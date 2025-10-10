Preot, după ce medicul Corina Aricescu a murit: De cât e nevoie ca să intri în Rai? 15 minute

Dr. Corina Aricescu a murit. După nouă luni de luptă grea cu boala, un drum marcat de două intervenții chirurgicale, două tratamente chimioterapeutice fără rezultat, imunoterapie și radioterapie, speranța s-a stins treptat, iar suferința ei s-a încheiat în cele din urmă.

În urma sa rămân familia, colegii, prietenii și miile de pacienți pe care i-a ajutat de-a lungul unei cariere dedicate, întinsă pe mai bine de douăzeci și trei de ani.

Mesajele din partea pacienților și prietenilor au curs toată ziua, dar poate unul dintre cele mai emoționante a venit de la un preot care a vorbit despre medicul Corina Aricescu.

„15 minute. Sunt preot în Iași. O dată pe an, fiecare preot de parohie asigură asistență spirituală la catedrala mitropolitană. Într-o cameră la vedere, cu ușa de sticlă, preț de câteva ore pe an, spovedesc și discut cu fiecare om care simte nevoia să își deschidă sufletul. 6 ore/8760 h cât are un an. O fi mult, o fi puțin? Pentru unii e totul. Oameni cu înfrângeri și biruințe, cu bucurii și necazuri. Două doamne așteaptă să îmi vorbească. Ambele din București, după cum urma să aflu puțin mai târziu. Prima care intră este Corina și îmi pune în palme toată viața ei, în cele 15 minute petrecute acolo.

Îi citesc rugăciunile de dezlegare:

“iar eu, nevrednicul preot, cu puterea ce îmi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele…”, apoi rugăciunile de călătorie și o încredințez Sfintei Parascheva la care a și venit să ceară ajutor. Timpul a trecut. De un an și jumătate este în rugăciunile mele în fiecare duminică. Am și acum pomelnicul cu numele ei, precum și ale tuturor celor din ziua respectivă. Nu am mai vorbit de atunci.

Am zis ca rugăciunea e de ajuns. Uneori nu e. Am aflat cu adâncă tristețe ca a plecat la cele cerești, dar am convingerea ca Sfânta Parascheva îi va pregăti locaș în Împărăția lui Dumnezeu. Mi-a rămas în minte un OM dedicat familiei și profesiei pe care le-a iubit mai mult decât propriul suflet. Un chip luminos care a înfruntat valurile vieții cu demnitate și stoicism. Dumnezeu să o așeze în lumina Sa. Și în loc de încheiere, mă întreb... De cat este nevoie ca să intri în Rai? De doar 15 minute. O fi mult, o fi puțin? Pentru unii e totul”, a scris preotul Nani Ciprian.

