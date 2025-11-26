€ 5.0890
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Pe cine votează Leon Dănăilă la Primăria Capitalei
Data publicării: 08:33 26 Noi 2025

Pe cine votează Leon Dănăilă la Primăria Capitalei
Autor: Ioan-Radu Gava

Leon Dănăilă în Senatul României Foto: Agerpres
 

Medicul Leon Dănăilă a dezvăluit pe cine va pune ștampila la alegerile locale parțiale din București.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, medicul Leon Dănăilă, fost parlamentar PNL, a dezvăluit pe cine va pune ștampila la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025. Alegerea lui Dănăilă e motivată de faptul că cel pe care îl va vota este „primul primar care a demarat, după 1989, construcția unui spital interdisciplinar public în București“.

Psihologul nu trebuie să lipsească din spitalul românesc. Acad. Dănăilă: Ajută chirurgul să obțină rezultate

„Am decis să scriu aceste rânduri întrucât consider că alegerile pentru Primăria Capitalei din acest final de an sunt esențiale pentru viitorul Bucureștiului. Ele vor influența atât funcționarea celor peste douăzeci de spitale aflate în subordinea Primăriei, cât și calitatea vieții noastre de zi cu zi – de la curățenie și poluare până la trafic și mobilitate.

Vă împărtășesc cu toată sinceritatea că îl voi vota pe domnul Ciprian Ciucu. O fac nu doar pentru rezultatele foarte bune obținute în Sectorul 6, ci și pentru că este primul primar care a demarat, după 1989, construcția unui spital interdisciplinar public în București, un proiect finanțat de Banca Europeană de Investiții și amplasat pe Bulevardul Timișoara.

Știți că sunt liberal, însă acest lucru îmi pare acum secundar. Îl susțin pe domnul Ciucu pentru că este în primul rând OM, un om serios și dedicat, în care am încredere.

Vă invit, cu respect, să îmi urmați exemplul“, a scris, pe Facebook, medicul Leon Dănăilă.

