Taxarea diferențiată, soluția propusă de experți pentru a reduce daunele fumatului

Discuțiile despre taxarea produselor pe bază de nicotină se schimbă rapid, pe măsură ce tot mai mulți experți cer renunțarea la abordările punitive care au dominat ani la rând politicile publice. Un raport publicat de Tax Foundation Europe argumentează că statele ar trebui să adopte o strategie bazată pe reducerea riscurilor, folosind instrumente fiscale adaptate dovezilor științifice și comportamentului real al consumatorilor.

Produsele alternative, în centrul dezbaterii europene

Țigările electronice, produsele de încălzire a tutunului și pliculețele cu nicotină sunt acum piese-cheie în discuția privind revizuirea Directivei Europene a Accizelor pe Tutun. De ani buni, aceste produse se află și în atenția autorităților americane, deoarece au devenit opțiuni populare pentru fumătorii care vor să reducă sau să renunțe la țigările combustibile.

Studiile arată că, deși nu sunt lipsite de riscuri, ATP-urile provoacă semnificativ mai puține daune decât fumatul clasic. Spre deosebire de plasturi sau gume de nicotină, noile produse au generat o cerere reală, iar acest lucru se reflectă în reducerea consumului de țigări, susține raportul citat.

De ce taxarea actuală nu mai corespunde realității

Analiza susține că produsele alternative nu generează aceleași costuri externe precum fumatul tradițional și, în unele cazuri, pot chiar contribui la scăderea presiunii asupra sistemelor de sănătate. În plus, nicotina — substanța comună acestor produse — nu poate fi folosită ca bază pentru o taxă, deoarece nu este sursa directă a daunelor.

De aceea, raportul recomandă trecerea de la taxele ad valorem la o taxare specifică, raportată la cantitate: gramaj, mililitri sau unități. Acest sistem este mai simplu, mai transparent și mai ușor de corelat cu nivelul de risc al fiecărui produs. Astfel, ideea este să taxezi mai puțin produsele mai sigure, ca să încurajezi fumătorii să facă tranziția de la țigări clasice la alternative mai puțin nocive.

Patru niveluri de taxare, în funcție de gradul de risc

Pentru a încuraja trecerea fumătorilor către opțiuni mai puțin dăunătoare, autorul propune un sistem pe patru categorii, raportat la taxa aplicată țigărilor combustibile:

Categoria 1: 50% din taxa pe țigări

Categoria 2: 25%

Categoria 3: 10%

Categoria 4: fără taxă

Încadrarea unui produs ar trebui să țină cont de trei elemente: nivelul daunelor, capacitatea de a substitui țigările și posibilitatea consumului excesiv.

Un cadru fiscal modernizat poate salva vieți

Raportul concluzionează că obiectivul central al politicilor de taxare ar trebui să fie reducerea daunelor provocate de fumat. Metodele punitive și taxele ridicate nu mai corespund realității unei piețe în care milioane de fumători caută alternative mai sigure.

Un sistem de accize bazat pe gradul de risc, adaptat fiecărui tip de produs, poate sprijini tranziția către opțiuni cu impact redus asupra sănătății publice și poate marca una dintre cele mai importante schimbări în politicile anti-fumat din ultimele decenii, mai arată raportul citat.