționale. În ultimii ani, colaborarea dintre medici și farmaciști s-a dovedit eficientă, iar restrângerea acesteia ar afecta acoperirea vaccinală.

La nivel internațional, farmacistul trece printr-o transformare semnificativă, devenind un profesionist orientat spre sănătate publică. 

Colegiul Farmaciștilor atrage atenția că adoptarea unei politici de vaccinare exclusiv în cabinetele medicale ar reprezenta „un regres major” pentru România în ceea ce privește accesul populației la prevenție și imunizare.

În final, organizația subliniază că medicii și farmaciștii sunt resurse complementare, nu concurente, iar colaborarea lor este cheia creșterii acoperirii vaccinale și a protejării sănătății publice. Colegiul Farmaciștilor din România își exprimă disponibilitatea pentru dialog instituțional în vederea consolidării sistemului național de vaccinare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
PUG, cea mai mare problemă a Capitalei: „Datează din secolul trecut”
Publicat acum 29 minute
Institutul „Elie Wiesel” cere autorităților să aplice legea privind interzicerea simbolurilor fasciste
Publicat acum 47 minute
Colegiul Farmaciștilor: Vaccinarea în farmacii e sigură și accesibilă
Publicat acum 55 minute
Pasajul corporatiștilor, blocaj din vârful PMB. Cine nu lasă să fie construit Petricaniul
Publicat acum 55 minute
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat acum 20 ore si 32 minute
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat acum 17 ore si 7 minute
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat pe 01 Dec 2025
Nicușor Dan oferă imagini fără precedent la Parada Națională de 1 Decembrie
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close