Neurochirugul Leon Dănăilă a spus cu cine votează la alegerile prezidențiale 2024: Mă privește ce se va întâmpla cu țara noastră, deși s-ar putea să privesc asta din ceruri

„Am împlinit anul acesta 91 de ani. La vârsta mea, un om a atins pragul înțelepciunii maxime, cu condiția să fie sănătos mintal. Având în vedere cariera mea și faptul că sunt încă activ în profesia mea de medic neurochirurg, vă spun cu certitudine că sunt cât se poate de sănătos. Iar din această perspectivă, desigur că mă privește ce se va întâmpla cu țara noastră în următorii patru ani, deși s-ar putea să privesc asta din ceruri. Doar Dumnezeu știe. Am fost senator din partea Partidului Național Liberal în legislatura 2016-2020.

Prin urmare, știu cum funcționează lucrurile în politică și nu mi-aș permite să dau sfaturi dacă aș fi fost cu desăvârșire lipsit de orice perspectivă din punct de vedere politic. Pe de altă parte, îmi permit să sfătuiesc pe toată lumea să meargă la vot. Libertatea și democrația vor avea întotdeauna un preț ridicat, iar noi va trebui să plătim întotdeauna acest preț. Altminteri, suntem sortiți să rămânem în veci în haos și incertitudini. Sunt un om care își va păstra până la final decența, așa că nu vreau aici să denigrez sau să jignesc pe unii dintre candidații la președinție.

De aceea, vă voi spune doar atât:

1. Nu votați cu oamenii politici compromiși în cariera lor politică de după 1989.

2. Nu votați cu oamenii politici fără școală temeinică, care au ajuns sus exclusiv prin politica vremurilor.

3. Nu votați cu oamenii politici a căror atitudine și comportament vădesc porniri extremiste, care pot face rău pe viitor, sau cu cei a căror viziune nu este îndreptată spre democrație, prosperitate și valori occidentale.

4. Nu votați cu oamenii care pot fi bine intenționați, dar au lacune serioase de pregătire economică și politică. Oamenii politici serioși și pe care te poți baza parcurg toate etapele carierei politice exact așa cum, în orice profesie, trebuie să urci toate treptele fără salturi.

Având în vedere cele de mai sus, consider că singura noastră opțiune viabilă în acest context complicat, atât intern, cât și global, este generalul Nicolae Ciucă.

Evident, nu există oameni perfecți, dar oamenii onești, care au dorința de a se perfecționa, care sunt dispuși să învețe și capabili să lase orgoliile politice deoparte, care nu vădesc porniri dictatoriale, care ascultă opiniile politice ale celor din echipa lor, care au probat că pot conduce pe alții pentru cauze drepte – ei bine, acești oameni sunt cei de care avem nevoie. Iar Nicolae Ciucă este, cu siguranță, unul dintre ei”, este de părere neurochirugul Leon Dănăilă.

A efectuat peste 40.250 intervenţii chirurgicale

Profesorul Leon Dănăilă deţine 18 brevete de inventator şi zece de inovator, printre care şi cel referitor la plastia cu pudră de os autolog (Brevet de inventie nr. 112951/februarie 1998). Face parte din comitetul director al unor reviste de specialitate: "Romanian Journal of Reconstructive Microsurgery", "Romanian Neurosurgery", "Romanian Journal of Neurology and Psychiatry", "National Medical Review", "Chirurgia", "Medicina modernă".

În septembrie 2018, Academia Recordurilor Mondiale, cea mai mare organizaţie care certifică recorduri mondiale, a publicat pe site-ul oficial mai multe recorduri româneşti din domeniul medical, printre acestea numărându-se şi "Cele mai multe operaţii neurologice: Dr. Leon Dănăilă", după cum se menţiona într-un comunicat de presă al Academiei Recordurilor Mondiale din 13 septembrie 2018.

A efectuat peste 40.250 intervenţii chirurgicale din care peste 21.000 cu microscopul operator, peste 700 cu laserul şi circa 17.000 clasic, fără microscop şi fără laser, potrivit sursei menţionate mai sus. A introdus şi publicat pentru prima dată în România şi printre primii pe plan internaţional tratamentul conservator al hematoamelor intracerebrale primare. Este neurochirurgul care a operat anevrismele sistemului arterial vertebro-bazilar începând cu anul 1985 în România. Rezultatele acestor operaţii sunt publicate în diferite lucrări ştiinţifice. A studiat şi a efectuat primele calosotomii pentru tratarea epilepsiei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News