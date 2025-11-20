Cum să scapi de răceală mai repede? Un truc simplu pentru nasul înfundat

Totul începe cu un coleg care strănută la birou sau cu persoana de lângă tine în tren care tușește puternic. În câteva zile, apare senzația familiară de gâdilat în gât și nas înfundat, primele semne ale răcelii obișnuite.

Potrivit NHS, răceala sau infecția căilor respiratorii superioare se instalează în două-trei zile și include simptome precum nas înfundat, tuse, febră și dureri de corp. Majoritatea dintre noi ne recuperăm complet în aproximativ una-două săptămâni, timp în care folosim analgezice pentru a ne simți cât mai confortabil.

Însă există un truc simplu care ar putea reduce durata răcelii cu până la două zile: irigarea nazală cu apă salină.

Ce este irigarea nazală și cum funcționează

Irigarea nazală este o metodă prin care se clătesc căile nazale cu soluție salină, adică apă cu sare, pentru a slăbi sau a elimina acumulările de mucus. Procedura este simplă și sigură dacă se respectă câteva reguli: apa trebuie sterilizată și călduță sau la temperatura corpului, iar recipientul de obicei de sticlă trebuie să fie curat.

Pentru aplicare, se introduce vârful vasului într-o nară, se apleacă capul peste chiuvetă și se respiră pe gură în timp ce soluția se scurge, luând cu ea mucusul și deblocând nasul. Rezultatul este imediat: respirația devine mai ușoară, iar senzația de nas înfundat dispare.

Studiile care dovedesc eficiența

Cercetările Societății Europene de Pneumologie arată că picăturile nazale saline pot reduce durata unei răceli obișnuite cu până la două zile la copii.

Profesorul Steve Cunningham, de la Universitatea din Edinburgh, explică: „Am descoperit că copiii care au folosit picături nazale cu apă sărată au avut simptome timp de șase zile în medie, comparativ cu opt zile pentru cei care au primit îngrijiri obișnuite.”

Mecanismul este simplu: sarea conține sodiu și clorură. Clorura stimulează celulele mucoasei nazale să producă acid hipocloros, substanță care ajută organismul să combată virusurile și să reducă replicarea virală. Astfel, irigarea nazală nu doar ameliorează congestia, ci scurtează și durata răcelii.

Precauții importante

Chiar dacă metoda este eficientă, trebuie respectate câteva reguli de siguranță. Apa folosită trebuie sterilizată, nu doar de la robinet, pentru a evita riscul infecțiilor grave cu bacteria Naegleria fowleri, care poate provoca infecții cerebrale rare, dar fatale.

Spray-urile sau picăturile nazale din farmacii sunt și ele o alternativă sigură, mai ales pentru copii sau persoane mai sensibile. Irigarea nazală poate fi făcută zilnic pe durata răcelii și nu are efecte secundare majore dacă este aplicată corect.

Un aliat simplu în sezonul gripei

Pe măsură ce temperaturile scad și sărbătorile se apropie, răcelile devin aproape inevitabile. Totuși, un truc atât de simplu precum irigarea nazală cu apă salină poate face diferența: ameliorează congestia, îmbunătățește respirația și scurtează durata simptomelor. Este o metodă accesibilă, naturală și dovedită științific, pe care merită să o rețineți pentru data viitoare când simțiți primele semne ale răcelii.