Adevărul despre ultimele luni ale Corinei Aricescu, medicul care a murit la 45 de ani

Astrologul Bianca Nuțu a povestit că deși se lupta cu o boală grea, medicul Corina Aricescu a fost până în ultimele clipe ale vieții ei alături de pacienți.

„De când am aflat vestea plecării Corinei, a turnat cu găleata. Cerul i-a vărsat lacrimile pe care ea le-a ascuns sub zâmbetul ei dulce. Doar câțiva oameni apropiați, îi numeri pe degetele de la o mână, îi știau durerea. În rest, în zilele în care nu făcea chimio, dna doctor își îmbrăca halatul alb și până spre final, și-a făcut datoria față de pacienți. Azi dimineață, când m-am trezit, soarele îmi râdea în geam. Și parcă o aud: «Vă iubește, mama, dar de aici încolo vă mai descurcați și voi!”, a zis astrologul Bianca Nuțu.

Sunt cuvinte care nu au nevoie de comentarii. Doar de tăcere și de admirație. Pentru că în ele e totul: Suferință, discreție, demnitate și o dragoste de meserie cum rar se mai întâlnește. Așa a fost medicul Corina Aricescu. Chiar dacă se lupta, de luni bune, cu o boală grea și a mers pe un drum marcat de două intervenții chirurgicale, două tratamente chimioterapeutice fără rezultat, imunoterapie și radioterapie, găsea putere să aibă grijă și de pacienții săi.

Corina Aricescu a fost unul dintre acei oameni care au iubit medicina nu ca pe o profesie, ci ca pe o chemare. A îmbrăcat halatul chiar și atunci când trupul îi cerea odihnă. A fost medic până la capăt, cu aceeași grijă, cu aceeași lumină în privire. Într-o lume în care prea mulți se grăbesc să renunțe, ea a ales să mai rămână între pacienții ei, între oameni.

Halatul alb pe care îl îmbrăca, chiar și în zilele grele, n-a fost doar uniformă, ci un simbol al credinței ei în ceea ce face. Știa că fiecare gest contează, fiecare cuvânt vindecă, fiecare prezență aduce speranță.

