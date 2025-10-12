„Schema aproape de perfecțiune” a Flaviei Groșan, desființată de un medic: Această combinație e periculoasă și poate ucide

„AVERTISMENT MEDICAL – din nou Groșan

Așa-zisa schemă miraculoasă cu macrolid, bronhodilatator, antiinflamator și imunosupresor reprezintă o asociere medicamentoasă periculoasă.

Ceea ce pentru un pacient sănătos poate părea “o combinație care a mers”, pentru un pacient cu boli cronice înseamnă risc direct de spitalizare sau deces.

Aceste asocieri NU se fac niciodată în ambulator, fără supraveghere medicală, mai ales la pacienți cu comorbidități asociate (hipertensiune, diabet, obezitate, insuficiență cardiacă, boli hepatice sau renale).

1. Macrolid + bronhodilatator

• Macrolidele (ex. azitromicina, claritromicina) prelungesc intervalul QT și pot declanșa aritmii ventriculare severe. Macrolidele (în special azitromicina) nu aduc avantaj clinic în COVID-19 și nu sunt recomandate ca tratament antiviral al bolii, decât dacă există suspicune/confirmare de coinfecție bacteriană.

• Bronhodilatatoare le β2-agoniste (salbutamol, formoterol) stimulează sistemul adrenergic, crescând frecvența cardiacă și consumul de oxigen al miocardului. Bronhodilatatoarele NU sunt tratament de rutină în COVID-19.

--> Combinația acestor două clase la un pacient cu cardiopatie ischemică, fibrilație atrială, hipertensiune sau sub tratament antiaritmic este extrem de periculoasă, rezultatul poate fi moarte subită cardiacă.

2. Macrolid + antiinflamator nesteroidian (AINS)

• AINS (ibuprofen, diclofenac, naproxen) și macrolidele se metabolizează hepatic.

Asocierea lor crește riscul de hepatotoxicitate și nefrotoxicitate.

• La pacienții cu diabet, obezitate, steatoză hepatică, dislipidemie sau tratament cronic cu statine, unde ficatul este deja solicitat, rezultatul poate însemna citoliză hepatică, insuficiență renală acută, tulburări de coagulare.

3. Macrolid + corticosteroid (antiinflamator steroidian)

• Corticosteroizii (dexametazonă, metilprednisolon) sunt antiinflamatoare și imunosupresoare, nu “vitamine antivirale”.

• În forme ușoare de infecție virală, administrarea lor reduce imunitatea, întârzie eliminarea virusului și favorizează suprainfecțiile bacteriene și fungice.

În plus, corticosteroizii cresc glicemia și retenția de lichide , combinația cu macrolide accentuează riscul de tulburări metabolice și cardiovasculare la pacienții cu diabet, insuficiență cardiacă sau HTA.

4. Corticosteroid + imunosupresor biologic

• O asociere tolerabilă doar în terapie intensivă, cu monitorizare strictă a markerilor inflamatori și a imunității.

În ambulator, această combinație poate provoca imunosupresie profundă, reactivare de infecții latente (herpes, fungice) și sepsis.

5. Corticosteroid + AINS

• Corticosteroizii cresc secreția acidului gastric; AINS inhibă protecția mucoasei.

Rezultatul: ulcer gastric, hemoragie digestivă, perforație gastrică.

• Asocierea e deosebit de periculoasă la pacienții în vârstă, pe tratament antiagregant (aspirină) sau anticoagulant.

Concluzie

Nicio combinație dintre aceste clase nu se justifică medical la pacientul tratat in setting ambulant. Aceste medicamente nu se potențează între ele, ci își amplifică reciproc toxicitatea. Medicamentele nu se combină “după inspirație”, ci după ghid, indicație și fiziopatologie. Repet!!!! aceste asocieri medicamentoase nu se fac niciodată la domiciliu, fără monitorizare, și cu atât mai puțin la pacienți cu comorbidități. Acolo unde medicina devine improvizație, pacienții devin victime”, a explicat medicul Torje Iuliu.