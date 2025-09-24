Colegiul Medicilor din România, reacție după ce Flavia Groșan a afirmat că nu recomandă paracetamolul

„Am tratat zeci de mii de oameni în cariera mea profesională. De la buburuze la seniori de peste 90 de ani. Dar niciodată n-am folosit paracetamolul. Știința? Poate. Intuiție, sigur”, a scris aceasta pe rețeaua de socializare, stârnind un val de reacții și întrebări din partea mass-media și a colegilor de breaslă.

Colegiul Medicilor a confirmat că situația este analizată la cel mai înalt nivel. Într-un comunicat, instituția a precizat că „În urma întrebărilor venite din partea reprezentanților mass-media legate de postările din spațiul public ale dr. Flavia Groșan, vă informăm că, la acest moment, există o anchetă disciplinară în curs în ceea ce o privește pe doamna dr. Flavia Groșan”.

Decizia de declanșare a anchetei a fost luată pe 25 august 2025 de Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Bihor. Forul a invocat încălcarea gravă a Codului Deontologic al Colegiului Medicilor din România, după ce medicul a făcut publice opinii considerate periculoase pentru sănătatea publică. „În data de 3.09.2025, a fost întrunită Comisia de Jurisdicție Profesională a C.M. Bihor, coordonată de către doamna Prof. Univ. Dr. Camelia Buhas, medic primar medicină legală, care a decis, în temeiul art. 22 din Regulamentul privind desfășurarea anchetei disciplinare, obținerea unui punct de vedere de la dr. Flavia Groșan legat de informațiile postate pe rețelele de socializare, informații care reprezintă erori grave fără nicio fundamentare științifică, ce contrazic dovezile medicale existente și sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populației”, se arată în comunicat.

Doctoriței Groșan i s-a solicitat să transmită un răspuns în termen de 30 de zile, termen care a început să curgă de la data de 5 septembrie 2025. Până acum, instituția afirmă că nu a primit nicio reacție oficială din partea medicului. Potrivit regulamentului, dacă răspunsul nu va fi transmis în timp util, dosarul disciplinar va fi înaintat direct Comisiei de Disciplină, unde audierea este obligatorie.

Colegiul Medicilor subliniază că va respecta pașii procedurali, iar decizia finală aparține Comisiei de Disciplină teritorială. „Menționăm că, după primirea punctului de vedere al dr. Flavia Groșan, precum și a Referatului de specialitate redactat de expertul numit în dosar, conform Regulamentului de funcționare și a Statutului C.M.R., dosarul disciplinar va fi înaintat către Comisia de Disciplină teritorială a Colegiului Medicilor Bihor, care va decide rezultatul anchetei”, se precizează în comunicat.

În același timp, instituția a reafirmat poziția sa fermă în fața opiniei publice. „Colegiul Medicilor din România reafirmă angajamentul ferm pentru respectarea strictă a principiilor medicinei bazate pe dovezi științifice și a eticii medicale. Informațiile pe teme medicale, lansate de un medic în spațiul public, trebuie să respecte prevederile Codului deontologic, să fie clare, fără echivoc, bazate pe dovezi științifice”, a declarat conf. univ. Carmen Pantiș.