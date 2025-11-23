Boala lui Christian Sabbagh. A ținut-o secret până acum

Christian Sabbagh a avut o hemoragie intracerebrală în trunchiul cerebral.

„Am să vă spun ceva ce am ținut secret multă vreme. Am avut o hemoragie intracerebrală în trunchiul cerebral. Acolo se opresc respirația, inima, reflexele... tot. O astfel de hemoragie nu iartă. De cele mai multe ori nici nu mai apuci să spui adio.

Și totuși eu sunt aici. Lucid, conștient, stau pe scaun, vedeți bine, fără sechele. Șocul adevărat, dacă pot spune așa, nu a fost diagnosticul, ci realizarea că dincolo de medici, dincolo de medicamente, dincolo de orice explicație, a existat o forță. O protecție divină. Ceva ce nu poate fi tradus în limbaj clinic. Ceva care m-a întors înapoi. Gândiți-vă că eram paralizat, nu mai puteam vorbi, nu mai puteam merge.

Vă mulțumesc pentru gândurile dumneavoastră bune, pentru mesaje, pentru rugăciuni, pentru energia pe care mi-ați trimis-o, chiar și fără să mă cunoașteți personal.

Profesional voi continua, dar altfel: Mai matur, mai selectiv. Nu o să mai intru în orice furtună, ci doar în cele care merită cu adevărat. Și cred că această încercare va da materialelor mele o profunzime nouă, aceea pe care doar viața ți-o poate da când te duce, vedeți bine, la marginea ei. Vă mulțumesc, să fiți sănătoși și nu uitați: Aveți grijă de dumneavoastră”, a zis jurnalistul Christian Sabbagh.

Hemoragia intracerebrală este o sângerare la nivelul țesutului cerebral care apare prin ruperea unor vase de sânge de la nivelul creierului. Hemoragia intracerebrală este o urgență neurologică ce necesită intervenție rapidă pentru controlul sângerării și reducerea presiunii intracraniene.

Sângele care se acumulează în interiorul cutiei craniene apasă pe țesutul cerebral, provocând scăderea fluxului sangvin și a aportului de oxigen la nivelul creierului. Din această cauză, creierul devine incapabil să își îndeplinească funcțiile. O hemoragie intracerebrală poate pune viața în pericol, de aceea este necesar ca pacientul să ajungă cât mai repede într-un spital de urgență.

Pacienții cu hemoragie intracerebrală pot prezenta: senzație bruscă de amorțeală sau slăbiciune la nivelul feței sau membrelor, mai ales dacă apare pe o singură parte a corpului; durere de cap severă și brusc apărută;

probleme la înghițire; tulburări de vedere; tulburări de vorbire, memorie și înțelegere; pierderea echilibrului sau a coordonării mișcărilor; dificultate bruscă apărută la mers; amețeli; confuzie; somnolență; pierderea stării de conștiență.

Complicațiile hemoragiei intracraniene



Pacienții cu hemoragie intracraniană pot dezvolta următoarele complicații:

Hidrocefalia posthemoragică.



Herniere cerebrală.



Apare prin trecerea sângelui în ventriculii cerebrali care conțin lichidul cefalorahidian și permit circulația acestuia prin creier. Această afecțiune se manifestă prin alterarea rapidă a stării de conștiență. Necesită intervenție neurochirurgicală de urgență pentru montarea unui tub de drenaj extern.



Edemul cerebral. Edemul cerebral reprezintă umflarea țesutului cerebral ca urmare a creșterii cantității de lichid la nivelul creierului. Edemul duce la creșterea presiunii intracraniene și scăderea fluxului de sânge spre creier. Pacienții pot prezenta dureri de cap, vedere dublă sau încețoșată, pierderea temporară a vederii, confuzie, tulburări de vorbire sau de mișcare. Tratamentul constă în ridicarea capului la 30 de grade, administrare de diuretice sau intervenții chirurgicale pentru drenarea lichidului în exces.



Sindromul secreției inadecvate de hormon antidiuretic (SIADH).



Crize convulsive. Majoritatea crizelor convulsive apar în primele 72 de ore de la producerea hemoragiei cerebrale. Tratamentul se realizează prin administrarea de medicamente anticonvulsivante.



Tromboza venoasă profundă și embolia pulmonară. Tromboza venoasă profundă și embolia pulmonară apar mai ales la pacienții cu hemoragie cerebrală care rămân imobilizați la pat ca urmare a paraliziei membrelor.



Sechele psihice: tulburări de memorie, tulburări cognitive și de comportament.



Sechele motorii: paralizia unui membru sau a unei jumătăți a corpului.



Deces. Rata de mortalitate la 30 de zile la pacienții cu hemoragie intracraniană este între 40 și 50%.