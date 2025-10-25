€ 5.0835
Data actualizării: 14:47 25 Oct 2025 | Data publicării: 14:21 25 Oct 2025

Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Autor: Giorgi Ichim

medicament cancer Foto: Freepik
 

Îl ai sigur în dulapul cu medicamente, dar habar n-ai ce poate face! Un medicament banal ar avea un efect uluitor: studiile arată că ar putea reduce riscul unui tip agresiv de cancer.

Un medicament banal, pe care aproape toți îl avem în casă, ar putea avea un efect neașteptat asupra uneia dintre cele mai frecvente forme de cancer la femei. Ceea ce părea doar un simplu antiinflamator, folosit pentru dureri de cap sau febră, a devenit acum subiectul unui studiu care a uimit comunitatea științifică internațională.

Oamenii de știință au descoperit că acest medicament ar putea reduce riscul de cancer, datorită efectului său direct asupra inflamației și anumitor gene implicate în formarea tumorilor. Cercetarea a fost una amplă, desfășurată pe zeci de mii de persoane, timp de peste un deceniu, iar rezultatele sunt mai mult decât promițătoare.

Deși medicamentul este cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatoare, noul rol descoperit i-ar putea schimba complet imaginea în lumea medicală. Totuși, experții avertizează: nu trebuie luat preventiv, pentru că, în anumite condiții, poate deveni periculos pentru stomac, inimă sau rinichi.

Unii cercetători merg chiar mai departe, sugerând că medicamentul ar putea avea un efect protector și în alte tipuri de cancer – de la cel de sân și de prostată până la cel pulmonar.

Dar care este, de fapt, acest medicament banal, ce se găsește în orice trusă de prim-ajutor și care ar putea fi o armă surprinzătoare împotriva cancerului?

Află răspunsul complet și concluziile cercetătorilor în articolul publicat de DC Medical.

