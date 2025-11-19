Medicul Flavia Groșan a murit

Update:

Medicul Monica Pop a avut o primă reacție după aflarea veștii despre moartea Flaviei Groșan, exprimându-și regretul într-un mesaj public: "Regret din tot sufletul meu plecarea doamnei Doctor Flavia Groșan, om deosebit și profesionist desăvârșit, medic recunoscut și foarte respectat și foarte iubit! Mii de pacienți îi datorează sănătatea și viața! Și eu printre ei! De ce, Doamne?! Nu e drept!"

Știre inițială:

Flavia Groșan, medic pneumolog cunoscut în spațiul public pentru opiniile sale controversate exprimate în perioada pandemiei de COVID-19, a murit.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, aceasta a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor pe 17 octombrie, după ce a fost găsită în casa ei în stop cardio-respirator. Medicii au reușit cu dificultate să o resusciteze, însă ulterior starea i s-a agravat, intrând într-o comă profundă. Surse medicale locale susțin că suferea de un cancer extins, cu metastaze la nivel cerebral, pulmonar, hepatic și suprarenal.

Groșan a scris pe pagina de Facebook că trecea printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical

Cu doar câteva zile înainte de incident, pe 10 octombrie, Groșan nota pe pagina de Facebook a cabinetului PneumoMed că trecea printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical, menționând simptome severe precum „tuse epuizantă” și „durere atroce la nivelul plămânului”.

În timpul epidemiei Covid, medicul a devenit un personaj extrem de vizibil după ce a susținut o schemă proprie de tratament pentru formele ușoare și moderate ale bolii, bazată în principal pe anumite antibiotice și terapii inhalatorii. Această abordare a împărțit opinia publică: a fost intens lăudată într-o parte a mediului online, dar a provocat critici dure din partea altor specialiști, care au acuzat-o că promovează soluții nevalidate științific. Controversele au adus-o și în atenția Colegiului Medicilor.

Schema de tratament a doctoriției Groșan, contestată și aclamată

Într-una dintre postările sale devenite virale, Groșan scria:

„Eu consider ca vârful carierei mele profesionale a fost covidul. Și acum mă minunez cum a putut ieși o schemă aproape de perfecțiune. Cu 100 roni, în 10 zile, negativat și fără urmă de fibroza. Presărată cu cu calm și speranță. Când îi aveți alături pe cei 4 muschetari-macrolidul, bronhodilatatorul, antiinflamatorul și imunosupresorul- credeți că-și permite vreun virus să vă fie altceva decât prieten!? Cei 4 muschetari se susțin unul pe altul: macrolidul potențează bronhodilatatorul, bronhodilatatorul potențează antiinflamatorul, antiinflamatorul și imunosupresorul potențează macrolidul, iar cu dvs. la conducere, buclucașii n-au șanse! God works thru people like you!”

Afirmațiile sale — printre care ideea că oxigenoterapia în doze mari ar putea dăuna pacienților sau că infecția cu SARS-CoV-2 ar fi doar „o răceală zdravănă, o gripă mai fițoasă” — au fost respinse public de numeroși experți în pneumologie și boli infecțioase, care au semnalat riscul dezinformării. Alți medici au spus că această schemă de tratament este chiar una periculoasă.

În anul 2021, medicul a fost chemată la Colegiul Medicilor Bihor pentru a da explicații în legătură cu declarațiile sale din spațiul public, însă la acel moment instituția a decis să nu o sancționeze, conform Digi24.

CITEȘTE ȘI: Colegiul Medicilor din România, reacție după ce Flavia Groșan a afirmat că nu recomandă paracetamolul

