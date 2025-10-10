Medicul Corina Aricescu a murit. „Rămân în urmă miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani”

Corina Aricescu a fost nutriționist, medic specialist boli infecțioase, diabet zaharat și boli de nutriție. Dintotdeauna și-a dorit să fie medic. Nu a existat un moment precis, o întâmplare specială sau o persoană care să-i fi ghidat pașii spre această carieră. Pur și simplu, a simțit dintotdeauna că menirea ei este să ajute oamenii, motiv pentru care s-a îndreptat spre Medicină. Stagiul de Microbiologie, coordonat de profesor Ioan Mircea Popa, a fost cel care a inspirat-o în alegerea primei sale specialități. După susținerea examenului de rezidențiat, a ales să-și continuie formarea profesională în specialitatea Boli infecțioase, sub îndrumarea profesorului Adrian Streinu-Cercel. „Pentru mine, medicina înseamnă mai mult decât tratamente și recomandări, înseamnă să ascult, să înțeleg și să fiu alături de oameni în drumul lor spre echilibru și sănătate. Sunt medic specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, dar dincolo de asta, sunt o persoană pasionată de tot ce ține de nutriție, de legătura dintre minte, emoție și corp și de modul în care alimentația ne influențează viața de zi cu zi. Mă preocupă în special tulburările de alimentație și obezitatea, pentru că știu cât de mult impact pot avea asupra încrederii în sine și a calității vieții. Cred cu tărie că nu există „rețeta perfectă” pentru toată lumea, ci doar soluții personalizate, construite pas cu pas, cu răbdare și blândețe. Îmi doresc ca fiecare persoană cu care lucrez să simtă că are un sprijin real, că nu este singură și că schimbările pot fi făcute într-un mod prietenos, fără presiune, dar cu rezultate pe termen lung. Ultimii 4 ani au fost dedicați unui proiect special: Tulburările de alimentație, o patologie din ce în ce mai frecventă în rândul adolescenților și tinerilor adulți, post pandemie”, spunea Corina Aricescu. Medicul Corina Aricescu a avut nouă luni grele, dar spera că se va face bine A avut două intervenții chirurgicale. După două scheme chimioterapeutice eșuate, imunoterapie și radioterapie, femeia care salva viețile altora s-a dus. Avea doar 45 de ani. În tot acest timp a salvat mii de vieți, iar astăzi pacienții îi sunt recunoscători. „Sunt zile în care nu vreau să scriu nimic aici și totuși astăzi sunt nevoit să o fac, pentru că prietenii noștri au dreptul să afle. Sunt 9 luni de când Corina a primit un diagnostic crunt și în tot acest timp i-am respectat dorința de a avea discreție maximă. Foarte puțini colegi și prieteni au știut despre asta pentru că, așa cum ați cunoscut-o, a luptat până în ultima clipă cu speranță și cu optimism, dorind că ea însăși să vă dea după un timp vestea că a biruit în această luptă. Au trecut 9 luni în care după două intervenții chirurgicale, după 2 scheme chimioterapeutice eșuate, imunoterapie și radioterapie, speranța noastră s-a stins puțin câte puțin și suferința ei a încetat astăzi. Rămân în urmă oamenii pe care i-a iubit, familia, colegii, prietenii și miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani de când ne știm. Rămân proiecte de suflet ale ei pe care ne angajăm să le continuăm și să le ducem mai departe în amintirea ei”, a transmis soțul ei, medicul Alex Aricescu.

Acesta a transmis că „ne vom lua rămas bun sâmbătă la ora 12, 'acasă la bunici', în Scurtești județul Buzău, biserica Sfântul Ilie”.

Pacienții și prietenii ei transmit mesaje emoționante:

„Am vrut să scriu de mai mult timp acest mesaj dar am vrut să aștept sfârșitul anului...să vă mulțumesc și poate, să îi ajut la rândul meu pe cei care nu își găsesc drumul să fie bine, așa cum am avut eu șansa, cu ajutorul dumneavoastră. Însă astăzi încerc să îmi găsesc cuvintele... pentru că nu există niciunul care să descrie ce simt acum. Aleg însă să am în minte zâmbetul dumneavoastră și să simt îmbrățișarea când ne-am văzut ultima dată, acum două luni.

Ați apărut în viața mea ca un înger păzitor, atunci când căutăm calea să mă vindec și să fiu bine. În momentul în care am intrat in cabinet am simtit liniștea de care aveam nevoie și am știut că va fi bine. Când mi-ați spus să vă scriu în fiecare zi nu am crezut cât de mult mă poate ajuta acest lucru iar bucuria dumneavoastră după fiecare reîntâlnire să mă vedeți din ce în ce mai bine și mai fericită era o bucurie imensa pentru mine. Parcă vă aud..." minunat, Florina".

Mă îmbrăcăm de fiecare dată ca pentru o întâlnire importanta ... pentru că era atât de importantă... ma vedeam cu minunea de OM care a intrat în viața mea, nu doar medicul care m-a ajutat să îmi schimb modul de viata, explicandu-mi la fiecare pas tot ce simt si ce am de facut. În 6 luni m-ați ajutat să îmi dau reset pur simplu, să fiu bine și am reusit să avem o conexiune ca și cum ne știam dintotdeaua... ce dar minunat! V-am spus că vă iubesc și vă prețuiesc. Și ce bine că am facut-o! Am să vă spun asta și de acum înainte, uitandu-mă spre cer. Nu pot însă să accept acest lucru... Ați fost lumină și iubire prin fiecare por și atât de frumoasă! Cum să nu vă iubim? Zbor lin către îngeri, doamna doctor și vă mulțumesc pentru TOT!”

„Ne-au fost lăsate distanțe să le măsurăm şi timp să îl calculăm. Şi din tot ce avem, prețuim viața, cu clipa. Cred cu tărie că iubirea, în toate formele ei: pentru copii, părinți, partener de viață, prieteni, e modul în care dimensiunile şi căile necunoscute ale Universului, ne devin accesibile. Iubirea e un fir nevăzut ce leagă podul dintre ființă şi neființă. De asta continuăm să iubim oamenii care fizic nu mai sunt, le ducem dorul, ne gândim ce am fi povestit şi într-un fel nespus, ne aşteptăm să îi revedem.

Ştiu că nimic din ce îți spuneam şi scriam, nu rămânea neascultat sau necitit cu inima toată sau râzând deplin. Că înțelegeai tot ce era ciudat în lumea din jur şi că te-aş fi întrebat de ce aşa, iar tu mi-ai fi explicat şi te-aş fi crezut... Când am simțit că în curând nu voi mai avea timp să îți spun, am mărturisit într-un mesaj că nu ştiu cum am ajuns noi două prietene, dar pentru mine eşti un dar pe care Viața mi l-a făcut. Corina mea dragă, tu ai trecut doar podul dintre lumi şi te-ai dus într-un loc care adună toate Dorurile noastre”

„Mă străduiesc din răsputeri să găsesc cuvintele potrivite care să cuprindă toată iubirea ce ți-o port. Mă înclin în fața planului lui Dumnezeu, dar știu că prietenia noastră este pentru totdeauna. Dincolo de lumea de aici. Chiar dacă nu o să îmi mai încep ziua cu mesaje de la tine și nu o să mai stăm serile la telefon, chiar dacă nu o să te mai strâng în brațe și nu o să mai dezbatem subiectele alea “grele” și profunde pe malul mării în Corfu, știu că tu vei fi prezentă lângă noi.

Lângă toți oamenii pe care i-ai iubit atât de mult cu inima ta MARE. Am trăit atâtea bucurii și am înfruntat atât de multe provocări. Împreună. Și am sperat cu toată ființa mea că vei învinge boala asta cruntă. M-ai “ținut de mână” de la mii de kilometri distanță când eram în Zanzibar, după accident. Mi-ai cumpărat toate programele astrologice. Mă recomandai tuturor. Îmi scriai după fiecare emisiune să mă încurajezi. M-ai tratat, m-ai îngrijit și m-ai susținut în absolut orice. Și sunt infinit recunoscătoare și onorată pentru o prietenă ca tine. Dumnezeu să îți deschidă porțile Raiului și să te primească în Împărăția lui.

El știe cât ai suferit, dar și demnitatea cu care ai luptat. Ai îngropat în tine un ocean de lacrimi doar ca oamenii dragi să nu își facă griji pentru tine. O singură promisiune nu pot să respect: să nu sufăr și să nu plâng după tine. Nu azi. Te iubesc infinit și pentru totdeauna minunăție de om!”

„În cele trei decenii trăite am întâlnit mulți oameni pe care am ajuns să îi admir, dar unii oameni strălucesc atât de tare prin tot ceea ce sunt și ceea ce oferă în lumea asta încât nu pot să nu fiu fericită din tot sufletul că există pe Pământ, indiferent dacă ne aduce viața împreună mai intim sau rămânem într-o relație profesională. Oameni pe care îi urmăresc de la distanță și atunci când văd că devin mai vizibili în spațiul public, mă bucur din inimă gândindu-ma ca avem nevoie ca mesajele acestora să ajungă la cât mai mulți oameni. O astfel de stea s-a stins de ieri și nu pot să nu “strig în gura mare” despre ce imensă pierdere aduce plecarea ei atât de devreme.

Corina Aricescu a fost un om și un medic deosebit, care a depus eforturi mulți ani pentru a îndruma și educa toți oamenii, indiferent de pregătire, într-o domeniu foarte important și destul de minimizat uneori, pe nedrept, din sănătate - nutriția. Pentru mine a fost, în primul rând, primul om care mi-a arătat ce minuni pot face corpul meu și mintea mea cu hrănire adecvată, nu doar cu tras la sală, așa cum credeam eu că poți să fentezi la nesfârșit haosul din farfurie, și tot ce m-a învățat și sfătuit va rămâne cu mine toată viața în încercarea de a avea un stil de viață mai sănătos.

În al doilea rând, a fost un model de răbdare și empatie față de pacienți care îmi va ghida mereu viața de medic - susținând că totul se întâmplă atunci când suntem pregătiți și fiecare progres trebuie încurajat și sărbătorit. Indiferent dacă reveneam după o lună sau după un an, îmi făcea loc în programul încărcat cu aceeași deschidere în a mă ajuta și mereu ne despărțeam simțindu-mă inspirată de energia, optimismul și încrederea pe care o transmitea. Raman cu amintirea vie a unei femei complete - inteligentă, frumoasă și la trup, și la suflet, dar și generoasă și iubitoare de oameni. Mulțumesc! Sunt onorată cā v-am cunoscut și voi rămâne mereu cu regretul că nu am lucrat împreună la misiunea frumoasă pe care ați început-o. Drum lin către lumină și sper să ne reîntâlnim spiritele într-o zi, la sfârșit, de partea cealaltă”

„Cu profundă tristețe și recunoștință, ne luăm rămas-bun de la Dr. Corina Aricescu , un om dedicat, un profesionist desăvârșit și un suflet generos. Prin munca sa, a adus lumină, echilibru și speranță în viețile multora. A dăruit cu inimă largă nu doar cunoștințele sale, ci și empatia și blândețea care o defineau. Amintirea sa va rămâne vie în inimile celor pe care i-a inspirat, i-a ajutat și i-a îndrumat cu devotament. Drum lin, doamnă doctor. Mulțumim pentru tot ce ați lăsat în urma dumneavoastră — profesionalism, pasiune și bunătate”

Văzând creșterea numărului de cazuri de anorexie, binge eating și bulimie, tocmai ce scrisese, alături de Costin Matei, o carte - „Restart. Viața printre emoții și mâncare”. Volumul aduce laolaltă explicații științifice clare și reflecții asupra dimensiunii psihologice și umane a relației cu alimentația și corpul. Pornise de la experiența clinică și de la dorința de a oferi mai multă înțelegere, de a combate stigmatul și de a propune repere utile pentru procesul de vindecare.

