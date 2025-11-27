Conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, președinte CNAS, a vorbit despre necesitatea implementării asigurărilor complementare de sănătate. Potrivit acestuia, 30% din cheltuielile medicale sunt plătite în prezent din buzunarul pacienților, lucru pe care îl consideră anormal, motiv pentru care a inițiat discuții cu asiguratorii privați.

„Cred că sunt printre puținii sau poate chiar singurul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate care, cel puțin în ultima vreme, a vorbit despre importanța asigurărilor complementare de sănătate.

Nu doar că am vorbit în spațiul public, dar am și făcut pași în acest sens. Am invitat asiguratorii privați la discuții, la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, și le-am spus: „Nu v-am invitat aici pentru că sunt preocupat de planurile dumneavoastră de business, ci v-am invitat aici pentru că 30% din cheltuielile din sănătate, astăzi, sunt plătite de către pacient, ori lucrul acesta nu este normal”.

Mai mult decât atât, în Legea 95 există de foarte multă vreme această prevedere prin care, în România, există asigurări complementare de sănătate, însă noi am uitat să actualizăm pachetul de servicii de bază - știți că există acele două pachete: pachetul minimal și pachetul de bază; Pachetul minimal de care beneficiază neasigurații și pachetul de bază de care beneficiază persoanele asigurate.

Noi continuăm să spunem în textul actelor normative, de genul contractul-cadru și normele de aplicare ale contractului-cadru, că finanțăm tot, că plătim tot în cadrul acestui pachet de bază, dar în practică 30% din cheltuielile din sănătate sunt plătite de către pacienți”, a spus conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan.

Asigurările complementare, soluția pentru cheltuielile suportate de pacienți

Conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan a explicat că asiguratorii privați trebuie să intervină prin asigurările complementare, astfel încât cei 30% din cheltuielile medicale plătite acum de pacienți să fie acoperiți prin aceste polițe.

De asemenea, acesta a mai afirmat că facilitățile fiscale existente sunt insuficiente și necesită îmbunătățiri, lucru ce ține de Parlament.

„Întrebarea către asiguratorii privați, pe care eu, ca președinte al CNAS, îi văd ca asiguratori complementari care să vină cu asigurări complementare, așa cum prevede astăzi Legea 95, îi văd să intervină în această zonă, ca acei 30% să nu mai fie plătiți de către pacientul român din buzunar, ci să fie plătiți din aceste asigurări complementare de sănătate, pentru care astăzi există cadrul legal parțial, prin care unele facilități fiscale sunt disponibile.

Totodată, nu sunt foarte clar reglementate și nu cred că sunt suficiente aceste facilități fiscale. Ele trebuie să devină mai consistente și aici este rolul Parlamentului și sunt sigur că există un consens în Parlament, cel puțin în zona de sănătate, pe aceste nevoi de complementaritate între sistemul public și sistemul privat.

Încă din momentul în care mi-am preluat mandatul de președinte al Casei, am spus că am două priorități: eficientizare și digitalizare”, a spus conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan.

Risc iminent de colaps al sistemului social de sănătate

Conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan a explicat că, la preluarea mandatului, CNAS era în risc de colaps din cauza dezechilibrului dintre contribuabili și beneficiari.

„În ceea ce privește eficientizarea, sunt două aspecte pe care trebuie să se concentreze Casa de Asigurări de Sănătate și se concentrează în acest moment - eficientizarea cheltuielilor, dar și eficientizarea funcționării acestei instituții, inclusiv din perspectiva resurselor umane.

Pe partea de eficientizare, când am venit la Casa de Asigurări de Sănătate, am constatat că eram într-un risc iminent de colaps al sistemului social de sănătate și estimarea era la nivelul lunii septembrie, din perspectiva bugetară din acel moment. Orice buget are cheltuieli, dar are și venituri, iar dacă la categoria venituri ai o disproporție marcată între numărul celor care contribuie și numărul celor care beneficiază, nu este ok. Matematic nu dă nicicum.

Guvernul și Parlamentul au venit în vară cu primul pachet de măsuri importante de eficientizare și s-a echilibrat acest raport. Probabil, datorită acelei măsuri, la anul sau anul următor va fi primul an în care Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu va mai sta cu mâna întinsă spre Ministerul de Finanțe și se va autosusține într-o măsură foarte importantă”, a spus conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan.

Asigurările complementare, soluție eficientă și corectă

Conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan a explicat că CNAS trebuie să adopte o politică de contractare proactivă, bazată pe nevoile reale de servicii medicale din fiecare zonă, pentru a asigura o complementaritate reală între sistemul public și cel privat.

Potrivit acestuia, asigurările complementare reduc presiunea asupra fondului public de sănătate și contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor.

„Cred că CNAS, ca asigurator de servicii sociale de sănătate, trebuie să treacă la o politică de contractare proactivă. Eu trebuie să știu care sunt nevoile reale de servicii de sănătate dintr-o anumită zonă și trebuie să contractez, din fondul de asigurări sociale de sănătate, acele servicii de care am nevoie în următorii ani, astfel încât și această complementaritate între sistemul public și cel privat să fie reală. (...)

Asigurările complementare sunt o soluție foarte eficientă și o soluție foarte corectă, care scade presiunea asupra fondului de asigurări sociale de sănătate. Pe de altă parte, va contribui la creșterea calității serviciilor”, a spus conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan la dezbaterea „HEALTH FORUM: Cum poate fi revizuit sistemul de asigurări de Sănătate din România”, organizată de DC Media Group.

