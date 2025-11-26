Victor Negrescu, vicepreședinte PSD și vicepreședinte al Parlamentului European, a vorbit despre modul greșit în care a fost redactat PNRR de către guvernarea PNL–USR, ceea ce a dus la creșterea taxelor locale, eliminarea facilităților fiscale și probleme legate de pensiile speciale.

Acesta a avertizat că România riscă să piardă sute de milioane de euro dacă jalonul privind pensiile speciale nu este îndeplinit până la finalul lunii noiembrie și a criticat lipsa de coordonare a actualului guvern.

„Ați vorbit despre PNRR și înțeleg că s-ar putea să pierdem bani, dacă nu îndeplinim jalonul privind pensiilor speciale. Ce e de făcut, mai ales că vine data de 28 noiembrie?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„În primul rând, trebuie spus foarte clar și reamintit românilor că acest Plan Național de Redresare și Reziliență a fost conceput, a fost redactat greșit.

Aveam o guvernare PNL–USR care nu a dorit să aibă un dialog cu celelalte partide politice, dar mai ales nu a dorit să dialogheze în redactarea vestitului PNRR cu mediul de afaceri, cu sindicatele, cu societatea civilă, cu autoritățile locale. Au scris undeva, nu știu, pe ascuns, acest Plan de Redresare și Reziliență.

Ei au scris acolo cu mânuțele lor: „Cresc taxele locale”. Acum cresc taxele locale, când eu am spus acum mai mulți ani: „Atenție, că au scris că vor crește taxele locale”, m-au contrazis, și acum vedem că de fapt este jalon din PNRR.

Tot ei au scris acolo și tăierea anumitor avantaje fiscale pentru sectorul IT, pentru zona de construcții. Când am spus, spuneau că nu există, și iată cum au dispărut aceste elemente fiscale de stimulare economică și cum acele sectoare suferă în prezent.

La fel de bine avem acum și chestiunea cu pensiile speciale, unde eu susțin dispariția acestor pensii speciale, am spus-o mereu, însă trebuie să ne asigurăm că această măsură este adoptată. Dacă acest jalon nu este îndeplinit, adică dacă legea nu este adoptată și validată până la finalul lunii noiembrie, România riscă să piardă câteva sute de milioane de euro”, a spus Victor Negrescu.

De ce ne aflăm în această situație?

Victor Negrescu a explicat că România a ajuns în această situație din cauza lipsei de coordonare la nivelul Guvernului și a faptului că premierul nu a colaborat cu partenerii politici și cu președintele.

„De ce ne aflăm în această situație? Ne aflăm în această situație pentru că, trebuie să spunem foarte clar, nu a existat o coordonare bună la nivelul Guvernului României.

Premierul României nu a vrut să discute cu toți partenerii și mai ales cu președintele României în a găsi o formă corectă a acestui document. A mers pe o formulă pe care dânsul a girat-o. Noi am încercat să o ameliorăm. Miniștrii noștri au fost de bună credință.

Acea propunere nu a trecut de Curtea Constituțională în baza mai multor elemente, dar în mod special pentru că nu a respectat circuitul legal, adică acel aviz al CSM, care este obligatoriu, fie că vorbim de un aviz pozitiv sau negativ.

Acum, din nou, noi am încercat să ameliorăm acest text. Evident, rolul principal a fost jucat de președintele României, care a și convocat partidele și reprezentanții sistemului judiciar la dialog, la negocieri. Am încercat să accelerăm și a spus: „Haide să aprobăm repede un document care să treacă de CCR”.

Din nou au fost anumite întârzieri. Documentul este în curs de a fi finalizat, cu întârzieri. Din nou riscăm să întâmpinăm aceeași dificultate: să nu avem avizul CSM, să apară alte sincope de constituționalitate și să pierdem câteva sute de milioane de euro”, a spus Victor Negrescu.

Cine trebuie să-și asume acest eșec

Victor Negrescu a explicat că responsabilitatea pentru eventuala pierdere a banilor din PNRR revine premierului, care a declarat că își va asuma acest eșec.

Potrivit acestuia, dacă România pierde câteva sute de milioane de euro, premierul trebuie să-și asume clar răspunderea, dar situația ar duce la discuții tensionate în coaliție.

„Responsabilitatea revine Premierului României. Sper să reușească, pentru că îmi doresc să dispară acest subiect și de pe agenda publică, dar în același timp să avem un sistem bine reglementat. Evident, mi-aș dori ca textul să fie îmbunătățit și cred că sunt niște lucruri care puteau să fie îmbunătățite la respectivul text, dar dacă va fi un eșec, dacă România pierde câteva sute de milioane, atunci cineva trebuie să-și asume această responsabilitate.

Premierul României a spus că își asumă acest eșec. Cum și-l asumă? El trebuie să decidă cum și-l asumă. Cu siguranță vor fi discuții extrem de aprinse, tensionate, dacă se va întâmpla lucrul acesta, pentru că noi avem responsabilitatea să rezolvăm problema deficitului și ne-am angajat la o serie de măsuri, unele dintre ele controversate sau antisociale, pe care le-am înghițit noi ca Partid Social Democrat, dar nu le putem spune românilor: „Stați, aveți de trecut printr-o astfel de situație dificilă, dar Premierul României, cu echipa sa, nu a fost în stare să aducă câteva sute de milioane de euro la noi în țară”.

Adică nu pot să spună, pe de o parte: „Asumați-vă aceste măsuri”, de cealaltă parte: „Noi pierdem banii europeni”.

Va fi o dispută amplă dacă se va ajunge la această situație. Nu vreau să anticipez în niciun fel, pentru că există un sprijin total la nivelul coaliției și din partea PSD pentru a rezolva această problemă a pensiilor speciale, însă va fi un moment important în viața acestei coaliții și mai ales în cariera politică a premierului Ilie Bolojan”, a spus Victor Negrescu la DC News.

