€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 22:02 12 Oct 2025 | Data publicării: 21:59 12 Oct 2025

„Schema aproape de perfecțiune” a Flaviei Groșan, desființată de un medic: Această combinație e periculoasă și poate ucide
Autor: Anca Murgoci

flavia_grosan_medic_franta_caz_similar_fb_50170400 Facebook Flavia Grosan
 

Medicul Flavia Groșan a stârnit din nou reacții după ce a publicat pe rețelele sociale un mesaj în care susține că ar fi descoperit o „schemă aproape de perfecțiune”.

„Eu consider ca vârful carierei mele profesionale a fost covidul. Și acum mă minunez cum a putut ieși o schemă aproape de perfecțiune. Cu 100 roni, în 10 zile, negativat și fără urmă de fibroza. Presărată cu cu calm și speranță.

PS: Și cu multe comentarii care m-au uns pe suflet. 

PPS:  Am așteptat 10 ani pentru o bijuterie de schemă.

„Stimată doamnă, când îi aveți alături pe cei 4 muschetari-macrolidul, bronhodilatatorul, antiinflamatorul și imunosupresorul- credeți că-și permite vreun virus să vă fie altceva decât prieten!? Cei 4 muschetari se susțin unul pe altul: macrolidul potențează bronhodilatatorul, bronhodilatatorul potențează antiinflamatorul, antiinflamatorul și imunosupresorul potențează macrolidul, iar cu dvs. la conducere, buclucașii n-au șanse! God works thru people like you!”, a scris Flavia Groșan pe Facebook.

Avertisment dur din partea unui medic ATI: „Această combinație e periculoasă și poate ucide”

Torje Iuliu, medic primar în anestezie și terapie intensivă care lucrează în Germania, a explicat cât de periculoase sunt sfaturile de mai sus ale Flaviei Groșan.

 
 
 

„AVERTISMENT MEDICAL – din nou Groșan

Așa-zisa schemă miraculoasă cu macrolid, bronhodilatator, antiinflamator și imunosupresor reprezintă o asociere medicamentoasă periculoasă.

Ceea ce pentru un pacient sănătos poate părea “o combinație care a mers”, pentru un pacient cu boli cronice înseamnă risc direct de spitalizare sau deces.

Aceste asocieri NU se fac niciodată în ambulator, fără supraveghere medicală, mai ales la pacienți cu comorbidități asociate (hipertensiune, diabet, obezitate, insuficiență cardiacă, boli hepatice sau renale).

1. Macrolid + bronhodilatator

• Macrolidele (ex. azitromicina, claritromicina) prelungesc intervalul QT și pot declanșa aritmii ventriculare severe. Macrolidele (în special azitromicina) nu aduc avantaj clinic în COVID-19 și nu sunt recomandate ca tratament antiviral al bolii, decât dacă există suspicune/confirmare de coinfecție bacteriană.

• Bronhodilatatoare le β2-agoniste (salbutamol, formoterol) stimulează sistemul adrenergic, crescând frecvența cardiacă și consumul de oxigen al miocardului. Bronhodilatatoarele NU sunt tratament de rutină în COVID-19.

--> Combinația acestor două clase la un pacient cu cardiopatie ischemică, fibrilație atrială, hipertensiune sau sub tratament antiaritmic este extrem de periculoasă, rezultatul poate fi moarte subită cardiacă.

2. Macrolid + antiinflamator nesteroidian (AINS)

• AINS (ibuprofen, diclofenac, naproxen) și macrolidele se metabolizează hepatic.

Asocierea lor crește riscul de hepatotoxicitate și nefrotoxicitate.

• La pacienții cu diabet, obezitate, steatoză hepatică, dislipidemie sau tratament cronic cu statine, unde ficatul este deja solicitat, rezultatul poate însemna citoliză hepatică, insuficiență renală acută, tulburări de coagulare.

3. Macrolid + corticosteroid (antiinflamator steroidian)

• Corticosteroizii (dexametazonă, metilprednisolon) sunt antiinflamatoare și imunosupresoare, nu “vitamine antivirale”.

• În forme ușoare de infecție virală, administrarea lor reduce imunitatea, întârzie eliminarea virusului și favorizează suprainfecțiile bacteriene și fungice.

În plus, corticosteroizii cresc glicemia și retenția de lichide , combinația cu macrolide accentuează riscul de tulburări metabolice și cardiovasculare la pacienții cu diabet, insuficiență cardiacă sau HTA.

4. Corticosteroid + imunosupresor biologic

• O asociere tolerabilă doar în terapie intensivă, cu monitorizare strictă a markerilor inflamatori și a imunității.

În ambulator, această combinație poate provoca imunosupresie profundă, reactivare de infecții latente (herpes, fungice) și sepsis.

5. Corticosteroid + AINS

• Corticosteroizii cresc secreția acidului gastric; AINS inhibă protecția mucoasei.

Rezultatul: ulcer gastric, hemoragie digestivă, perforație gastrică.

• Asocierea e deosebit de periculoasă la pacienții în vârstă, pe tratament antiagregant (aspirină) sau anticoagulant.

Concluzie

Nicio combinație dintre aceste clase nu se justifică medical la pacientul tratat in setting ambulant. Aceste medicamente nu se potențează între ele, ci își amplifică reciproc toxicitatea. Medicamentele nu se combină “după inspirație”, ci după ghid, indicație și fiziopatologie. Repet!!!! aceste asocieri medicamentoase nu se fac niciodată la domiciliu, fără monitorizare, și cu atât mai puțin la pacienți cu comorbidități. Acolo unde medicina devine improvizație, pacienții devin victime”, a explicat medicul Torje Iuliu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 29 minute
Motivul pentru care o angajată Google a demisionat. A renunțat la salariul de 300.000 de euro pe an
Publicat acum 58 minute
Netanyahu: Întoarcerea ostaticilor va marca un „eveniment istoric”. Lupta nu s-a încheiat
Publicat acum 1 ora si 20 minute
„Schema aproape de perfecțiune” a Flaviei Groșan, desființată de un medic: Această combinație e periculoasă și poate ucide
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Horoscop 13 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 1 ora si 51 minute
Sfânta Cuvioasă Parascheva: Mii de pelerini au luat parte la procesiunea Calea Sfinţilor din Iași
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Oct 2025
Medicul Corina Aricescu a murit. „Rămân în urmă miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani”
Publicat pe 10 Oct 2025
Oana Țâfnoiu, nervoasă la Digi 24! Prelipceanu i-a pus o întrebare simplă, iar ministra i-a retezat-o
Publicat pe 10 Oct 2025
Preot, după ce medicul Corina Aricescu a murit: De cât e nevoie ca să intri în Rai? 15 minute
Publicat pe 10 Oct 2025
Decizia care l-ar putea transforma pe Bolojan într-un premier foarte popular. Chirieac: Ar crește mult în sondaje
Publicat pe 10 Oct 2025
Răsturnare de situație cu Premiul Nobel pentru Pace: Gestul sublim făcut de María Corina Machado
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close